Gazzetta dello Sport - Milan telah memilih Konstantinos Karetsas, Genk menetapkan harganya

Milan akan melakukan investasi besar untuk posisi gelandang serang; mereka tidak akan puas hanya dengan pemain yang sudah ada di skuad, namun menyadari bahwa jalan menuju Karetsas penuh rintangan dan bahaya, meskipun Genk bersedia untuk bernegosiasi: "Dia adalah pemain yang diminati klub-klub besar Eropa," kata Dimitri De Condé, Kepala Bidang Sepak Bola klub Belgia tersebut, dalam wawancara dengan Het Laatste Nieuws, "kami tahu seberapa berharganya dia. Setiap pemain memiliki harga, dan kami akan mengetahuinya pada bursa transfer kali ini.” Saat ini belum ada negosiasi yang berlangsung, namun kontak langsung dalam beberapa hari ke depan tidak dapat dikesampingkan. Terutama jika ada kabar terbaru terkait penjualan pemain, khususnya mengenai Leao. Kepergian pemain asal Portugal tersebut diharapkan dapat membiayai rekrutan baru di lini serang; itulah rencana Rossoneri. Namun, Karetsas sangat diminati dan waktu tidaklah tak terbatas.



