Gazzetta - Milan, target 150 juta: Leao memimpin rencana penjualan pemain untuk membiayai bursa transfer

Sisa dana tersebut diperkirakan akan berasal dari penjualan pemain lain yang tidak lagi dibutuhkan.Youssouf Fofana ditawarkan di bursa transfer dengan harga sekitar 20 juta, sementara dari hengkangnya Ruben Loftus-Cheek dan Warren Bondo, klub berharap dapat memperoleh total 15 juta. Di lini pertahanan, penjualan Pervis Estupiñán—yang diminati Aston Villa—dan Fikayo Tomori berpotensi menghasilkan tambahan 30 juta, masing-masing sekitar 15 juta.





Jika semua transaksi berjalan lancar, Milan berpotensi mengumpulkan dana sekitar 150 juta euro, yang akan diinvestasikan kembali untuk melengkapi skuad dan mendukung proyek teknis baru.







