Gazzetta - Milan, semuanya sunyi. Kirovski kesulitan berbicara dengan Ibrahimovic, tak ada yang hadir dalam jamuan makan malam antara kedua klub: semua cerita di balik layar

Sebagaimana ditekankan oleh La Gazzetta dello Sport, tidak ada pergerakan sama sekali di bursa transfer Milan; satu-satunya aktivitas yang terjadi hanya terkait Milan Futuro dengan kedatangan Guarnier, serta satu-satunya langkah untuk tim utama, yaitu kembalinya Camarda ke klub induk. Selain itu, tanpa pendapatan dari kualifikasi Liga Champions musim depan, Milan terpaksa menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan menghindari defisit.





Situasi yang rumit, penuh penantian dan ketidakpastian, tanpa titik acuan dalam kehidupan sehari-hari klub. Menurut informasi di balik layar yang diungkap oleh Gazzetta, Jovan Kirovski sendiri—yang menjadi kandidat untuk promosi ke posisi puncak—dilaporkan kesulitan menjalin kontak dengan Ibrahimovic, yang saat ini sibuk sebagai komentator televisi di Piala Dunia.





Kekosongan kekuasaan ini juga terlihat dalam hubungan dengan lembaga-lembaga terkait. Belum diketahui siapa yang akan mewakili klub dalam rapat pemilihan di FIGC untuk pemilihan presiden baru. Seperti dijelaskan oleh La Rosea, Presiden Scaroni diperkirakan akan hadir, sementara kehadiran Cardinale belum dikonfirmasi. Selain itu, tidak ada petinggi AC Milan yang akan menghadiri jamuan makan malam informal antar-klub yang akan digelar sebelum rapat tersebut, di mana klub-klub besar Serie A lainnya telah menyatakan kehadirannya.