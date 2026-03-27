Gazzetta dello Sport - Juventus, ada upaya mendadak untuk Lewandowski: apa kabar terbaru mengenai masa depan penyerang Barcelona tersebut

Sebuah misi untuk mempererat hubungan dan memperluas wawasan, sambil menunggu hingga keinginan dan tujuan kedua belah pihak menjadi lebih jelas. Terutama dari pihak Juventus, yang sedang mencari pemain berpengalaman dan karismatik, namun yang terpenting adalah pemain dengan kualitas teknis yang lebih mumpuni untuk memenuhi permintaan Luciano Spalletti dan menyediakan seorang penyerang tengah kelas dunia baginya. Mungkin di samping Vlahovic, yang negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada Juni masih berlanjut, serta untuk melupakan kekecewaan yang ditimbulkan oleh David dan Openda, dua investasi terpenting musim panas lalu untuk lini serang, yang keduanya kini terpinggirkan dalam hierarki pelatih asal Tuscany tersebut. Di sisi lain, masih ada kemungkinan kembalinya Kolo Muani, yang saat ini bermain di Tottenham namun dimiliki oleh Paris Saint-Germain, dan untuknya sedang dipertimbangkan sebuah kesepakatan pertukaran yang melibatkan David.