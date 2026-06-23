Modric tidak tampil gemilang saat menghadapi Kane dan rekan-rekannya, dan ia sangat ingin segera membuktikan diri, baik untuk mengembalikan timnya ke jalur perebutan tiket ke babak 16 besar maupun untuk mengakhiri petualangan panjangnya bersama tim nasional Kroasia dengan kenangan yang menyenangkan. Setelah itu, barulah saatnya membahas segala hal terkait masa depannya, yang mungkin masih akan berbalut warna merah-hitam meskipun ada kekecewaan mendalam atas akhir musim lalu dan kepergian dua tokoh kunci seperti Massimiliano Allegri dan Igli Tare. Menurut La Gazzetta dello Sport, Luka Modric belum mengambil keputusan akhir meskipun ia menyadari bahwa di latar belakang selalu ada Dinamo Zagreb, klub pertama dalam kariernya, serta kemungkinan jabatan manajerial di Real Madrid jika ia memutuskan untuk mengakhiri kariernya setelah Piala Dunia.