Gazzetta - Juventus, Vlahovic tampaknya akan menyetujui: perpanjangan kontrak bisa saja hanya untuk satu tahun

Masa depan Dusan Vlahovic tetap menjadi salah satu isu utama di bursa transfer Juventus. Cedera panjang yang dialami penyerang asal Serbia ini, yang absen sejak akhir November dan akan segera kembali (namun tidak di Udine), belum membawa perkembangan baru terkait kepindahannya, dengan berbagai spekulasi (Bayern, Barcelona) yang kini mulai mereda.

Di Continassa, isu ini terkait erat dengan kebutuhan untuk merombak lini serang. Memulai kembali dengan Vlahovic bukanlah opsi yang bisa diabaikan: penyerang tengah ini, pada kenyataannya, akan kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya dan terutama mendapatkan kepercayaan dari Luciano Spalletti, yang sebelum cedera telah menjadikannya starter tetap sebagai nomor 9, menganggapnya sesuai dengan sistem permainannya, dan yang kini tak sabar menanti kehadirannya di lapangan.