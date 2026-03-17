Gazzetta – Apakah Bastoni akan hengkang dari Inter pada musim panas nanti? Kini hal itu mungkin terjadi. Rencana klub untuk bursa transfer mendatang: ke mana ia bisa pindah dan berapa harga jualnya

Alessandro Bastoni akan hengkang dari Inter? Di bursa transfer musim panas ini, hal itu tampaknya lebih mungkin terjadi daripada sebelumnya. Bek asal Italia itu tampaknya akan menjadi kunci utama dalam perombakan skuad Inter musim panas mendatang; ia akan menjadi pemain bintang yang dilepas ke bursa transfer guna memperkuat skuad Chivu untuk musim 2026/2027.
Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang mengisyaratkan akhir dari kisah panjang antara Bastoni dan Inter yang semakin terlihat mungkin. Singkatnya, dia, lebih dari Thuram, adalah pemain yang diharapkan klub untuk dijual guna mengumpulkan dana yang akan diinvestasikan kembali di bursa transfer.