Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gelandang Arsenal itu diberi tahu bahwa dia bukanlah Andrea Pirlo atau Paul Scholes setelah ‘kesulitan selama berminggu-minggu’ - sementara Gary Neville tidak terkesan dengan penampilan buruk bintang The Gunners seharga £51 juta itu
Penilaian Neville tentang lini tengah
Berbicara dari ruang komentator selama pertandingan yang menegangkan di London utara, Neville tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap Martin Zubimendi. Pemain asal Spanyol itu, yang bergabung dengan The Gunners melalui transfer bernilai £51 juta ($69 juta) dari Real Sociedad, dikritik karena gagal mengatur tempo permainan seperti yang diharapkan banyak orang saat ia tiba di Liga Premier.
"Saya pikir di awal musim bahwa Zubimendi adalah rekrutan yang hebat," kata Neville kepada Sky Sports. "Dia telah menjadi pemain yang bagus untuk Arsenal, tetapi saat ini saya mengharapkan bahwa inilah saatnya Zubimendi akan menjadi pemain yang menentukan. Siapa yang akan menjadi pemain pembeda? Tapi saya pikir... bayangkan sosok seperti [Andrea] Pirlo, atau [Paul] Scholes, Rodri, Bernardo Silva—pemain yang bisa mengendalikan permainan dalam laga seperti ini, membuat Arsenal menguasai bola, mengatur tim, dan memimpin dengan tegas. Namun, dia tidak menunjukkan hal itu. Dia kesulitan dalam pertandingan-pertandingan ini dan sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir."
- Getty Images Sport
Pertarungan sengit di Emirates
Mantan bek Manchester United itu menyoroti masalah taktis yang semakin mengkhawatirkan bagi Mikel Arteta, dengan mencatat bahwa keseimbangan antara Zubimendi, Declan Rice, dan Martin Odegaard tampak tidak seimbang. Neville mengamati bahwa ketiganya seolah-olah menduduki ruang yang sama, sehingga menyebabkan kurangnya kelancaran permainan yang membuat tim tamu lebih banyak menguasai bola daripada tuan rumah. Memang, The Magpies mengakhiri pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 55 persen, sebuah statistik yang mengejutkan sang pakar.
"Odegaard bermain lebih ke belakang [hari ini], tapi masalahnya adalah ketika Odegaard bermain lebih ke belakang, Rice pun ikut mundur, sementara Zubimendi sudah berada di posisi yang dalam," jelas Neville. "Lalu Anda punya tiga pemain, atau setidaknya dua di area yang dalam. Anda tidak boleh seperti itu. Anda ingin mereka saling bergantian, dan Anda ingin ada satu pemain di belakang untuk menghubungkan permainan dengan pertahanan dan bek sayap. Menurut saya hari ini, Zubimendi, Rice, dan Odegaard kalah dalam permainan melawan lini tengah Newcastle."
Selamat dari maut bagi The Gunners
Meskipun pertarungan di lini tengah menuai kritik, Arsenal berhasil mengamankan tiga poin berkat aksi gemilang dari Eberechi Eze. Pemain internasional Inggris itu memastikan kemenangan sejak awal, dan meski Zubimendi bekerja keras di lini tengah, ia tak mampu mencegah pemain seperti Sandro Tonali untuk menunjukkan pengaruhnya dalam pertandingan. Malam itu terasa menegangkan bagi tim yang berpeluang merebut gelar juara, yang mengandalkan refleks David Raya dan kegagalan Yoane Wissa mencetak gol di menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan.
Neville juga menyoroti kurangnya ketajaman di area lain lapangan, khususnya menyebut pemain pengganti Viktor Gyokeres. "Saya pikir Gyokeres akan mencetak gol untuk mereka di momen-momen krusial dan membawa skor menjadi 2-0," tambahnya. "Kurangnya kualitasnya di akhir serangan balik itu sangat buruk. Dia harus bermain lebih baik dari itu." Penyerang asal Swedia itu menggantikan Kai Havertz, yang terpaksa keluar lapangan karena cedera sebelum peluit babak pertama dibunyikan.
- Getty Images Sport
Tahap akhir: Bisakah Zubimendi membungkam para pengkritiknya?
Meskipun performa Zubimendi belakangan ini mengalami penurunan seperti yang dicatat oleh Neville, ia tetap menjadi andalan dalam skema Arteta sejak kedatangannya pada musim panas lalu. Pemain berusia 27 tahun ini telah tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi musim ini, menyumbang enam gol dan tiga assist, serta hanya absen dalam satu pertandingan Liga Premier sejauh ini. Kerja kerasnya jarang dipertanyakan, namun seiring perebutan gelar memasuki tahap akhir, tekanan untuk menampilkan performa layaknya Pirlo semakin meningkat.
Saat Arsenal bersiap menghadapi pekan-pekan terakhir musim ini, mereka saat ini unggul tiga poin dari Manchester City, meskipun rival mereka masih memiliki satu pertandingan tersisa. Bagi Arteta, menemukan cara untuk mengembalikan performa terbaik pemain yang didatangkan pada musim panas ini akan menjadi kunci jika The Gunners ingin akhirnya mengakhiri penantian 22 tahun mereka untuk gelar liga. Apakah Zubimendi mampu membungkam para kritikus dan menunjukkan otoritas yang diminta Neville masih harus dilihat.