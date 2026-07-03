Gazzetta dello Sport - Kolo Muani dari Paris Saint-Germain ke Juventus, kesepakatan hampir tercapai: akan tiba di Italia dalam 10 hari ke depan. Ini akan menjadi peminjaman dengan opsi pembelian wajib

Kolo Muani tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Juventus. Drama transfer ini tampaknya telah mencapai akhir, menurut La Gazzetta dello Sport, Paris Saint-Germain dan klub Bianconeri sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan, berupa peminjaman dengan kewajiban pembelian pada musim panas 2027. Nilai transfer diperkirakan sedikit di atas 30 juta euro, lebih rendah dari permintaan awal pihak Paris, yaitu 40 juta euro.