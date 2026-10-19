Selain Liverpool, Barcelona dan Bayern Munich juga mencermati penampilan impresif pemain timnas Swiss tersebut. Bayern sudah mengenalnya sejak ia bermain untuk SC Freiburg dan tetap sangat mengaguminya.

Sementara itu, Barcelona juga terkesan dengan kelancarannya beradaptasi dengan sepakbola Inggris. Ia mencatatkan dua gol dan dua assist hanya dalam empat penampilan di Premier League musim ini. Gelandang itu juga tampil menonjol dalam kemenangan 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions dengan menyumbang satu gol dan satu assist. Pada Sabtu, ia mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 atas Newcastle United di liga, yang semakin menegaskan pentingnya peran sang gelandang bagi Aston Villa.