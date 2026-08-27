Namun, rencananya tidak pernah untuk menjadi klub penyuplai. Mantan bos Brighton, McGhee, berbicara terkait galeri ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ yang merayakan sejarah penuh warna klub selama 125 tahun, mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal aktivitas transfer yang menakjubkan: “Perekrutannya fantastis, dan begitu banyak yang berbasis data. Namun, saya baru-baru ini mengatakan kepada seseorang bahwa saya rasa terkadang orang mencampuradukkan fakta bahwa model Tony adalah model di mana mereka menghasilkan pemain dan menjualnya.

“Saya akan menggambarkannya lebih sebagai mereka menghasilkan pemain dan harus menjualnya, karena agen dan pemain serta klub-klub yang lebih besar datang dan memanen pemain-pemain bagus yang mereka miliki, dan mereka tidak punya pilihan dalam hal itu.

“Tony telah menciptakan model yang memungkinkan hal itu terjadi tanpa merusak kemampuan klub untuk terus maju dan agar tim terus menang. Saya rasa orang-orang harus memahaminya dengan benar. Saya pikir jika Tony Bloom tidak harus menjual seorang pemain, dia tidak akan menjual seorang pemain, tetapi di dunia tempat kita hidup ini, dia tidak punya pilihan.”