CM grafica Milan Allegri Leao 2 1Getty Images

Gazzetta – Permintaan Allegri dan jawaban mengejutkan dari Leao: "Saya tidak sanggup". Mengapa ia tidak dipanggil untuk laga melawan Torino: kisah di balik layar

AC Milan

Pemain asal Portugal itu absen pada pertandingan terakhir liga karena kondisi fisiknya yang kurang prima. Namun, ada cerita di baliknya.

Rafael Leao absen pada pertandingan terakhir liga, yang dimenangkan Milan dengan skor 3-2 atas Torino, karena kondisinya yang kurang prima. Namun, terkait ketidakhadirannya itu, ada cerita di balik layar yang diungkap oleh La Gazzetta dello Sport: ketidakhadirannya terjadi setelah perbincangan pada hari sebelumnya dengan Massimiliano Allegri, di mana sang pelatih meminta dia untuk lebih membantu tim, namun mendapat jawaban "Saya tidak sanggup". Pada saat itu, sang pelatih memutuskan untuk tidak memanggil Leao, yang merasa terkejut dengan situasi tersebut.




  • PERMOHONAN

    Masalah pubalgia memengaruhi performa pemain asal Portugal ini sepanjang musim ini, yang kini kesulitan berlari secepat dulu, namun sang pelatih sendiri membutuhkan kontribusi lebih besar dalam hal pertahanan dari pemain bernomor punggung 10-nya. Leao tetap menjadi sosok yang sangat penting dalam skema Allegri, sebagaimana terlihat dari penanganannya dalam beberapa bulan terakhir, di mana pemain kelahiran 1999 itu tetap diturunkan ke lapangan meskipun mengalami cedera otot adduktor.

    • Iklan

  • MENUJU NAPOLI

    Pelatih ingin dia dalam kondisi prima untuk fase akhir musim, dimulai dari laga melawan Napoli: rencananya, jika dia sudah pulih, adalah menurunkannya sejak menit pertama bersama Christian Pulisic, dan lebih memilihnya daripada Christopher Nkunku.

