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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Gazzetta - Milan menaruh kepercayaan pada Amorim, hanya di Milanello setelah Benfica dan tanpa direktur untuk diajak berdiskusi soal isu taktik

AC Milan
R. Amorim

Setelah kekalahan dari Benfica, masa sulit bagi AC Milan dan pelatihnya

Gerry Cardinale memilih Ruben Amorim setelah proses seleksi yang luas, tulis Gazzetta dello Sport, dengan keyakinan pada usianya yang masih muda dan ide sepakbola yang ofensif serta dominan: penguasaan bola, agresivitas, intensitas, dan upaya mencari gol tambahan. Sebuah proyek yang lahir dari kekecewaan atas Milan 2025-26 dan disertai bursa transfer level teratas. Karena itu, setelah baru lima pertandingan dan hanya satu kekalahan, kepercayaan kepada sang pelatih tetap utuh, menurut harian tersebut: pelatih asal Portugal itu tetap kokoh di bangku cadangan dan sang pemilik terus mendukungnya.


Namun, tuntutannya juga sama jelasnya, lanjut analisis Gazzetta: segera membalikkan keadaan. Dimulai dari laga melawan Lecce dan terutama dalam rangkaian sembilan pertandingan berikutnya, lima di antaranya tandang, antara Serie A dan Liga Europa. Jadwal yang akan menuntut Milan menjaga konsistensi dan memberikan jawaban di atas lapangan.

  • Amorim, di sisi lain, merasakan tekanan itu secara langsung. Usai malam Eropa itu, ia tetap sendirian di Milanello, tulis Gazzetta, tempat ia menghabiskan malam untuk merenungkan situasi tim (tidak ada petinggi yang bisa diajaknya berdiskusi soal tema-tema yang murni taktis). Ia ingin menjadi pelindung bagi grup dan tidak menghindar dari tantangan yang dipilihnya beberapa bulan lalu. Setelah dua bulan bekerja dan kemenangan awal atas Torino serta Venezia, sang pelatih mengakui langkah mundur AC Milan, terutama dari sisi permainan dan intensitas. Justru dari dua aspek inilah pekerjaan dalam beberapa hari ke depan akan dimulai lagi.

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