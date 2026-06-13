Giovanni Carnevali, CEO dan Direktur Jenderal baru Juventus, dalam awal perjalanannya bersama Bianconeri, harus mempertimbangkan rencana bisnis yang telah disusun oleh klub, yang menargetkan neraca keuangan seimbang pada tahun 2028, termasuk untuk mematuhi ketentuan perjanjianpenyelesaian yang akan segera ditandatangani dengan UEFA. Seperti yang ditekankan oleh La Gazzetta dello Sport, untuk tahun buku 2026-27 (yaitu periode yang berakhir pada Juni 2027), Juve harus menghasilkan pendapatan dari transfer pemain yang melebihi rata-rata 60 juta euro dari musim-musim sebelumnya. Berapa? Sekitar 100 juta, untuk mengimbangi sebagian pendapatan yang hilang dari Liga Champions. Tidak termasuk Yildiz yang tak terpisahkan, Juve memiliki sekitar sepuluh pemain yang nilai sisa di neraca lebih rendah dari nilai pasar teoritis (selain Next Gen).
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Gazzetta - Juventus, rencana yang dipercayakan Elkann kepada Carnevali: meraup keuntungan modal sebesar 100 juta
Di antara para pemain Juventus yang paling diminati di bursa transfer, nilai pasar Bremer mencapai 40 juta euro (nilai sisa 21 juta), Kalulu 35 juta (10 juta), Cambiaso 32juta (6 juta), Gatti 18 juta (4 juta), dan Miretti 16 juta (0 juta). Mereka adalah pemain yang sesuai dengan kriteria ideal untuk menghasilkan keuntungan yang baik, bahkan sangat baik, demikian tertulis di surat kabar tersebut.
Tantangan utama misi Carnevali adalah membuat tim tetap kompetitif, yang tetap harus memiliki target untuk bersaing memperebutkan Scudetto, sekaligus menyeimbangkan neraca keuangan hingga mencapai keseimbangan ekonomi-keuangan. Carnevali harus cakap dalam menerapkan model Sassuolo ke dalam skala yang lebih besar.