FIFA terus mendorong peluncuran dipercepat dari anak usaha Piala Dunia baru yang dikenal sebagai FIFA Forward Enterprise (FFE). Menurut Sky News, badan sepak bola dunia itu menargetkan untuk mengantongi hingga $4,2 miliar (£3,1 miliar) dari investor swasta pada Oktober dengan menjual 20 persen saham dalam usaha senilai $20 miliar tersebut.

Sifat rahasia dan tenggat waktu proposal yang sangat cepat telah memicu kemarahan di seluruh sepak bola dunia, dengan asosiasi-asosiasi Eropa secara aktif membahas potensi boikot Piala Dunia sebagai bentuk protes. Para pengkritik memandang usaha ini sebagai kendaraan bagi presiden FIFA Infantino untuk mempertahankan kendali atas turnamen tersebut melampaui batas masa jabatan presidennya pada 2031.

Untuk mengamankan dukungan sebelum tenggat 19 September, FIFA telah memberi tahu 211 asosiasi anggotanya bahwa dana tak terduga sebesar $86 juta (£65 juta) tersedia selama 12 tahun untuk membantu membiayai gaji staf. Namun, rencana itu telah menyebabkan perpecahan serius, meski mendapat dukungan dari federasi-federasi individu seperti Asosiasi Sepak Bola Republik Ceko.