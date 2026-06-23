Arah baru FIGC yang dipimpin oleh Giovanni Malagò—yang meraih lebih dari 68% suara dalam pemilihan yang dimenangkannya melawan penantangnya, Giancarlo Abete—dimulai dengan serangkaian keputusan tegas dan penting. Tim Nasional saat ini menjadi prioritas utama, mengingat sejak 3 April lalu tim tersebut tidak memiliki pelatih kepala setelah Gennaro Gattuso mengundurkan diri akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia. Tim ini juga tidak memiliki direktur teknis setelah Gigi Buffon juga mengundurkan diri.
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Gazzetta dello Sport - Malagò memilih Maldini untuk membangkitkan kembali tim nasional: Conte kembali unggul atas Mancini dalam perebutan posisi pelatih kepala
MALDINI DAN CONTE
Presiden federasi yang baru ini sedang terburu-buru dan, menurut La Gazzetta dello Sport,kabarnya telah menentukan setidaknya sosok kedua, yaitu penanggung jawab proyek “Italia a 360°”, yang akan memiliki tanggung jawab—selain kewenangan—untuk mengusulkan kandidatnya bagi posisi pelatih tim nasional kepada Dewan Federasi. Malagò telah memilih Paolo Maldini untuk menjadi tokoh kunci di Coverciano dan untuk menentukan pelatih yang akan berusaha membangkitkan kembali semangat kami setelah tiga kekecewaan pahit akibat kegagalan lolos ke tiga Piala Dunia berturut-turut serta penampilan yang kurang memuaskan di Kejuaraan Eropa 2024. Menurut La Gazzetta dello Sport, idenya adalah memiliki sosok yang kuat, bergengsi, dan mampu menghidupkan kembali antusiasme terhadap Tim Nasional, dan hingga saat ini profil Antonio Conte lebih menarik dibandingkan dengan kembalinya Roberto Mancini.
ASSIST DARI DE LAURENTIIS
Menurut surat kabar asal Milan tersebut, mantan pelatih Napoli ini sangat didukung oleh sebagian besar klub Serie A dan terutama didukung oleh mantan presidennya, Aurelio De Laurentiis. Bagi Conte pun, ini berpotensi menjadi kembalinya ia ke Serie A – setelah petualangan sukses pada periode 2014 hingga 2016, yang ditandai dengan penampilan gemilang di Kejuaraan Eropa dan semangat tim yang dibangun kembali – namun masih ada ketidakpastian terkait gajinya, yang lebih rendah daripada Mancini dan hanya dapat dibiayai, seperti sebelumnya, melalui intervensi para sponsor. Pelatih asal Jesi ini tetap menjadi kandidat kuat; ia telah mengakhiri kontraknya dengan Al Sadd setelah memenangkan kejuaraan Qatar dan menunjukkan kesediaan penuh untuk memperbaiki hubungan yang retak akibat kepergiannya yang mengejutkan pada pertengahan Agustus 2023, serta bersedia menerima gaji yang sesuai dengan ketentuan Federasi.