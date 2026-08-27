Getty/GOAL
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£600 juta sudah dikumpulkan, tetapi Brighton bukan klub penjual! Model transfer Tony Bloom dijelaskan setelah kesepakatan Moises Caicedo, Marc Cucurella & Carlos Baleba
- Getty/GOAL
Biaya transfer sembilan digit yang dihasilkan Brighton
Sejumlah biaya transfer besar telah masuk, dengan pemain internasional Ekuador Caicedo bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai £115 juta ($156 juta), yang saat itu menjadi rekor transfer di Britania Raya, sementara sesama gelandang Baleba telah menuju Manchester United dengan nilai £70 juta ($95 juta) pada bursa transfer saat ini.
Keuntungan besar telah diraih dari banyak pemain yang meninggalkan pesisir selatan untuk tantangan baru, dengan Brighton menguasai seni membeli murah dan menjual mahal. Keberhasilan rekrutmen mereka telah menjadi iri banyak rival di Premier League+.
Model transfer Bloom di Amex Stadium
Namun, rencananya tidak pernah untuk menjadi klub penyuplai. Mantan bos Brighton, McGhee, berbicara terkait galeri ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ yang merayakan sejarah penuh warna klub selama 125 tahun, mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal aktivitas transfer yang menakjubkan: “Perekrutannya fantastis, dan begitu banyak yang berbasis data. Namun, saya baru-baru ini mengatakan kepada seseorang bahwa saya rasa terkadang orang mencampuradukkan fakta bahwa model Tony adalah model di mana mereka menghasilkan pemain dan menjualnya.
“Saya akan menggambarkannya lebih sebagai mereka menghasilkan pemain dan harus menjualnya, karena agen dan pemain serta klub-klub yang lebih besar datang dan memanen pemain-pemain bagus yang mereka miliki, dan mereka tidak punya pilihan dalam hal itu.
“Tony telah menciptakan model yang memungkinkan hal itu terjadi tanpa merusak kemampuan klub untuk terus maju dan agar tim terus menang. Saya rasa orang-orang harus memahaminya dengan benar. Saya pikir jika Tony Bloom tidak harus menjual seorang pemain, dia tidak akan menjual seorang pemain, tetapi di dunia tempat kita hidup ini, dia tidak punya pilihan.”
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Tempat berkembang biak: Brighton beli murah & jual mahal
Ketika didesak lebih jauh soal Brighton yang menjadi tempat lahirnya para superstar, saat potensi penuh dari talenta-talenta tersembunyi berhasil dimaksimalkan, McGhee menambahkan: “Dalam kira-kira lima tahun ke depan, tentu saja, dan dalam 10 tahun ke depan, akan ada banyak pemain yang tampil di level sangat tinggi yang harus berterima kasih kepada Brighton & Hove Albion dan Tony Bloom atas awal brilian dalam karier mereka.
“Tingkat profesionalisme dan level infrastruktur di Brighton tidak tertandingi. Saya rasa mereka bukan klub yang bisa bercita-cita untuk harus memenangkan Liga Champions, tetapi mereka melakukan segalanya di level itu. Jika ada pemain yang datang dari klub Liga Champions, mereka tidak akan kecewa. Mereka benar-benar kelas atas.”
McGhee tidak memiliki anggaran transfer selama masa kepemimpinannya
Brighton telah melangkah sangat jauh dalam waktu yang relatif singkat, karena kesepakatan transfer bernilai sembilan digit mustahil dibayangkan pada masa McGhee memimpin, saat ia berkutat di divisi kedua dan ketiga dengan nyaris tanpa dana untuk digunakan.
Pria Skotlandia itu mengatakan soal dana yang dimilikinya: “Arahan untuk saya adalah menjual pemain mana pun yang bisa saya jual, terlepas dari posisi kami, apa yang sedang kami lakukan, karena mereka membutuhkan uang ini untuk menghadapi penyelidikan publik tersebut. Saya rasa mereka memberi tahu saya bahwa mereka menghabiskan, mungkin saya melebih-lebihkan, tetapi saya rasa mereka menghabiskan setidaknya sekitar £3 juta untuk penyelidikan publik.
“Jadi, ketika kami mendapatkan cukup banyak uang dari Adam Virgo dan orang-orang seperti itu, fokusnya hanya tertuju pada hal itu. Karena itu, tidak, tidak ada anggaran. Kami merekrut pemain bebas transfer, pemain muda yang menembus tim utama. Kami melakukan apa yang kami bisa.”
- Michael Cheetham
Galeri dibuka saat Brighton kembali ke Eropa
Sebuah galeri permanen baru yang menceritakan kisah perjalanan 125 tahun Brighton dibuka di Brighton Museum & Art Gallery pada 15 Agustus. Pameran interaktif ini menghadirkan benda-benda ikonik, memorabilia berharga, materi arsip, film, dan kisah pribadi untuk menceritakan perjalanan salah satu klub paling tangguh dalam sepakbola Inggris. Pengunjung akan menelusuri momen-momen kejayaan, kemunduran, dan peristiwa penting yang membentuk BHAFC serta posisinya di jantung kota selama lebih dari satu abad.
Sementara Baleba menjadi bintang terbaru yang lepas dari genggaman Brighton, masih ada banyak talenta yang tersedia bagi pelatih kepala Fabian Hurzeler. Ia telah membawa klub kembali ke Eropa, saat mereka tampil di Conference League, dan membuka kampanye Premier League 2026-27 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Aston Villa.
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