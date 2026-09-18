Gerry Cardinale memilih Ruben Amorim setelah proses seleksi yang luas, tulis Gazzetta dello Sport, dengan keyakinan pada usianya yang masih muda dan ide sepakbola yang ofensif serta dominan: penguasaan bola, agresivitas, intensitas, dan upaya mencari gol tambahan. Sebuah proyek yang lahir dari kekecewaan atas Milan 2025-26 dan disertai bursa transfer level teratas. Karena itu, setelah baru lima pertandingan dan hanya satu kekalahan, kepercayaan kepada sang pelatih tetap utuh, menurut harian tersebut: pelatih asal Portugal itu tetap kokoh di bangku cadangan dan sang pemilik terus mendukungnya.





Namun, tuntutannya juga sama jelasnya, lanjut analisis Gazzetta: segera membalikkan keadaan. Dimulai dari laga melawan Lecce dan terutama dalam rangkaian sembilan pertandingan berikutnya, lima di antaranya tandang, antara Serie A dan Liga Europa. Jadwal yang akan menuntut Milan menjaga konsistensi dan memberikan jawaban di atas lapangan.