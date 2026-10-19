Getty Images Sport
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Gelandang Aston Villa Johan Manzambi mengambil keputusan final soal transfer di tengah ketertarikan Liverpool dan Barcelona
Manzambi berkomitmen kepada Aston Villa
Manzambi belum berencana meninggalkan Aston Villa dalam waktu dekat, sebuah pukulan bagi banyak klub yang meminatinya. Gelandang itu bergabung dari SC Freiburg dengan biaya €60 juta pada Juli dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031. Meski berambisi untuk suatu hari bermain di level tertinggi, laporan tersebut menyebut pemain muda itu sangat senang dengan keputusannya bergabung dengan Villa dan bekerja di bawah arahan Emery.
- Getty Images Sport
Liverpool memantau gelandang tersebut
Liverpool santer dikaitkan dengan pemain tersebut, sementara manajer Andoni Iraola ingin membawanya ke Anfield. Menurut laporan The Sun, performa sang pemain telah membuat manajer Liverpool dan staf pelatihnya terkesan. Selain itu, sumber-sumber di Swiss mengklaim bahwa para petinggi Liverpool telah menyatakan niat untuk memantau perkembangan gelandang tersebut sepanjang musim ini dengan tujuan merekrutnya pada musim panas mendatang.
Klub-klub raksasa Eropa mengincar sang bintang
Selain Liverpool, Barcelona dan Bayern Munich juga mencermati penampilan impresif pemain timnas Swiss tersebut. Bayern sudah mengenalnya sejak ia bermain untuk SC Freiburg dan tetap sangat mengaguminya.
Sementara itu, Barcelona juga terkesan dengan kelancarannya beradaptasi dengan sepakbola Inggris. Ia mencatatkan dua gol dan dua assist hanya dalam empat penampilan di Premier League musim ini. Gelandang itu juga tampil menonjol dalam kemenangan 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions dengan menyumbang satu gol dan satu assist. Pada Sabtu, ia mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Newcastle United di liga, yang semakin menegaskan pentingnya peran sang gelandang bagi Aston Villa.
- AFP
Apa selanjutnya bagi Manzambi?
Ia akan berusaha mempertahankan performa gemilangnya saat Aston Villa melanjutkan kiprah di kompetisi domestik. Karena sang pemain sangat yakin bahwa bertahan memberinya lingkungan ideal untuk belajar dari Emery, Liverpool dan Barcelona harus bersabar sebelum mengajukan pendekatan resmi pada masa mendatang.
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