Gazzetta - Juventus, Vlahovic menuju kesepakatan: perpanjangan kontrak bisa hanya untuk satu tahun

Masa depan Dusan Vlahovic tetap menjadi salah satu isu utama di bursa transfer Juventus. Cedera panjang striker Serbia tersebut, yang absen sejak akhir November dan siap kembali bermain besok melawan Udinese, belum membawa kabar baru mengenai kemungkinan kepindahannya, dengan berbagai opsi (Bayern, Barcelona) yang mulai meredup.

Di Continassa, topik ini terkait dengan kebutuhan untuk merombak lini serang. Memulai kembali dari Vlahovic bukanlah hipotesis yang dapat diabaikan: striker tersebut, pada kenyataannya, akan kembali ke lingkungan yang ia kenal dan terutama kepercayaan Luciano Spalletti, yang sebelum cedera telah mempromosikannya sebagai pemain inti di posisi nomor 9, menganggapnya fungsional dalam sistem permainannya, dan yang sekarang tidak sabar untuk melihatnya di lapangan.