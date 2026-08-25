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'£50 juta? Itu bukan apa-apa lagi sekarang' - Alan Smith berikan vonis soal usulan hengkangnya Gabriel Martinelli dari Arsenal di tengah minat Al-Hilal
Smith mempertanyakan valuasi Martinelli
Mantan striker Arsenal itu mengungkapkan kekhawatirannya atas potensi kepergian Martinelli, terutama terkait biaya transfer yang dilaporkan terlibat. Dengan Al-Hilal saat ini sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut pemain berusia 25 tahun itu dalam kesepakatan senilai sekitar £51 juta, Smith tetap tidak yakin bahwa angka tersebut mencerminkan nilai pasar yang wajar untuk pemain yang telah menjadi andalan di London utara sejak 2019.
Berbicara kepada Sky Sports, Smith memberikan penilaian blak-blakan mengenai lanskap finansial, dengan mengatakan: "£50 juta? Sekarang itu bukan apa-apa, bukan? Anda bisa mendapatkan pemain rata-rata... tetapi Martinelli bukan pemain rata-rata."
Ia menambahkan: "Martinelli sudah tampil sangat baik untuk Arsenal selama bertahun-tahun. Mungkin dia sedikit kehilangan arah. Dia baru 25 tahun, jadi jika dia ingin pergi, yang mungkin memang begitu, jika dia merasa tidak akan mendapatkan waktu bermain... untuk pergi ke Arab Saudi pada tahap kariernya saat ini, dia mungkin merasa bisa menjalani beberapa tahun dan kembali, saya tidak tahu."
- Getty
Ketegangan di ruang ganti di Emirates
Keputusan untuk melepas Martinelli bukan hanya menarik perhatian para pengamat, tetapi juga dikabarkan menimbulkan keguncangan di dalam skuad Arsenal sendiri. Laporan menyebut perlakuan Arteta terhadap sang winger, yang secara efektif sudah disingkirkan dari rencana tim utama, telah menimbulkan "sebagian ketidaknyamanan" di antara rekan-rekan setimnya.
Ini terjadi setelah periode ketika pemain Brasil itu sepenuhnya dicoret dari skuad pertandingan, termasuk Community Shield, yang berarti ia kehilangan kesempatan mendapatkan medali juara meski telah lama mengabdi kepada klub.
Ian Wright juga ikut dalam gelombang ketidaksetujuan, dengan mengakui bahwa situasi saat ini membuatnya merasa "tidak nyaman". Merefleksikan kontribusi sang pemain, Wright mengatakan: "Dalam kaitannya dengan Martinelli dan cara Martinelli diperlakukan saat ini, itu benar-benar membuat saya merasa tidak nyaman."
Dampak para pemain baru
Strategi perekrutan agresif Arsenal pada musim panas ini menjadi katalis utama di balik merosotnya posisi Martinelli secara tiba-tiba. Klub itu sibuk memperkuat skuad setelah meraih gelar juara, dengan mendatangkan pemain seperti Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis, serta juga mempermanenkan transfer Piero Hincapie senilai £35 juta.
Dengan kedatangan Tzolis untuk bersaing di sektor sayap dan klub sebelumnya dikaitkan dengan langkah untuk merekrut Vinicius Junior, jalan bagi Martinelli untuk merebut kembali tempatnya di susunan starter kian sempit. Kepergian Leandro Trossard ke Besiktas sempat diperkirakan akan membuka ruang, tetapi justru tampaknya Arteta menginginkan wajah yang benar-benar baru di sisi kiri.
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Warisan seorang pengabdi London Utara
Martinelli akan meninggalkan Emirates dengan catatan statistik yang mengesankan dan sejumlah gelar utama. Sejak bergabung dari Ituano saat masih remaja, ia telah mencatatkan 278 penampilan, mencetak 62 gol dan menyumbang 36 assist. Smith yakin para suporter akan merasakan kehilangan sosok profesional yang begitu berdedikasi, sembari mencatat bahwa Martinelli selalu menjadi "anak baik di ruang ganti."
"Bagi Al-Hilal, dia akan menjadi rekrutan yang bagus," tambah Smith. "Mereka bilang dia anak yang baik, dia selalu memberikan 100 persen, anak baik di ruang ganti dan segalanya jadi saya rasa tidak ada pertanyaan apa pun soal karakternya. Fans Arsenal kecewa melihat Trossard pergi dan dalam beberapa hal saya pikir Martinelli akan sama karena dia sudah memberikan banyak hal untuk perjuangan tim selama bertahun-tahun."
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