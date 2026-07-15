Milan sedang mempersiapkan fase kedua bursa transfer: setelah melakukan investasi (Gonçalo Ramos dan Gila), tujuannya kini adalah mengumpulkan dana. Menurut La Gazzetta dello Sport, jajaran manajemen berencana mengumpulkan hingga 150 juta euro melalui serangkaian penjualan pemain, yang diperlukan baik untuk menyeimbangkan keuangan maupun untuk merampingkan skuad menjelang era kepelatihan baru.
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Gazzetta - Milan, target 150 juta: Leao memimpin rencana penjualan pemain untuk membiayai bursa transfer
LEAO
Nama yang paling menonjol adalah Rafael Leao. Klausul pelepasan sebesar 175 juta dianggap tidak masuk akal di pasar transfer, sementara klub memperkirakan nilai sang pemain asal Portugal itu sekitar 60 juta. Namun, saat ini belum ada tawaran konkret: pendekatan dari Liga Premier belum berlanjut ke tahap negosiasi, sementara Arab Saudi dan Turki tetap menjadi tujuan yang kurang diminati oleh sang pemain.
GIMENEZ
Di antara pemain yang direncanakan akan dilepas, terdapat juga Santiago Gimenez. Dibeli dari Feyenoord satu setengah tahun lalu, Milan menargetkan untuk mendapatkan setidaknya 21 juta, meskipun ia baru-baru ini mengalami cedera pergelangan kaki. Kedatangan para penyerang baru telah membatasi peluangnya, dan tim manajemennya sedang berupaya mencari klub baru baginya.
PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN
Sisa dana tersebut diperkirakan akan berasal dari penjualan pemain lain yang tidak lagi dibutuhkan.Youssouf Fofana ditawarkan di bursa transfer dengan harga sekitar 20 juta, sementara dari hengkangnya Ruben Loftus-Cheek dan Warren Bondo, klub berharap dapat memperoleh total 15 juta. Di lini pertahanan, penjualan Pervis Estupiñán—yang diminati Aston Villa—dan Fikayo Tomori berpotensi menghasilkan tambahan 30 juta, masing-masing sekitar 15 juta.
Jika semua transaksi berjalan lancar, Milan berpotensi mengumpulkan dana sekitar 150 juta euro, yang akan diinvestasikan kembali untuk melengkapi skuad dan mendukung proyek teknis baru.
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