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Lionel Messi Donald TrumpGetty
Thomas Hindle

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Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
USA

Presiden Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia pada Minggu nanti antara Spanyol dan Argentina, demikian dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Kamis sore. Tahun lalu, Trump menyerahkan trofi Piala Dunia Antarklub FIFA kepada Chelsea FC dan telah menjalin persahabatan yang cukup dikenal dengan Gianni Infantino. Namun, Presiden Amerika Serikat itu terlibat dalam kontroversi setelah mengakui bahwa ia telah menghubungi FIFA terkait kartu merah yang diterima Folarin Balogun—yang pada akhirnya ditangguhkan.

  • Trump InfantinoGetty Images

    Telah dikonfirmasi

    Presiden Donald Trump akan menghadiri final Piala Dunia hari Minggu antara Spanyol dan Argentina, demikian dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Kamis sore.

    Ini akan menjadi pertandingan pertama yang dihadiri Trump selama turnamen tersebut, meskipun ia telah berulang kali menyatakan dukungannya terhadap sepak bola dan memainkan peran yang menonjol dalam persiapan kompetisi ini. Presiden FIFA Gianni Infantino telah mengonfirmasi bahwa Trump akan bergabung dengannya dalam menyerahkan trofi kepada tim pemenang.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Sebuah tradisi Piala Dunia

    Kehadiran Trump mengikuti tradisi panjang para kepala negara yang hadir di final Piala Dunia, terutama ketika negara mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, turut serta dalam upacara penyerahan trofi setelah kemenangan Argentina pada 2022, dengan mengenakan bisht tradisional kepada Lionel Messi sebelum Infantino menyerahkan trofi kepadanya. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga hadir saat Prancis menerima medali dan mengangkat trofi di Moskow pada 2018.

    Infantino mengonfirmasi pada bulan Juni bahwa Trump akan terlibat dalam upacara penyerahan trofi tahun ini.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Preseden di Piala Dunia Antarklub

    Penampilan Trump ini terjadi tepat lebih dari setahun setelah ia menjadi sorotan utama di final Piala Dunia Antarklub FIFA, saat ia menyerahkan trofi kepada Chelsea sebelum tetap berada di podium untuk ikut merayakan kemenangan tim tersebut.

    Chelsea tahu bahwa Trump akan menyerahkan trofi tersebut, tetapi dilaporkan tidak menyadari bahwa ia akan tetap berada di atas panggung saat trofi diangkat. Bintang Chelsea, Cole Palmer, kemudian mengakui bahwa kehadiran Trump yang terus berlanjut telah membuat para pemain bingung.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun dan Trump

    Trump memiliki hubungan yang tercatat dengan baik bersama Infantino, yang menyerahkan Penghargaan Perdamaian FIFA edisi perdana kepadanya pada Desember 2025.

    Namun, hubungan erat tersebut menjadi sorotan kontroversi baru-baru ini setelah Folarin Balogun diusir dari lapangan dengan kartu merah yang kontroversial saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Meskipun FIFA memiliki aturan yang melarang banding atas kartu merah yang dikeluarkan selama pertandingan Piala Dunia, larangan bermain bagi striker asal Amerika Serikat tersebut ditangguhkan selama satu tahun oleh badan pengatur tersebut. Pada hari yang sama saat keputusan itu diambil, Trump mengungkapkan bahwa ia telah meminta FIFA untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Terlepas dari komentarnya, FIFA tetap pada pendiriannya bahwa keputusan untuk menangguhkan kartu merah Balogun bersifat imparsial dan bukanlah hal yang tidak biasa dalam olahraga ini.

    Trump belum menghadiri satu pun pertandingan di Piala Dunia ini, meskipun beberapa anggota pemerintahannya telah hadir sepanjang turnamen. Ia juga dijadwalkan menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower pada hari Jumat sebelum berangkat ke pertandingan final di Stadion New York/New Jersey dua hari kemudian.


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