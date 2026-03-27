Gazzetta dello Sport - Juventus, ada upaya mendadak untuk Lewandowski: apa kabar terbaru mengenai masa depan penyerang Barcelona tersebut

Goal.com
Live
cm grafica lewandowski barcellona 2025 26 16.9Getty Images

Diterjemahkan oleh

Juventus, ada upaya mendadak untuk Lewandowski: apa kabar terbaru mengenai masa depan penyerang Barcelona tersebut

Transfers

Seorang utusan dari klub Juventus menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Polandia dan Albania

Juventus benar-benar serius mengejar Robert Lewandowski. Setelah kontak yang dilakukan pihak manajemen Bianconeri dengan tim manajemen penyerang asal Polandia yang bermain untuk Barcelona, menurut La Gazzetta dello Sport, pada malam kemarin seorang utusan hadir di tribun Stadion “PGE Narodowy” untuk menyaksikan pertandingan semifinal playoff antara Polandia dan Albania. Pertandingan dimenangkan 2-1 oleh tuan rumah, yang pada Selasa depan akan menghadapi Swedia untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia, berkat gol penyeimbang 1-1 yang dicetak oleh penyerang kelahiran 1988 tersebut.


  • PERBURUAN TERORIS

    Sebuah misi untuk mempererat hubungan dan memperluas wawasan, sambil menunggu hingga keinginan dan tujuan kedua belah pihak menjadi lebih jelas. Terutama dari pihak Juventus, yang sedang mencari pemain berpengalaman dan karismatik, namun yang terpenting adalah pemain dengan kualitas teknis yang lebih mumpuni untuk memenuhi permintaan Luciano Spalletti dan menyediakan seorang penyerang tengah kelas dunia baginya. Mungkin di samping Vlahovic, yang negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada Juni masih berlanjut, serta untuk melupakan kekecewaan yang ditimbulkan oleh David dan Openda, dua investasi terpenting musim panas lalu untuk lini serang, yang keduanya kini terpinggirkan dalam hierarki pelatih asal Tuscany tersebut. Di sisi lain, masih ada kemungkinan kembalinya Kolo Muani, yang saat ini bermain di Tottenham namun dimiliki oleh Paris Saint-Germain, dan untuknya sedang dipertimbangkan sebuah kesepakatan pertukaran yang melibatkan David.

  • DI DALAM PIKIRAN LEWA

    Kedua, beberapa minggu ke depan akan menjadi sangat penting untuk memahami keinginan Lewandowski, yang kontraknya dengan Barcelona senilai 10 juta euro akan berakhir pada 30 Juni mendatang dan yang hingga kini belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Mantan pemain Borussia Dortmund dan Bayern Munich ini, yang mencetak 16 gol sepanjang musim di mana ia sering menjadi cadangan Ferran Torres, tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontraknya satu musim lagi bersama Blaugrana, namun di saat yang sama ia juga diminati oleh MLS Amerika, dan selain Juventus, ia juga menjadi sasaran pendekatan dari Milan, tim lain di liga kami yang sedang mencari penyerang baru dan pemain berpengalaman baru, mengikuti kesuksesan eksperimen dengan Modric.

  • DUA 9 UNTUK SPALLETTI

    Dalam benak Spalletti,yang belakangan ini telah memberikan sinyal yang jelas mengenai ketidakpuasannya terhadap duet Openda-David, Juventus – yang tentu saja bertekad untuk kembali berlaga di panggung Liga Champions musim depan, juga demi meningkatkan daya tariknya di mata para pemain tertentu – harus memulai musim depan dengan dua penyerang andalan sebagai striker nomor 9. Salah satunya bisa jadi Vlahovic, yang bersedia mempertimbangkan pengurangan gaji saat ini sebesar 10 juta euro bersih ditambah bonus demi melanjutkan kariernya bersama Bianconeri, sedangkan yang lain bisa jadi Lewandowski. Untuk yang terakhir, setelah kontak awal yang bersifat eksploratif, telah dilakukan pendekatan intensif, yang menegaskan bahwa jalur ini tetap terbuka dan bahkan sangat menjanjikan.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN