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£3 miliar dalam 100 hari: FIFA percepat peluncuran spin-off Piala Dunia yang kontroversial meski ancaman boikot Eropa kian besar
FIFA percepat pemisahan bisnis Piala Dunia senilai $4,2 miliar
FIFA terus mendorong peluncuran dipercepat dari anak usaha Piala Dunia baru yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise (FFE). Menurut Sky News, badan sepak bola dunia itu menargetkan untuk mengantongi hingga $4,2 miliar (£3,1 miliar) dari investor swasta pada Oktober dengan menjual 20 persen saham dalam usaha senilai $20 miliar tersebut.
Sifat rahasia dan tenggat waktu proposal yang sangat cepat telah memicu kemarahan di seluruh sepak bola dunia, dengan asosiasi-asosiasi Eropa secara aktif membahas potensi boikot Piala Dunia sebagai bentuk protes. Para pengkritik memandang usaha ini sebagai kendaraan bagi presiden FIFA Infantino untuk mempertahankan kendali atas turnamen tersebut melampaui batas masa jabatan presidennya pada 2031.
Untuk mengamankan dukungan sebelum tenggat 19 September, FIFA telah memberi tahu 211 asosiasi anggotanya bahwa dana tak terduga sebesar $86 juta (£65 juta) tersedia selama 12 tahun untuk membantu membiayai gaji staf. Namun, rencana itu telah menyebabkan perpecahan serius, meski mendapat dukungan dari federasi-federasi individu seperti Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko.
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UEFA dan para pemimpin Asia mengecam langkah sepihak
Penolakan terhadap skema tersebut meningkat pesat, dipimpin UEFA, yang menyatakan bahwa rencana itu "melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar oleh lembaga-lembaga pengatur sepakbola." Para pemimpin Eropa murka atas minimnya konsultasi, bahkan di dalam Dewan FIFA milik Infantino sendiri.
Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, juga mengecam proses tersebut dalam sebuah surat kepada para anggota, dengan menyampaikan kekhawatiran mendalam atas tindakan sepihak FIFA. "AFC sangat prihatin bahwa tindakan sepihak FIFA tampaknya merusak fondasi sepakbola kontinental itu sendiri," tulis Sheikh Salman.
FA Inggris menyuarakan kekhawatiran yang sama, dengan menyatakan bahwa pihaknya "sangat prihatin dengan tidak adanya proses dan tata kelola untuk sampai ke titik ini, serta substansi dan prinsip-prinsip yang tampak terlibat."
Rencana ekspansi dan dukungan investor swasta
Keberlangsungan ekonomi anak perusahaan senilai $20 miliar itu bisa bergantung pada perluasan kompetisi-kompetisi utama FIFA. Laporan yang sama menyebut Infantino ingin memperluas Piala Dunia putra menjadi 64 tim, meski turnamen itu baru-baru ini diperluas menjadi 48 tim untuk edisi yang dimenangi Spanyol. Untuk meluncurkan anak perusahaan FFE, Infantino bekerja bersama raksasa finansial JP Morgan dan investor Joshua Kushner. Dorongan komersial ini bertujuan mendefinisikan dan mengatur kompetisi demi mendorong pertumbuhan, meski badan-badan pengatur berpendapat hal itu mengancam prinsip-prinsip inti olahraga ini.
Menanggapi tenggat waktu ketat yang dibebankan kepada federasi, Sheikh Salman menyoroti bahwa keputusan sebesar ini tidak boleh terburu-buru tanpa analisis keuangan atau hukum yang memadai. Ia menegaskan bahwa "sangat penting agar semua faktor dipertimbangkan dan diperdebatkan" sebelum kesepakatan yang mengikat dirampungkan.
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Tenggat krusial pada September menanti FIFA
Asosiasi anggota diberi waktu hingga 19 September untuk menyetujui proposal tersebut atau berisiko kehilangan akses ke paket pendanaan sebesar $86 juta yang telah dijanjikan. Penawaran yang mengikat, surat komitmen, dan perjanjian bentuk panjang dijadwalkan rampung sebelum jendela transfer dana pada Oktober.
Dengan negara-negara Eropa mengancam boikot terkoordinasi dan konfederasi kontinental menuntut transparansi penuh, Infantino menghadapi perjuangan berat untuk menjaga permainan global tetap bersatu. Beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah badan-badan pengatur sepak bola dapat mencapai konsensus atau perpecahan institusional besar menanti.
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