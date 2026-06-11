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Gelandang Barcelona, Marc Casado, setuju untuk hengkang pada musim panas ini setelah posisinya turun menjadi pilihan kelima di bawah asuhan Hansi Flick
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Flick mengambil keputusan mengenai peran Casado
Meskipun menunjukkan potensi selama empat tahun pertamanya di skuad senior Barcelona, lulusan La Masia, Casado, kesulitan meyakinkan Flick bahwa ia layak mendapat tempat di starting line-up dalam formasi saat ini. Pelatih asal Jerman itu lebih mengutamakan pemain-pemain berintensitas tinggi yang sesuai dengan sistem permainannya yang mengutamakan serangan vertikal, dan pemain berusia 22 tahun itu belakangan ini lebih sering berada di pinggiran skuad pertandingan.
Menurut MARCA, Casado secara efektif telah turun ke posisi kelima dalam hierarki lini tengah. Dengan pemain seperti Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, dan Marc Bernal yang berada di atasnya – serta klub yang memantau tambahan pemain baru di bursa transfer – pemain muda ini secara pribadi mengakui bahwa perkembangannya terhenti di Spotify Camp Nou.
- Getty Images Sport
Kesepakatan telah dicapai terkait kepergian pada musim panas
Marca melaporkan bahwa departemen olahraga Barcelona dan agen top Mendes telah mengadakan pertemuan-pertemuan penting untuk menetapkan kerangka ekonomi yang pasti terkait hengkangnya sang pemain. Klub telah menetapkan nilai pasar sekitar €25 juta untuk gelandang bertahan tersebut—penurunan yang signifikan dari harga tinggi yang ia patok musim panas lalu, yang mencerminkan berkurangnya waktu bermainnya di lapangan.
Berupaya memaksimalkan fleksibilitas finansial mereka, dewan eksekutif Barcelona secara agresif mendorong penyelesaian penjualan permanen sebelum 30 Juni guna menyeimbangkan neraca keuangan mereka untuk tahun fiskal saat ini. Namun, skema peminjaman belum sepenuhnya dikesampingkan, karena sang pemain selalu terbuka terhadap opsi tersebut.
Eropa dan Arab Saudi menanti
Mendes telah bekerja secara diam-diam di belakang layar selama beberapa minggu untuk mencari klub tujuan bagi kliennya dan saat ini memiliki dua tawaran konkret di mejanya — demikian dilaporkan Marca. Tawaran pertama datang dari sebuah klub Eropa yang tidak disebutkan namanya yang mampu menawarkan sepak bola level tertinggi, sementara tawaran kedua adalah proposal kontrak yang sangat menggiurkan dari Liga Pro Arab Saudi.
Kedua pihak yang tertarik siap memenuhi tuntutan finansial Barcelona, sehingga keputusan akhir mengenai gaya hidup dan proyek olahraga sepenuhnya berada di tangan Casado seiring dengan semakin intensifnya putaran negosiasi.
- Getty Images Sport
Penurunan secara statistik
Selama musim 2024-25, Casado tampil dalam 36 pertandingan di semua kompetisi, bermain selama 2.447 menit, dan secara langsung berkontribusi pada tujuh gol (mencetak satu gol dan memberikan enam assist). Sebaliknya, perannya menurun pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 34 pertandingan dengan total 1.397 menit, dan hanya mencatatkan satu assist.