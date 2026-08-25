Mantan striker Arsenal itu mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi kepergian Martinelli, terutama terkait biaya transfer yang dilaporkan terlibat. Dengan Al-Hilal saat ini sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu dalam kesepakatan senilai sekitar £51 juta, Smith tetap tidak yakin bahwa angka tersebut mencerminkan nilai pasar yang wajar untuk pemain yang telah menjadi andalan di London utara sejak 2019.

Berbicara kepada Sky Sports, Smith memberikan penilaian blak-blakan mengenai lanskap finansial, dengan mengatakan: "£50 juta? Sekarang itu bukan apa-apa, bukan? Anda bisa mendapatkan pemain rata-rata... tetapi Martinelli bukan pemain rata-rata."

Ia menambahkan: "Martinelli sudah tampil sangat baik untuk Arsenal selama bertahun-tahun. Mungkin dia sedikit kehilangan arah. Dia baru 25 tahun, jadi jika dia ingin pergi, yang mungkin memang begitu, jika dia merasa tidak akan mendapatkan waktu bermain... untuk pergi ke Arab Saudi pada tahap kariernya saat ini, dia mungkin merasa bisa menjalani beberapa tahun dan kembali, saya tidak tahu."