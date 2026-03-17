Gazzetta – Apakah Bastoni akan hengkang dari Inter pada musim panas nanti? Kini hal itu mungkin terjadi. Rencana klub untuk bursa transfer mendatang: ke mana ia bisa pindah dan berapa harga jualnya

Saat ini sedang cedera, Bastoni mengalami pembengkakan pada tulang keringnya selama derby baru-baru ini yang membuatnya absen saat melawan Atalanta, namun cedera tersebut diperkirakan akan memungkinkan dirinya untuk turun ke lapangan melawan Fiorentina pada laga terakhir sebelum jeda dan – semoga saja – dua pertandingan playoff bersama tim nasional.

Sebagai pilar Nerazzurri, di mana ia telah memenangkan dua gelar liga sejauh ini dan juga membuktikan dirinya di level Eropa dengan bermain di tiga final Eropa (dua di Liga Champions dan satu di Liga Europa), serta menjadi sumber permainan berkat kaki kirinya, pergerakan masuknya, dan kualitasnya, musim ini menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan bagi Bastoni. Tidak mungkin tidak memulai analisis ini dengan apa yang terjadi dalam laga Inter vs Juventus ketika aktingnya menyebabkan Kalulu mendapat kartu merah. Titik balik bagi Bastoni sebagai pemain dan manusia, yang dilanda kontroversi, dicemooh, dan “dipaksa” untuk meminta maaf atas tindakannya yang tidak sportif. Musim di mana ia juga melakukan kesalahan lain, terutama di Eropa, yang kini, menurut surat kabar tersebut, sedang menjadi bahan pertimbangan klub.