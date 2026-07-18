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Gedung Putih membela Argentina terkait spanduk Falkland saat FIFA mempertimbangkan tindakan disiplin
Gedung Putih mengemukakan hak-hak berdasarkan Amandemen Pertama
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Gedung Putih secara resmi membela hak tim nasional Argentina untuk memajang spanduk yang menyatakan kedaulatan atas Kepulauan Falkland. Kontroversi ini muncul setelah para pemain memegang spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" — yang berarti "Kepulauan Falkland adalah milik Argentina" — saat merayakan kemenangan mereka dalam pertandingan semifinal Piala Dunia yang sangat menentukan melawan Inggris pada Rabu lalu, yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1. Langkah ini telah membuat pemerintah Amerika Serikat berselisih dengan pejabat Inggris, yang telah menyerukan penyelidikan ketat terhadap insiden tersebut.
Andrew Giuliani, kepala satuan tugas FIFA Gedung Putih, menanggapi situasi tersebut pada hari Jumat, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan sanksi atas ekspresi semacam itu. Saat berbicara kepada wartawan mengenai apakah para pemain tersebut bersalah, Giuliani menyatakan: "Kami percaya pada hak Amandemen Pertama kami di Amerika Serikat." Ia lebih lanjut menambahkan bahwa tim Argentina memiliki kesempatan dan kemampuan untuk "menyampaikan pernyataan tersebut" saat bertanding di tanah Amerika selama turnamen berlangsung, dengan mengutip perlindungan konstitusional negara tersebut terhadap kebebasan berbicara.
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Proses disiplin FIFA semakin mendekat
Meskipun mendapat dukungan dari Washington, Federasi Sepak Bola Argentina masih menghadapi hambatan hukum yang signifikan dengan badan pengatur sepak bola dunia. FIFA saat ini sedang mempertimbangkan tindakan disiplin terhadap tim tersebut, karena organisasi tersebut menerapkan peraturan ketat terkait pernyataan politik, agama, atau pribadi yang disampaikan selama pertandingan.
Penayangan spanduk tersebut dipandang oleh banyak pihak sebagai pelanggaran jelas terhadap protokol-protokol tersebut, yang dirancang untuk menjaga agar sepak bola internasional tetap berfokus semata-mata pada olahraga, bukan pada sengketa teritorial.
Downing Street membalas
Pemerintah Inggris bereaksi keras terhadap aksi tersebut, sekaligus mendukung seruan agar FIFA menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Seorang juru bicara Perdana Menteri menegaskan sikap tegas Inggris terkait kedaulatan kepulauan tersebut, yang tetap menjadi wilayah seberang laut Inggris. Juru bicara resmi Downing Street menyatakan: "Piala Dunia mungkin bukan milik kami, tetapi Kepulauan Falkland jelas milik kami. Komitmen kami terhadap Kepulauan Falkland tidak akan pernah goyah."
Pandangan ini disuarakan pula oleh Menteri Urusan Bisnis Peter Kyle, yang menyarankan bahwa badan pengatur sepak bola dunia harus mengambil inisiatif dalam menangani provokasi tersebut. Nomor 10 menambahkan bahwa meskipun tindakan apa pun terhadap para pemain Argentina merupakan “urusan FIFA,” mereka sepenuhnya mendukung penyelidikan terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai campur tangan politik yang tidak perlu dalam olahraga. Pemerintah Inggris berpendapat bahwa referendum tahun 2013, di mana 99,8% penduduk kepulauan tersebut memilih untuk tetap menjadi wilayah Inggris, telah menyelesaikan masalah penentuan nasib sendiri.
- Getty Images Sport
Penduduk pulau menuntut agar 'manuver politik' dihentikan
Pemerintah Kepulauan Falkland mengungkapkan kekecewaannya atas terus digunakannya kepulauan tersebut sebagai alat propaganda selama pertandingan sepak bola. Dalam pernyataan resmi, mereka menyatakan bahwa mereka “kecewa namun tidak terkejut” dengan spanduk tersebut. Pernyataan itu melanjutkan: “Kami tidak ingin melihat politik dibawa ke dalam olahraga. Kami juga tidak ingin Kepulauan Falkland dan penduduknya dijadikan ‘bola politik’ dalam setiap perbincangan mengenai Inggris dan Argentina.”
Ketegangan ini juga diperparah oleh komentar dari Wakil Presiden Argentina Victoria Villarruel, yang memuji para pemain di media sosial. Setelah kemenangan tersebut, ia memposting di X bahwa “ini bukan sekadar pertandingan biasa,” disertai video yang menampilkan tentara Argentina. Ia menulis: “Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Mereka melarang membawa simbol-simbol itu ke stadion dan lupa bahwa kami membawanya dalam darah dan hati kami.”
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