AFP
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Gebetan asal Brasil milik Icardi! Sinetron Argentina itu siap untuk kepindahan sensasional ke Samba saat Atlético Mineiro ikut dalam perburuan
Atletico Mineiro bidik Icardi
Menurut TyC Sports. Raksasa Brasil Atletico Mineiro menjadi klub terbaru yang menyatakan minat kepada striker bebas transfer Mauro Icardi setelah kepergiannya dari Galatasaray. Penyerang Argentina berusia 33 tahun itu masih belum memiliki klub dua bulan setelah meninggalkan Turki, yang membuatnya menjadi target menarik dengan profil tinggi.
Karena tidak ada klausul pelepasan yang perlu dipenuhi, Atletico Mineiro dapat bernegosiasi langsung dengan perwakilan sang pemain.
Potensi kepindahan ini akan membuat salah satu striker modern paling produktif di sepakbola Eropa menguji dirinya di Brasil untuk pertama kalinya.
- Mark Pain
Saga Richarlison picu rencana cadangan Argentina
Upaya Atletico Mineiro untuk mendapatkan Icardi sangat terkait dengan target utama mereka, Richarlison, yang potensi kepulangannya ke Brasil kian menguat. Namun, klub rival Vasco da Gama memiliki keunggulan tersendiri, dengan presiden Pedrinho secara pribadi memimpin pembicaraan untuk fan yang sudah menyatakan dukungannya itu.
Jika Vasco menuntaskan kesepakatan untuk Richarlison sebelum bursa transfer Brasil ditutup pada 11 September, Atletico Mineiro siap segera meluncurkan pendekatan resmi untuk Icardi.
"Jika kesepakatan itu tidak terwujud, Icardi adalah alternatif utama," konfirmasi sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi.
Ketertarikan dari Eropa membayangi di tengah penyelidikan Brasil
Sementara Sao Paulo dan Vasco da Gama juga melakukan pendekatan informal, minat Atletico Mineiro menjadi opsi Amerika Selatan yang paling realistis bagi penyerang kelahiran Rosario itu. Namun, klub-klub Eropa termasuk Everton dan Lazio tetap menjalin kontak aktif dengan kubunya.
Mantan kepala eksekutif Everton Keith Wyness pernah melabeli striker produktif itu sebagai "opera sabun yang berjalan" yang gol-golnya bisa menyenangkan para suporter.
Agen Icardi, Letterio Pino, menegaskan kembali bahwa kliennya memprioritaskan proyek teknis yang ambisius dan stabilitas jangka panjang dibanding imbalan finansial semata.
- Anadolu Agency
Waktu terus berjalan untuk kepindahan ke Amerika Selatan
Setelah mencetak 77 gol dalam 134 pertandingan untuk Galatasaray, Icardi memiliki rekam jejak ketajaman yang terbukti dan mampu mengubah lini depan mana pun di Amerika Selatan.
Dengan tenggat waktu 11 September yang semakin dekat, Atletico Mineiro harus bergerak cepat jika ingin membawa superstar Argentina itu ke Brasil.
Icardi diperkirakan akan memfinalisasi tujuan berikutnya dalam beberapa hari ke depan seiring negosiasi memasuki fase penentuan.
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