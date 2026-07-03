Kolo Muani tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan Juventus. Drama transfer ini tampaknya telah mencapai akhir, menurut La Gazzetta dello Sport, Paris Saint-Germain dan klub Bianconeri sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan, berupa peminjaman dengan kewajiban pembelian pada musim panas 2027. Nilai transfer diperkirakan sedikit di atas 30 juta euro, lebih rendah dari permintaan awal pihak Paris, yaitu 40 juta euro.
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Gazzetta dello Sport - Kolo Muani dari Paris Saint-Germain ke Juventus, kesepakatan hampir tercapai: akan tiba di Italia dalam 10 hari ke depan. Ini akan menjadi peminjaman dengan opsi pembelian wajib
AKAN TERSEDIA PADA TANGGAL 13 JULI
Menurut La Gazzetta dello Sport, segalanya sudah pasti, bahkan sang penyerang asal Prancis itu diperkirakan akan bergabung paling lambat pada hari pemusatan latihan tanggal 13 Juli. Faktor penentu dalam negosiasi ini adalah tekad kuat mantan pemain Nantes dan Tottenham tersebut, yang selalu menempatkan Juventus di urutan teratas dalam daftar prioritasnya dan menolak semua tawaran lain yang datang dari Inggris dan Arab Saudi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami