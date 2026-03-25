Gazzetta – Permintaan Allegri dan jawaban mengejutkan dari Leao: "Saya tidak sanggup". Mengapa ia tidak dipanggil untuk laga melawan Torino: kisah di balik layar

Rafael Leao absen pada pertandingan terakhir liga, yang dimenangkan Milan dengan skor 3-2 atas Torino, karena kondisinya yang kurang prima. Namun, terkait ketidakhadirannya itu, ada cerita di balik layar yang diungkap oleh La Gazzetta dello Sport: ketidakhadirannya terjadi setelah perbincangan pada hari sebelumnya dengan Massimiliano Allegri, di mana sang pelatih meminta dia untuk lebih membantu tim, namun mendapat jawaban "Saya tidak sanggup". Pada saat itu, sang pelatih memutuskan untuk tidak memanggil Leao, yang merasa terkejut dengan situasi tersebut.












