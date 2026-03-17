Gazzetta - Juventus, mempertimbangkan Greenwood untuk memperkuat lini serang: Marseille mengincar Zhegrova

Juventus sedang mempersiapkan perombakan lini serang menjelang musim depan. Sambil menunggu perkembangan terkait perpanjangan kontrak Dušan Vlahović — dengan tanda-tanda kepercayaan yang semakin meningkat dan negosiasi yang kemungkinan akan memasuki tahap krusial setelah Paskah — di markas Continassa, pihak klub sudah mulai mengincar pemain-pemain baru untuk memperkuat lini depan.

Di antara nama-nama tersebut, menurut Gazzetta dello Sport, nama yang pernah dipertimbangkan di masa lalu kembali mencuat: Mason Greenwood. Pemain sayap serang yang kini bermain di Olympique Marseille ini sempat dipantau pada musim panas 2024 oleh direktur olahraga Juventus saat itu, Cristiano Giuntoli, sebelum ia pindah ke Ligue 1.