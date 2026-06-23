Gazzetta dello Sport - Malagò memilih Maldini untuk membangkitkan kembali tim nasional: Conte kembali unggul atas Mancini dalam perebutan posisi pelatih kepala

Menurut surat kabar asal Milan tersebut, mantan pelatih Napoli ini sangat didukung oleh sebagian besar klub Serie A dan terutama didukung oleh mantan presidennya, Aurelio De Laurentiis. Bagi Conte pun, ini berpotensi menjadi kembalinya ia ke Serie A – setelah petualangan sukses pada periode 2014 hingga 2016, yang ditandai dengan penampilan gemilang di Kejuaraan Eropa dan semangat tim yang dibangun kembali – namun masih ada ketidakpastian terkait gajinya, yang lebih rendah daripada Mancini dan hanya dapat dibiayai, seperti sebelumnya, melalui intervensi para sponsor. Pelatih asal Jesi ini tetap menjadi kandidat kuat; ia telah mengakhiri kontraknya dengan Al Sadd setelah memenangkan kejuaraan Qatar dan menunjukkan kesediaan penuh untuk memperbaiki hubungan yang retak akibat kepergiannya yang mengejutkan pada pertengahan Agustus 2023, serta bersedia menerima gaji yang sesuai dengan ketentuan Federasi.