Menurut TyC Sports. Raksasa Brasil Atletico Mineiro menjadi klub terbaru yang menyatakan minat kepada striker bebas transfer Mauro Icardi setelah kepergiannya dari Galatasaray. Penyerang Argentina berusia 33 tahun itu masih belum memiliki klub dua bulan setelah meninggalkan Turki, yang membuatnya menjadi target menarik dengan profil tinggi.

Karena tidak ada klausul pelepasan yang perlu dipenuhi, Atletico Mineiro dapat bernegosiasi langsung dengan perwakilan sang pemain.

Potensi kepindahan ini akan membuat salah satu striker modern paling produktif di sepakbola Eropa menguji dirinya di Brasil untuk pertama kalinya.