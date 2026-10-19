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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Gelandang Aston Villa Johan Manzambi mengambil keputusan final soal transfer di tengah ketertarikan Liverpool dan Barcelona

Transfers
J. Manzambi
Aston Villa
Barcelona
Liverpool
Premier League
LaLiga

Gelandang Aston Villa, Johan Manzambi, telah memutuskan untuk tidak meninggalkan klub meski mendapat minat besar dari raksasa Eropa Liverpool, Barcelona, dan Bayern Munich. Pemain berusia 21 tahun yang dinilai sangat berbakat itu tengah menjalani musim debut yang fenomenal di Liga Primer Inggris, tetapi merasa bertahan di bawah asuhan Unai Emery adalah langkah terbaik bagi perkembangannya.

  • Manzambi berkomitmen kepada Aston Villa

    Manzambi belum berencana meninggalkan Aston Villa dalam waktu dekat, sebuah pukulan bagi banyak klub yang meminatinya. Gelandang itu bergabung dari SC Freiburg dengan biaya €60 juta pada Juli dan menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031. Meski berambisi untuk suatu hari bermain di level tertinggi, laporan tersebut menyebut pemain muda itu sangat senang dengan keputusannya bergabung dengan Villa dan bekerja di bawah arahan Emery.


  • Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool memantau gelandang tersebut

    Liverpool santer dikaitkan dengan pemain tersebut, sementara manajer Andoni Iraola ingin membawanya ke Anfield. Menurut laporan The Sun, performa sang pemain telah membuat manajer Liverpool dan staf pelatihnya terkesan. Selain itu, sumber-sumber di Swiss mengklaim bahwa para petinggi Liverpool telah menyatakan niat untuk memantau perkembangan gelandang tersebut sepanjang musim ini dengan tujuan merekrutnya pada musim panas mendatang.

  • Klub-klub raksasa Eropa mengincar sang bintang

    Selain Liverpool, Barcelona dan Bayern Munich juga mencermati penampilan impresif pemain timnas Swiss tersebut. Bayern sudah mengenalnya sejak ia bermain untuk SC Freiburg dan tetap sangat mengaguminya.

    Sementara itu, Barcelona juga terkesan dengan kelancarannya beradaptasi dengan sepakbola Inggris. Ia mencatatkan dua gol dan dua assist hanya dalam empat penampilan di Premier League musim ini. Gelandang itu juga tampil menonjol dalam kemenangan 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions dengan menyumbang satu gol dan satu assist. Pada Sabtu, ia mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Newcastle United di liga, yang semakin menegaskan pentingnya peran sang gelandang bagi Aston Villa.

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    Apa selanjutnya bagi Manzambi?

    Ia akan berusaha mempertahankan performa gemilangnya saat Aston Villa melanjutkan kiprah di kompetisi domestik. Karena sang pemain sangat yakin bahwa bertahan memberinya lingkungan ideal untuk belajar dari Emery, Liverpool dan Barcelona harus bersabar sebelum mengajukan pendekatan resmi pada masa mendatang.