Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol

Trump memiliki hubungan yang tercatat dengan baik bersama Infantino, yang menyerahkan Penghargaan Perdamaian FIFA edisi perdana kepadanya pada Desember 2025.

Namun, hubungan erat tersebut menjadi sorotan kontroversi baru-baru ini setelah Folarin Balogun diusir dari lapangan dengan kartu merah yang kontroversial saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Meskipun FIFA memiliki aturan yang melarang banding atas kartu merah yang dikeluarkan selama pertandingan Piala Dunia, larangan bermain bagi striker asal Amerika Serikat tersebut ditangguhkan selama satu tahun oleh badan pengatur tersebut. Pada hari yang sama saat keputusan itu diambil, Trump mengungkapkan bahwa ia telah meminta FIFA untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Terlepas dari komentarnya, FIFA tetap pada pendiriannya bahwa keputusan untuk menangguhkan kartu merah Balogun bersifat imparsial dan bukanlah hal yang tidak biasa dalam olahraga ini.

Trump belum menghadiri satu pun pertandingan di Piala Dunia ini, meskipun beberapa anggota pemerintahannya telah hadir sepanjang turnamen. Ia juga dijadwalkan menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower pada hari Jumat sebelum berangkat ke pertandingan final di Stadion New York/New Jersey dua hari kemudian.



