Masa depan Emiliano "Dibu" Martinez semakin menjadi perbincangan hangat. Aston Villa telah menegaskan secara terbuka bahwa kiper asal Argentina tersebut, yang malam ini akan bertanding di semifinal Piala Dunia melawan Inggris, tidak akan dilepas ke klub lain. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, sikap klub Inggris itu tampaknya tidak diterima dengan baik oleh sang juara dunia, yang bertekad meninggalkan Birmingham untuk bergabung dengan Juventus.
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Gazzetta - Juventus: Martinez, hubungannya dengan Aston Villa telah putus. Dibu ingin pindah ke Turin dan siap berhadapan dengan para Villans
Martinez dilaporkan telah menyampaikan, melalui agen-agennya, bahwa ia siap terlibat dalam negosiasi alot demi mendapatkan lampu hijau. Tawaran pertama Juventus sebesar 6,5 juta euro telah ditolak, sementara pihak Aston Villa tetap meminta 12 juta euro agar ia bisa hengkang. Meskipun direktur olahraga Damian Vidagany bersikap tegas, kesan yang muncul adalah bahwa negosiasi ini masih terbuka dan terutama bergantung pada masalah finansial.
Di Continassa, bagaimanapun, sikap hati-hati semakin meningkat. Juventus terus memantau situasi, namun sementara itu telah mengintensifkan kontak dengan Guglielmo Vicario, yang diidentifikasi sebagai alternatif utama jika negosiasi untuk Dibu benar-benar menemui jalan buntu.
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