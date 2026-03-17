Gazzetta - Juventus, mempertimbangkan Greenwood untuk memperkuat lini serang: Marseille mengincar Zhegrova

Beredar kabar tentang dua kesepakatan transfer antara Juventus dan Marseille, yang melibatkan dua pemain

Juventus sedang mempersiapkan perombakan lini serang menjelang musim depan. Sambil menunggu perkembangan terkait perpanjangan kontrak Dušan Vlahović — dengan tanda-tanda kepercayaan yang semakin meningkat dan negosiasi yang kemungkinan akan memasuki tahap krusial setelah Paskah — di markas Continassa, pihak klub sudah mulai mengincar pemain-pemain baru untuk memperkuat lini depan.

Di antara nama-nama tersebut, menurut Gazzetta dello Sport, nama yang pernah dipertimbangkan di masa lalu kembali mencuat: Mason Greenwood. Pemain sayap serang yang kini bermain di Olympique Marseille ini sempat dipantau pada musim panas 2024 oleh direktur olahraga Juventus saat itu, Cristiano Giuntoli, sebelum ia pindah ke Ligue 1.

  • KESEMPATAN YANG MUNGKIN

    Musim Greenwood berbicara sendiri: 25 gol dan 8 assist dalam 38 penampilan secara keseluruhan. Angka-angka tersebut menjadikannya salah satu pemain paling menarik di bursa transfer Eropa, terutama bagi klub yang mencari pemain sayap serang yang mampu memberikan dampak seperti “Yildiz” di sayap kanan.

    Masa depannya, bagaimanapun, juga bergantung pada performa Marseille: jika gagal lolos ke Liga Champions, klub Prancis tersebut mungkin memutuskan untuk melepasnya demi mendapatkan dana.

  • PENILAIAN DAN PERSAINGAN

    Harganya tampaknya tidak akan murah — mulai dari sekitar 50 juta euro, sebagian karena persentase dari hasil penjualan yang harus diserahkan kepada Manchester United — namun persaingan mungkin tidak terlalu ketat. Kembalinya Greenwood ke Liga Premier tampaknya sulit, sementara opsi Juventus, yang pernah menjadi pilihan menarik di masa lalu, kini bisa jadi kembali menjadi pilihan yang nyata.

  • ZHEGROVA-MARSEILLE?

    Hubungan baik antara kedua klub tersebut dapat mempermudah proses transfer ini. Tidak hanya itu: Marseille dilaporkan juga sedang mempertimbangkan Edon Zhegrova, pemain sayap penyerang yang sudah mereka pantau sejak musim panas lalu dan kini menjadi target potensial untuk memperkuat lini serang mereka.

    Beberapa minggu ke depan akan menjadi penentu, tetapi satu hal yang pasti: Juventus sudah bergerak untuk membangun lini serang baru.

