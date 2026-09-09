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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Gebetan asal Brasil milik Icardi! Sinetron Argentina itu siap untuk kepindahan sensasional ke Samba saat Atlético Mineiro ikut dalam perburuan

Transfers
M. Icardi
Atletico MG
Serie A
Richarlison

Atletico Mineiro ikut dalam persaingan untuk merekrut penyerang bebas transfer Mauro Icardi sebagai alternatif blockbuster untuk Richarlison. Dengan bursa transfer Brasil yang akan segera ditutup, penyerang Argentina berusia 33 tahun itu bisa membuat kepindahan mengejutkan ke Amerika Selatan.

  • Atletico Mineiro bidik Icardi

    Menurut TyC Sports. Raksasa Brasil Atletico Mineiro menjadi klub terbaru yang menyatakan minat kepada striker bebas transfer Mauro Icardi setelah kepergiannya dari Galatasaray. Penyerang Argentina berusia 33 tahun itu masih belum memiliki klub dua bulan setelah meninggalkan Turki, yang membuatnya menjadi target menarik dengan profil tinggi.

    Karena tidak ada klausul pelepasan yang perlu dipenuhi, Atletico Mineiro dapat bernegosiasi langsung dengan perwakilan sang pemain.

    Potensi kepindahan ini akan membuat salah satu striker modern paling produktif di sepakbola Eropa menguji dirinya di Brasil untuk pertama kalinya.

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  • imago-sport-1081761742.jpgMark Pain

    Saga Richarlison picu rencana cadangan Argentina

    Upaya Atletico Mineiro untuk mendapatkan Icardi sangat terkait dengan target utama mereka, Richarlison, yang potensi kepulangannya ke Brasil kian menguat. Namun, klub rival Vasco da Gama memiliki keunggulan tersendiri, dengan presiden Pedrinho secara pribadi memimpin pembicaraan untuk fan yang sudah menyatakan dukungannya itu.

    Jika Vasco menuntaskan kesepakatan untuk Richarlison sebelum bursa transfer Brasil ditutup pada 11 September, Atletico Mineiro siap segera meluncurkan pendekatan resmi untuk Icardi.

    "Jika kesepakatan itu tidak terwujud, Icardi adalah alternatif utama," konfirmasi sumber-sumber yang dekat dengan negosiasi.

  • Ketertarikan dari Eropa membayangi di tengah penyelidikan Brasil

    Sementara Sao Paulo dan Vasco da Gama juga melakukan pendekatan informal, minat Atletico Mineiro menjadi opsi Amerika Selatan yang paling realistis bagi penyerang kelahiran Rosario itu. Namun, klub-klub Eropa termasuk Everton dan Lazio tetap menjalin kontak aktif dengan kubunya.

    Mantan kepala eksekutif Everton Keith Wyness pernah melabeli striker produktif itu sebagai "opera sabun yang berjalan" yang gol-golnya bisa menyenangkan para suporter.

    Agen Icardi, Letterio Pino, menegaskan kembali bahwa kliennya memprioritaskan proyek teknis yang ambisius dan stabilitas jangka panjang dibanding imbalan finansial semata.

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  • imago-sport-1076655968.jpgAnadolu Agency

    Waktu terus berjalan untuk kepindahan ke Amerika Selatan

    Setelah mencetak 77 gol dalam 134 pertandingan untuk Galatasaray, Icardi memiliki rekam jejak ketajaman yang terbukti dan mampu mengubah lini depan mana pun di Amerika Selatan.

    Dengan tenggat waktu 11 September yang semakin dekat, Atletico Mineiro harus bergerak cepat jika ingin membawa superstar Argentina itu ke Brasil.

    Icardi diperkirakan akan memfinalisasi tujuan berikutnya dalam beberapa hari ke depan seiring negosiasi memasuki fase penentuan.

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