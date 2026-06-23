Luka Modric belum mengatakan “tidak” kepada Milan. Bahkan, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, harapan bahwa sang bintang Kroasia akan memutuskan untuk kembali bergabung dengan proyek klub Rossoneri sebelum mengakhiri kariernya sebagai pesepakbola masih tetap ada. Saat ini, gelandang kelahiran 1985 tersebut sepenuhnya fokus pada Kroasia dan Piala Dunia terakhir dalam kariernya, yang dimulai dengan langkah yang kurang menguntungkan dan kekalahan telak melawan Inggris pada pertandingan perdana, yang harus diupayakan untuk dibalikkan melalui dua pertandingan berikutnya melawan Panama dan Ghana.
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Gazzetta dello Sport - Milan, nasib Modric belum sepenuhnya ditentukan: bagaimana Amorim bisa meyakinkannya untuk tetap bertahan
MENUNGGU KEPUTUSAN
Modric tidak tampil gemilang saat menghadapi Kane dan rekan-rekannya, dan ia sangat ingin segera membuktikan diri, baik untuk mengembalikan timnya ke jalur perebutan tiket ke babak 16 besar maupun untuk mengakhiri petualangan panjangnya bersama tim nasional Kroasia dengan kenangan yang menyenangkan. Setelah itu, barulah saatnya membahas segala hal terkait masa depannya, yang mungkin masih akan berbalut warna merah-hitam meskipun ada kekecewaan mendalam atas akhir musim lalu dan kepergian dua tokoh kunci seperti Massimiliano Allegri dan Igli Tare. Menurut La Gazzetta dello Sport, Luka Modric belum mengambil keputusan akhir meskipun ia menyadari bahwa di latar belakang selalu ada Dinamo Zagreb, klub pertama dalam kariernya, serta kemungkinan jabatan manajerial di Real Madrid jika ia memutuskan untuk mengakhiri kariernya setelah Piala Dunia.
IDE-IDE AMORIM
Modric sangat menyukai kota Milan; ia dan keluarganya merasa betah di sana, dan hal ini mungkin menjadi faktor penentu dalam pertimbangan yang akan dilakukan. Menurut La Gazzetta dello Sport,kekecewaan karena tidak bisa kembali menjadi pemain kunci di Liga Champions bersama Milan mungkin akan teratasi melalui pertemuan yang akan dilakukannya dalam beberapa pekan mendatang dengan pelatih baru Ruben Amorim, serta prospek untuk tetap menjadi andalan tim pada musim depan—meskipun dengan porsi bermain yang lebih terukur dan disesuaikan mengingatusia yang pada 9 September mendatang akan mencapai 41 tahun dan kondisi fisik yang tidak lagi mampu menanggung beban dua pertandingan per minggu, mengingat jadwal Liga Europa.
TAHUN MODRIC DI MILAN
Luka Modric direkrut oleh Milan pada musim panas lalu dan telah menandatangani kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim lagi sesuai kesepakatan dengan klub. Saat ini, ia menerima gaji bersih sebesar 3,5 juta euro per musim. Pada musim Serie A terakhir, ia tampil dalam total 37 pertandingan, di mana ia mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist.