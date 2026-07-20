Dari kata-kata ke tindakan. Setelah menyelesaikan transfer Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain dan Mario Gila dari Lazio, Cardinale ingin memberikan Amorim tambahan kekuatan baru di lini serang, seorang pemain yang bermain di belakang penyerang dan mampu memberikan assist, mencetak gol, serta menunjukkan kreativitas. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport hari ini, di urutan teratas daftar incaran terdapat Konstantinos Karetsas, gelandang serang asal Yunani berusia 18 tahun yang saat ini membela Genk, dengan kontrak jangka panjang yang masih berlaku hingga 2029. Namanya bukanlah hal baru bagi tim transfer Rossoneri, yang telah lama mencatatnya dalam daftar incaran, namun dalam beberapa hari terakhir di Via Aldo Rossi — demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport — telah diputuskan untuk memperketat incaran terhadap gelandang serang berkaki kiri ini, yang sedang diincar oleh klub-klub besar Eropa.
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Gazzetta dello Sport - Milan telah memilih Konstantinos Karetsas, Genk menetapkan harganya
USULAN DORTMUND DITOLAK
Amorim sedang mencari pemain kidal dengan karakteristik tertentu; tak heran ia merekomendasikan Trincao kepada Milan (yang justru lebih memilih tawaran finansial dari Al Alhi, klub asal Arab Saudi). Berbeda dengan pemain asal Portugal itu, Karetsas lebih muda, memiliki gaji yang lebih rendah, dan bisa menjadi aset yang “layak dijual kembali”; pada dasarnya, ia adalah tipe pemain yang sesuai dengan strategi investasi RedBird. Namun, harga transfernya sama sekali tidak murah. Genk, yang memang dikenal sebagai klub yang mematok harga tinggi, meminta 40 juta euro tanpa potongan untuk melepasnya. Mereka menyadari persaingan yang ketat, terutama dari Borussia Dortmund, yang tawarannya sebesar 30 juta euro telah ditolak.
APAKAH MILAN MENUNGGU PERPISAHAN LEAO?
Milan akan melakukan investasi besar untuk posisi gelandang serang; mereka tidak akan puas hanya dengan pemain yang sudah ada di skuad, namun menyadari bahwa jalan menuju Karetsas penuh rintangan dan bahaya, meskipun Genk bersedia untuk bernegosiasi: "Dia adalah pemain yang diminati klub-klub besar Eropa," kata Dimitri De Condé, Kepala Bidang Sepak Bola klub Belgia tersebut, dalam wawancara dengan Het Laatste Nieuws, "kami tahu seberapa berharganya dia. Setiap pemain memiliki harga, dan kami akan mengetahuinya pada bursa transfer kali ini.” Saat ini belum ada negosiasi yang berlangsung, namun kontak langsung dalam beberapa hari ke depan tidak dapat dikesampingkan. Terutama jika ada kabar terbaru terkait penjualan pemain, khususnya mengenai Leao. Kepergian pemain asal Portugal tersebut diharapkan dapat membiayai rekrutan baru di lini serang; itulah rencana Rossoneri. Namun, Karetsas sangat diminati dan waktu tidaklah tak terbatas.
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