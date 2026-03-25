CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Gazzetta - Milan, Leao mencoba segala cara untuk mengatasi pubalgia: ia pergi ke luar negeri untuk mengobati peradangan tersebut, dan ingin siap menghadapi Napoli

Sebuah cerita yang diunggah di Instagram dan alasan perjalanan ke luar negeri.

Sebuah foto yang diunggah sebagai cerita di profil Instagram resminya: sebuah pesawat, langit biru, dan awan yang terlihat jelas. Siapa tokoh utamanya? Rafael Leao. Baru saja beberapa saat yang lalu, pemain bernomor punggung 10 Milan itu memberikan petunjuk, menceritakan—rekonstruksinya tampak sederhana—bahwa ia sedang dalam perjalanan beberapa jam terakhir dan karenanya berada jauh dari Milan serta markas besar Rossoneri.

Tapi mengapa? Penjelasannya datang langsung dari rekan-rekan di La Gazzetta dello Sport.

  • ALASAN PERJALANAN

    Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, ini jelas bukan sekadar liburan—karena Leao tidak mendapat cuti dari Milan—tetapi alasan perjalanannya berkaitan dengan kondisi fisiknya: ia berada di luar negeri untuk mengobati peradangan di area pubis yang telah mengganggunya sejak Desember dan membuatnya absen dalam pertandingan terakhir Serie A melawan Torino, yang dimenangkan 3-2 oleh tim Milan asuhan Massimiliano Allegri.

    Leao telah berkonsultasi dengan seorang spesialis untuk mencoba kembali dalam kondisi prima menjelang pertandingan Paskah melawan Napoli.

  • AKANKAH DIA BERMAIN MELAWAN NAPOLI?

    Tapi apakah semua itu cukup? Apakah dia akan bermain melawan Napoli?

    Masih terlalu dini untuk memastikannya, semuanya akan ditentukan saat para pemain timnas kembali ke Milanello dalam seminggu ke depan, ketika Milan mulai mempersiapkan diri secara serius untuk menghadapi tim asuhan Antonio Conte.

    Bagaimanapun, dua minggu ke depan akan diisi dengan istirahat dan latihan intensif bagi Leao yang ingin terbebas dari masalah otot. Menurut laporan La Rosea, pemain nomor 10 Rossoneri ini akan berlatih di Milanello dan berdiskusi dengan Allegri serta stafnya untuk mengevaluasi kondisi fisiknya menjelang pertandingan liga yang krusial dan penting tersebut.

