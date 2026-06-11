Gelandang Barcelona, Marc Casado, setuju untuk hengkang pada musim panas ini setelah posisinya turun menjadi pilihan kelima di bawah asuhan Hansi Flick

Meskipun menunjukkan potensi selama empat tahun pertamanya di skuad senior Barcelona, lulusan La Masia, Casado, kesulitan meyakinkan Flick bahwa ia layak mendapat tempat di starting line-up dalam formasi saat ini. Pelatih asal Jerman itu lebih mengutamakan pemain-pemain berintensitas tinggi yang sesuai dengan sistem permainannya yang mengutamakan serangan vertikal, dan pemain berusia 22 tahun itu belakangan ini lebih sering berada di pinggiran skuad pertandingan.

Menurut MARCA, Casado secara efektif telah turun ke posisi kelima dalam hierarki lini tengah. Dengan pemain seperti Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, dan Marc Bernal yang berada di atasnya – serta klub yang memantau tambahan pemain baru di bursa transfer – pemain muda ini secara pribadi mengakui bahwa perkembangannya terhenti di Spotify Camp Nou.