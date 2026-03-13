Goal.com
Gazzetta - Juventus, Vlahovic menuju kesepakatan: perpanjangan kontrak bisa hanya untuk satu tahun

Negosiasi perpanjangan kontrak pemain Serbia dengan Juventus terus berlanjut: ada kabar terbaru mengenai kemungkinan durasi kontrak.

Masa depan Dusan Vlahovic tetap menjadi salah satu isu utama di bursa transfer Juventus. Cedera panjang striker Serbia tersebut, yang absen sejak akhir November dan siap kembali bermain besok melawan Udinese, belum membawa kabar baru mengenai kemungkinan kepindahannya, dengan berbagai opsi (Bayern, Barcelona) yang mulai meredup.

Di Continassa, topik ini terkait dengan kebutuhan untuk merombak lini serang. Memulai kembali dari Vlahovic bukanlah hipotesis yang dapat diabaikan: striker tersebut, pada kenyataannya, akan kembali ke lingkungan yang ia kenal dan terutama kepercayaan Luciano Spalletti, yang sebelum cedera telah mempromosikannya sebagai pemain inti di posisi nomor 9, menganggapnya fungsional dalam sistem permainannya, dan yang sekarang tidak sabar untuk melihatnya di lapangan.

    Dari segi ekonomi, pembicaraan awal juga menyinggung masalah gaji. Juventus dilaporkan siap menawarkan sekitar 6 juta euro per musim, hingga 7 juta euro dengan bonus, angka yang serupa dengan yang diterima bintang muda Kenan Yildiz. Ini merupakan pengurangan signifikan dibandingkan dengan total 12 juta euro yang dapat diterima penyerang tersebut pada tahun terakhir kontraknya yang ditandatangani pada 2022.

  • WAKTU PENGGUNAAN YANG SINGKAT

    Durasi perpanjangan kontrak juga masih terbuka: menurut Gazzetta dello Sport, sedang dibahas juga kemungkinan perpanjangan kontrak singkat, satu atau dua tahun. Solusi ini akan memberikan Juventus kepastian teknis dan memberi Vlahovic kesempatan untuk bangkit kembali bersama Spalletti sebelum membuat keputusan karier baru. Suasana, seperti yang ditekankan oleh Gazzetta, tampaknya lebih rileks dibandingkan musim panas lalu: ayah Milos semakin sering ikut dalam pertemuan informal, tanda bahwa dialog telah dibuka kembali setelah ketegangan tahun lalu. 

