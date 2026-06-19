Gaya Liga Premier... Akankah strategi Tuchel berhasil menghentikan laju pesaing Inggris di Piala Dunia?

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", ketika tim nasional Inggris memilih lokasi pemusatan latihan untuk Piala Dunia kali ini, para pejabat menggambar garis melintang di peta Amerika Serikat, karena mereka tahu bahwa semua wilayah di selatan garis tersebut akan mengalami suhu yang sangat tinggi sehingga menghalangi para pemain untuk berlatih setiap hari, selama turnamen yang diperkirakan akan menjadi yang terpanas dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1994.

Di sisi lain, mereka tidak ingin pergi terlalu jauh ke utara, mengingat kebutuhan akan lokasi yang cukup hangat agar para pemain dapat beradaptasi dengan iklim setempat.

Masalah cuaca panas ini sangat memengaruhi persiapan Inggris untuk turnamen ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya; Thomas Tuchel menghadiri kompetisi Piala Dunia Antarklub di sini pada musim panas lalu, dan meneliti faktor-faktor yang dibutuhkan tim-tim Eropa untuk meraih kemenangan.

Sementara itu, Anthony Barry, asisten pelatih, berbicara tentang pengembangan “model permainan yang tahan panas” yang dapat berhasil di Amerika Utara.

Akibatnya, rombongan timnas Inggris langsung bertolak ke negara bagian Florida sedini mungkin, agar para pemain terbiasa dengan iklim tersebut dan menjadi “siap menghadapi kurangnya kenyamanan”.