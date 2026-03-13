Goal.com
Gazzetta - Juventus, Vlahovic tampaknya akan menyetujui: perpanjangan kontrak bisa saja hanya untuk satu tahun

Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak pemain asal Serbia itu dengan Juventus terus berlanjut: ada kabar terbaru mengenai kemungkinan durasi kontraknya

Masa depan Dusan Vlahovic tetap menjadi salah satu isu utama di bursa transfer Juventus. Cedera panjang yang dialami penyerang asal Serbia ini, yang absen sejak akhir November dan akan segera kembali (namun tidak di Udine), belum membawa perkembangan baru terkait kepindahannya, dengan berbagai spekulasi (Bayern, Barcelona) yang kini mulai mereda.

Di Continassa, isu ini terkait erat dengan kebutuhan untuk merombak lini serang. Memulai kembali dengan Vlahovic bukanlah opsi yang bisa diabaikan: penyerang tengah ini, pada kenyataannya, akan kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya dan terutama mendapatkan kepercayaan dari Luciano Spalletti, yang sebelum cedera telah menjadikannya starter tetap sebagai nomor 9, menganggapnya sesuai dengan sistem permainannya, dan yang kini tak sabar menanti kehadirannya di lapangan.

  UANG

    Dari segi finansial, pembicaraan awal juga menyinggung soal gaji. Juventus dilaporkan siap menawarkan sekitar 6 juta euro per musim, hingga 7 juta euro termasuk bonus, angka yang serupa dengan yang diterima bintang muda Kenan Yildiz. Ini merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan total 12 juta euro yang dapat diterima sang penyerang pada tahun terakhir kontrak saat ini yang ditandatangani pada 2022.

    

  WAKTU YANG SINGKAT

    Durasi perpanjangan kontrak yang mungkin terjadi juga masih belum pasti: menurut Gazzetta dello Sport, bahkan sedang dipertimbangkan kesepakatan jangka pendek, yaitu satu atau dua tahun. Solusi ini akan memberikan Juventus kepastian teknis tertentu dan memberi Vlahovic kesempatan untuk bangkit kembali bersama Spalletti sebelum mengambil keputusan baru terkait kariernya. Suasana, seperti ditekankan oleh Gazzetta, tampaknya lebih santai dibandingkan musim panas lalu: ayah Vlahovic, Milos, semakin sering ikut serta dalam pertemuan-pertemuan informal, sebagai tanda bahwa dialog telah dibuka kembali setelah ketegangan tahun lalu. 

