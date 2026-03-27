Gazzetta dello Sport - Juventus, ada upaya mendadak untuk Lewandowski: apa kabar terbaru mengenai masa depan penyerang Barcelona tersebut

Juventus benar-benar serius mengejar Robert Lewandowski. Setelah kontak yang dilakukan pihak manajemen Bianconeri dengan tim manajemen penyerang asal Polandia yang bermain untuk Barcelona, menurut La Gazzetta dello Sport, pada malam kemarin seorang utusan hadir di tribun Stadion “PGE Narodowy” untuk menyaksikan pertandingan semifinal playoff antara Polandia dan Albania. Pertandingan dimenangkan 2-1 oleh tuan rumah, yang pada Selasa depan akan menghadapi Swedia untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia, berkat gol penyeimbang 1-1 yang dicetak oleh penyerang kelahiran 1988 tersebut.
Semua PEMBARUAN SECARA REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini