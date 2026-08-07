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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Gazzetta - Latar belakang Roma: Gasperini gelisah, adu pendapat sengit dengan direktur olahraga D’Amico

Roma
Transfers
Serie A
G. Gasperini

Apa yang ada di balik batalnya wawancara pelatih Roma dengan Sky

La Gazzetta dello Sport mengungkap latar belakang batalnya wawancara Gian Piero Gasperini dengan Sky pada Kamis malam. Semuanya sudah terjadwal hingga beberapa jam sebelum wawancara dimulai, tetapi kemudian Gasp berubah pikiran, memilih untuk tidak hadir, sambil meminta maaf kepada stasiun televisi tersebut.


  • Terengah-engah

    Tapi mengapa Gasperini tiba-tiba berubah pikiran, pada saat-saat terakhir?Gazzetta menjelaskan bahwa secara resmi ketidakhadiran itu disebabkan oleh agenda yang muncul belakangan, sebuah pertemuan terkait bursa transfer yang akan dilakukan larut malam bersama keluarga Friedkin dan orang-orang yang menangani bursa transfer Roma. Namun ditambahkan bahwa "kemarin ada juga yang berbicara tentang sebuah penjualan di depan mata yang juga bisa mempersulit rencana". Selain itu, tambah harian tersebut, memang benar bahwa "pelatih Roma sudah berhari-hari menanti dengan cemas kedatangan gelandang serang terkenal berkaki kanan yang bermain di sisi kiri yang ia minta lebih dari setahun lalu dan perkembangan terbaru dalam negosiasi terkait hal itu mungkin membuatnya agak kesal. Atau setidaknya gelisah. Tampaknya juga ada pertukaran pendapat yang keras dengan direktur olahraga D’Amico, yang bagaimanapun tetap menjadi orang kepercayaannya, mengingat hubungan erat yang sudah dimiliki keduanya sejak masa di Atalanta".

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  • Giliran D'Amico

    Kini giliran D’Amico yang harus berusaha memenuhi keinginan Gasperini dan membawakan seorang pemain yang akhirnya bisa membuatnya senang. Saga gelandang serang kiri ini dimulai musim panas lalu lewat sinetron panjang Sancho dan masih berlanjut sampai sekarang.

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