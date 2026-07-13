Paolo Maldini dan Leonardo, direktur teknis dan penasihat baru Tim Nasional serta Club Italia, dilaporkan sedang mempertimbangkan Andrea Pirlo untuk posisi pelatih kepala baru Tim Nasional. Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, yang menyebutkan bahwa Maldini sempat ingin membawanya ke bangku cadangan Milan pada musim panas 2023, sementara Leonardo ingin menjadikannya pemainnya di Paris pada musim 2011-2012. Pirlo, 47 tahun, saat ini melatih di Dubai setelah sebelumnya memimpin Juventus (selama satu musim, meraih Coppa Italia dan Supercoppa Italia), klub Turki Karagumruk, serta Sampdoria. Menurut surat kabar tersebut, di mata direktur teknis timnas Italia Maldini dan Leonardo,Pirlo mewakili "apa yang harus dimiliki oleh pemimpin timnas yang menargetkan untuk kembali ke panggung dunia pada tahun 2030: pemahaman mendalam tentang Italia, keberanian, ide-ide, dan semangat".
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Gazzetta - Tim Nasional, Maldini dan Leonardo mempertimbangkan Pirlo, yang kini menjadi prioritas utama dalam pertimbangan mereka
Dalam pembicaraan dan pertimbangan beberapa hari terakhir ini, menurut Gazzetta.it, Pirlo menempati posisi terdepan. Di latar belakang, masih ada impian yang terkait dengan nama Pep Guardiola (pembahasan mengenai bagaimana cara merealisasikan kedatangan Pep terus berlanjut), begitu pula dengan pencalonan Antonio Conte dan Roberto Mancini. Sebelum akhir pekan ini, Maldini dan Leonardo akan meninjau kembali situasi, untuk mengajukan satu nama kepada Presiden FIGC Giovanni Malagò, yang kemudian akan bertanggung jawab atas bagian kontrak dari proses ini.
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