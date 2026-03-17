Gazzetta – Apakah Bastoni akan hengkang dari Inter pada musim panas nanti? Kini hal itu mungkin terjadi. Rencana klub untuk bursa transfer mendatang: ke mana ia bisa pindah dan berapa harga jualnya

Rumor transfer mengemuka seputar bek Inter Milan: ini mungkin musim terakhirnya di Milan.

Alessandro Bastoni akan hengkang dari Inter? Di bursa transfer musim panas ini, hal itu tampaknya lebih mungkin terjadi daripada sebelumnya. Bek asal Italia itu tampaknya akan menjadi kunci utama dalam perombakan skuad Inter musim panas mendatang; ia akan menjadi pemain bintang yang dilepas ke bursa transfer guna memperkuat skuad Chivu untuk musim 2026/2027.

Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang mengisyaratkan akhir dari kisah panjang antara Bastoni dan Inter yang semakin terlihat mungkin. Singkatnya, dia, lebih dari Thuram, adalah pemain yang diharapkan klub untuk dijual guna mengumpulkan dana yang akan diinvestasikan kembali di bursa transfer.

  • MUSIM BASTONI

    Saat ini sedang cedera, Bastoni mengalami pembengkakan pada tulang keringnya selama derby baru-baru ini yang membuatnya absen saat melawan Atalanta, namun cedera tersebut diperkirakan akan memungkinkan dirinya untuk turun ke lapangan melawan Fiorentina pada laga terakhir sebelum jeda dan – semoga saja – dua pertandingan playoff bersama tim nasional.

    Sebagai pilar Nerazzurri, di mana ia telah memenangkan dua gelar liga sejauh ini dan juga membuktikan dirinya di level Eropa dengan bermain di tiga final Eropa (dua di Liga Champions dan satu di Liga Europa), serta menjadi sumber permainan berkat kaki kirinya, pergerakan masuknya, dan kualitasnya, musim ini menjadi lebih sulit dari yang diperkirakan bagi Bastoni. Tidak mungkin tidak memulai analisis ini dengan apa yang terjadi dalam laga Inter vs Juventus ketika aktingnya menyebabkan Kalulu mendapat kartu merah. Titik balik bagi Bastoni sebagai pemain dan manusia, yang dilanda kontroversi, dicemooh, dan “dipaksa” untuk meminta maaf atas tindakannya yang tidak sportif. Musim di mana ia juga melakukan kesalahan lain, terutama di Eropa, yang kini, menurut surat kabar tersebut, sedang menjadi bahan pertimbangan klub.

  • SIAPA YANG MEMBUTUHKANNYA DAN BERAPA HARGANYA

    Diusia hampir 27 tahun, di puncak kematangan sepak bolanya dan di awal kariernya, Bastoni memiliki kontrak yang akan berakhir pada 2028, sehingga inilah saat yang tepat bagi Inter untuk memaksimalkan keuntungan dari penjualan dirinya. Dan Bastoni sendiri, bersama keluarga serta stafnya, dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi ini, tulis La Rosea.

    Jika ia meninggalkan Inter, masa depannya juga akan jauh dari Italia. Sulit, bahkan mustahil, membayangkan klub besar mana pun di liga kita yang mampu menanggung biaya transfer sebesar itu untuk seorang pemain yang berpenghasilan lebih dari 5 juta euro bersih per tahun. Situasinya sangat berbeda jika kita memperluas pembicaraan ke luar negeri. Di sini ada perkembangan, dan agennya, Tullio Tinti, seperti yang dilaporkan Gazzetta, telah mencatat minat dari Barcelona. Di Liga Premier pun, beberapa tim mungkin tertarik pada kesepakatan ini. Harganya? Sekitar 50 juta euro. Inter siap mendengarkan tawaran apa pun.

