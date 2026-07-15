Martinez dilaporkan telah menyampaikan, melalui agen-agennya, bahwa ia siap terlibat dalam negosiasi alot demi mendapatkan lampu hijau. Tawaran pertama Juventus sebesar 6,5 juta euro telah ditolak, sementara pihak Aston Villa tetap meminta 12 juta euro agar ia bisa hengkang. Meskipun direktur olahraga Damian Vidagany bersikap tegas, kesan yang muncul adalah bahwa negosiasi ini masih terbuka dan terutama bergantung pada masalah finansial.





Di Continassa, bagaimanapun, sikap hati-hati semakin meningkat. Juventus terus memantau situasi, namun sementara itu telah mengintensifkan kontak dengan Guglielmo Vicario, yang diidentifikasi sebagai alternatif utama jika negosiasi untuk Dibu benar-benar menemui jalan buntu.







