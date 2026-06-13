Gazzetta - Juventus, rencana yang dipercayakan Elkann kepada Carnevali: meraup keuntungan modal sebesar 100 juta

Di antara para pemain Juventus yang paling diminati di bursa transfer, nilai pasar Bremer mencapai 40 juta euro (nilai sisa 21 juta), Kalulu 35 juta (10 juta), Cambiaso 32juta (6 juta), Gatti 18 juta (4 juta), dan Miretti 16 juta (0 juta). Mereka adalah pemain yang sesuai dengan kriteria ideal untuk menghasilkan keuntungan yang baik, bahkan sangat baik, demikian tertulis di surat kabar tersebut.





Tantangan utama misi Carnevali adalah membuat tim tetap kompetitif, yang tetap harus memiliki target untuk bersaing memperebutkan Scudetto, sekaligus menyeimbangkan neraca keuangan hingga mencapai keseimbangan ekonomi-keuangan. Carnevali harus cakap dalam menerapkan model Sassuolo ke dalam skala yang lebih besar.







