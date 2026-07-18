Gedung Putih membela Argentina terkait spanduk Falkland saat FIFA mempertimbangkan tindakan disiplin

Dalam perkembangan yang mengejutkan, Gedung Putih secara resmi membela hak tim nasional Argentina untuk memajang spanduk yang menyatakan kedaulatan atas Kepulauan Falkland. Kontroversi ini muncul setelah para pemain memegang spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" — yang berarti "Kepulauan Falkland adalah milik Argentina" — saat merayakan kemenangan mereka dalam pertandingan semifinal Piala Dunia yang sangat menentukan melawan Inggris pada Rabu lalu, yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1. Langkah ini telah membuat pemerintah Amerika Serikat berselisih dengan pejabat Inggris, yang telah menyerukan penyelidikan ketat terhadap insiden tersebut.

Andrew Giuliani, kepala satuan tugas FIFA Gedung Putih, menanggapi situasi tersebut pada hari Jumat, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan sanksi atas ekspresi semacam itu. Saat berbicara kepada wartawan mengenai apakah para pemain tersebut bersalah, Giuliani menyatakan: "Kami percaya pada hak Amandemen Pertama kami di Amerika Serikat." Ia lebih lanjut menambahkan bahwa tim Argentina memiliki kesempatan dan kemampuan untuk "menyampaikan pernyataan tersebut" saat bertanding di tanah Amerika selama turnamen berlangsung, dengan mengutip perlindungan konstitusional negara tersebut terhadap kebebasan berbicara.