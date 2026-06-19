Gazzetta – Berita mengejutkan, Ronaldinho bergabung dengan Ravenna di Serie C! Ia kembali bermain di usia 46 tahun

Dengan ambisi untuk naik ke divisi yang lebih tinggi, Ravenna baru saja menjalani musim yang sangat baik di Divisi C, di mana mereka nyaris promosi. Dalam rencana klub, musim depan harus menjadi musim lompatan besar, dan untuk mewujudkannya, tim asal Romagna ini berupaya mendatangkan seorang pemain legendaris yang telah menorehkan sejarah sepak bola dan ingin kembali bermain di usia46 tahun, delapan tahun setelah tahun 2018 ketika ia pensiun dari sepak bola. Mantan pemain Milan, Dinho, akan mengikuti pemusatan latihan bersama tim dan siap membantu staf pelatih sejak pramusim.





“Seragam baru, senyum yang sama. Saya tidak sabar untuk kembali menari di atas bola guna menulis sejarah baru bersama Ignazio dan seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi saya, dan saya ingin membawa semangat yang sama ke Ravenna,” kata pemain asal Brasil tersebut.





“Saya telah menghabiskan 24 tahun hidup saya di Amerika Serikat, namun saya tetap menganggap Ravenna sebagai rumah saya.Mendatangkan Ronaldinho adalah hal yang benar-benar luar biasa bagi klub ini; dia adalah idola saya dan pengaruhnya terhadap sepak bola melampaui apa yang telah dia lakukan di lapangan,” jelas Ignazio Cipriani.