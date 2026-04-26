Gelandang Arsenal itu diberi tahu bahwa dia bukanlah Andrea Pirlo atau Paul Scholes setelah ‘kesulitan selama berminggu-minggu’ - sementara Gary Neville tidak terkesan dengan penampilan buruk bintang The Gunners seharga £51 juta itu

Berbicara dari ruang komentator selama pertandingan yang menegangkan di London utara, Neville tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap Martin Zubimendi. Pemain asal Spanyol itu, yang bergabung dengan The Gunners melalui transfer bernilai £51 juta ($69 juta) dari Real Sociedad, dikritik karena gagal mengatur tempo permainan seperti yang diharapkan banyak orang saat ia tiba di Liga Premier.

"Saya pikir di awal musim bahwa Zubimendi adalah rekrutan yang hebat," kata Neville kepada Sky Sports. "Dia telah menjadi pemain yang bagus untuk Arsenal, tetapi saat ini saya mengharapkan bahwa inilah saatnya Zubimendi akan menjadi pemain yang menentukan. Siapa yang akan menjadi pemain pembeda? Tapi saya pikir... bayangkan sosok seperti [Andrea] Pirlo, atau [Paul] Scholes, Rodri, Bernardo Silva—pemain yang bisa mengendalikan permainan dalam laga seperti ini, membuat Arsenal menguasai bola, mengatur tim, dan memimpin dengan tegas. Namun, dia tidak menunjukkan hal itu. Dia kesulitan dalam pertandingan-pertandingan ini dan sudah berlangsung selama beberapa minggu terakhir."