Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
cm grafica ibrahimovic milancalciomercato.com
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Gazzetta - Milan, semuanya sunyi. Kirovski kesulitan berbicara dengan Ibrahimovic, tak ada yang hadir dalam jamuan makan malam antara kedua klub: semua cerita di balik layar

AC Milan
Serie A

Apa yang sedang terjadi di kubu Rossoneri.

Situasi di Milan masih buntu. Meskipun musim panas telah resmi dimulai, Rossoneri masih belum memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, padahal tinggal sekitar 20 hari lagi sebelum tanggal pemusatan latihan. Meskipun Amorim telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru, Milan masih belum memiliki figur seperti direktur teknis dan direktur olahraga.


Situasi ini juga berdampak pada bursa transfer yang belum dimulai serta proses seleksi yang terasa tidak wajar, dengan munculnya beberapa profil yang berpotensi bagus bagi klub dan hubungan yang rumit dengan pihak-pihak yang sudah ada, seperti Zlatan Ibrahimovic, penasihat senior RedBird.

  • Sebagaimana ditekankan oleh La Gazzetta dello Sport, tidak ada pergerakan sama sekali di bursa transfer Milan; satu-satunya aktivitas yang terjadi hanya terkait Milan Futuro dengan kedatangan Guarnier, serta satu-satunya langkah untuk tim utama, yaitu kembalinya Camarda ke klub induk. Selain itu, tanpa pendapatan dari kualifikasi Liga Champions musim depan, Milan terpaksa menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan menghindari defisit.


    Situasi yang rumit, penuh penantian dan ketidakpastian, tanpa titik acuan dalam kehidupan sehari-hari klub. Menurut informasi di balik layar yang diungkap oleh Gazzetta, Jovan Kirovski sendiri—yang menjadi kandidat untuk promosi ke posisi puncak—dilaporkan kesulitan menjalin kontak dengan Ibrahimovic, yang saat ini sibuk sebagai komentator televisi di Piala Dunia.


    Kekosongan kekuasaan ini juga terlihat dalam hubungan dengan lembaga-lembaga terkait. Belum diketahui siapa yang akan mewakili klub dalam rapat pemilihan di FIGC untuk pemilihan presiden baru. Seperti dijelaskan oleh La Rosea, Presiden Scaroni diperkirakan akan hadir, sementara kehadiran Cardinale belum dikonfirmasi. Selain itu, tidak ada petinggi AC Milan yang akan menghadiri jamuan makan malam informal antar-klub yang akan digelar sebelum rapat tersebut, di mana klub-klub besar Serie A lainnya telah menyatakan kehadirannya.

    • Iklan