Laporan statistik yang dirilis oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengungkapkan bahwa para pemain tim nasional Inggris telah mengerahkan upaya fisik yang luar biasa dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia Amerika, dengan mencatatkan tingkat lari yang tinggi yang mencerminkan keinginan pelatih kepala Thomas Tuchel untuk menerapkan gaya permainan Liga Premier Inggris yang didasarkan pada intensitas tinggi, meskipun The Three Lions menghadapi tantangan cuaca yang cukup berat dalam turnamen ini.
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Gaya Liga Premier... Akankah strategi Tuchel berhasil menghentikan laju pesaing Inggris di Piala Dunia?
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Strategi untuk Melarikan Diri dari Neraka Cuaca
Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", ketika tim nasional Inggris memilih lokasi pemusatan latihan untuk Piala Dunia kali ini, para pejabat menggambar garis melintang di peta Amerika Serikat, karena mereka tahu bahwa semua wilayah di selatan garis tersebut akan mengalami suhu yang sangat tinggi sehingga menghalangi para pemain untuk berlatih setiap hari, selama turnamen yang diperkirakan akan menjadi yang terpanas dalam sejarah Piala Dunia sejak tahun 1994.
Di sisi lain, mereka tidak ingin pergi terlalu jauh ke utara, mengingat kebutuhan akan lokasi yang cukup hangat agar para pemain dapat beradaptasi dengan iklim setempat.
Masalah cuaca panas ini sangat memengaruhi persiapan Inggris untuk turnamen ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya; Thomas Tuchel menghadiri kompetisi Piala Dunia Antarklub di sini pada musim panas lalu, dan meneliti faktor-faktor yang dibutuhkan tim-tim Eropa untuk meraih kemenangan.
Sementara itu, Anthony Barry, asisten pelatih, berbicara tentang pengembangan “model permainan yang tahan panas” yang dapat berhasil di Amerika Utara.
Akibatnya, rombongan timnas Inggris langsung bertolak ke negara bagian Florida sedini mungkin, agar para pemain terbiasa dengan iklim tersebut dan menjadi “siap menghadapi kurangnya kenyamanan”.
Bagaimana cara Tuchel membawa kegilaan Liga Premier ke Amerika?
Dalam pertandingan pertama mereka di Dallas pada Rabu lalu, tim nasional Inggris menampilkan performa yang sangat mendekati gaya permainan khas mereka. Peningkatan tempo dan intensitas yang mereka tunjukkan pada babak kedua saat melawan Kroasia tampak mirip dengan pertandingan-pertandingan di Liga Primer Inggris, sesuatu yang jarang terlihat dalam sepak bola internasional.
Gaya permainan inilah tepatnya yang dijanjikan Tuchel akan ditunjukkan oleh timnya, namun hal ini tidak banyak diharapkan oleh banyak pihak di turnamen ini, yang sebelumnya didominasi oleh anggapan bahwa turnamen ini akan lebih mengandalkan formasi pertahanan yang rapat, serangan balik, dan tendangan bebas dibandingkan dengan turnamen internasional sebelumnya.
Pada akhir pertandingan, statistik resmi FIFA menunjukkan bahwa para pemain Inggris menempuh jarak 117 kilometer, dan hanya 8 tim dari 47 negara peserta lainnya yang melampaui mereka pada putaran pertama pertandingan.
Selain itu, para pemain Inggris menempuh jarak 6,6 kilometer dalam apa yang diklasifikasikan FIFA sebagai “lari kategori keempat”, dengan kecepatan antara 20 dan 25 kilometer per jam (12–15 mil per jam), dan hanya empat tim yang mencatat rata-rata yang lebih tinggi, yaitu Prancis, Yordania, Brasil, dan Austria.
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Trik Langit-langit Tertutup
Upaya fisik yang mengesankan ini menjadi landasan yang memungkinkan Inggris memaksakan gaya permainannya kepada Kroasia pada babak pertama persis seperti yang diinginkannya.
Namun, perlu diingat bahwa Inggris menjalani pertandingan Rabu lalu di Stadion AT&T di bawah atap raksasa dan dalam suasana ber-AC yang suhunya dijaga stabil pada sekitar 22 derajat Celcius (72 derajat Fahrenheit).
Para pemain tidak terpapar langsung oleh terik matahari di Texas, di mana suhu di luar mencapai sekitar 34 derajat Celcius; seandainya hal itu terjadi, mungkin mereka tidak akan mampu berlari dan mengungguli Kroasia dengan cara seperti itu.
Namun, ini bukan berarti tugas tersebut mudah; udara di bawah atap tertutup terasa lembap, dan usaha yang dikeluarkan menguras energi para pemain secara besar-besaran. Banyak di antara mereka tampak kelelahan secara fisik dan mental di akhir pertandingan, saat berkumpul di depan tribun yang dipenuhi suporter Inggris yang menyanyikan lagu “Wonder Wall”.
Tuchel mengatakan setelah pertandingan, “Beberapa pemain mengalami kesulitan karena cuaca yang sangat panas dan lembap, dan pertandingan ini berlangsung intens dan keras, hal ini tidaklah mengejutkan.”
Pelatih tersebut menambahkan bahwa John Stones, yang hanya mendapat menit bermain terbatas bersama Manchester City musim lalu, “mengalami kram otot di kedua kakinya di akhir pertandingan akibat intensitas pertandingan yang tinggi.”
Tuchel melihat statistik usaha fisik para pemain setelah pertandingan dan mengaguminya, terutama dalam kondisi seperti ini, dan berkata: “Mereka benar-benar telah berjuang keras.”
Para pemain menegaskan bahwa cuaca saat itu lembap dan sulit ditoleransi, dan semua orang sangat lelah di ruang ganti, hal yang saya sukai karena saat itulah Anda menyadari bahwa Anda telah mencapai sesuatu, dan kami membutuhkan hal ini.”
Lapangan tanpa AC
Tentu saja, tantangan terbesar tetap terletak pada seberapa mampu Inggris menerapkan gaya permainan ini di Foxborough dan New Jersey pekan depan saat menghadapi Ghana dan kemudian Panama, karena kedua stadion tersebut tidak dilengkapi dengan sistem pendingin udara seperti yang ada di Dallas.
Untungnya bagi Inggris, prakiraan cuaca di Foxborough menunjukkan bahwa cuaca akan hangat (sekitar 24 derajat Celcius) dan hujan saat tim bermain di sana pada Selasa sore, sementara di New Jersey diperkirakan akan lebih hangat (27 derajat Celcius) dan curah hujannya lebih tinggi, yang mungkin mengurangi besarnya masalah dalam jangka pendek.
Dan jika Inggris berhasil mempertahankan posisi teratas di grup—yang saat ini paling mungkin mereka raih—maka perjalanan mereka akan melewati Atlanta, lalu Mexico City, hingga ke Miami di babak perempat final.
Meskipun Atlanta memiliki stadion ber-AC, Miami tidak memilikinya, dan suhu di sana dapat dengan mudah melampaui pertengahan tiga puluhan derajat, disertai kelembapan yang menyengat yang semakin memperberat kondisi bagi para pemain.
Para pemain Inggris dapat memperoleh kepercayaan diri dari waktu yang mereka habiskan di Florida sebelum kompetisi dimulai.
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Taruhan pada kebugaran Tiga Singa
Menanggapi pertanyaan yang diajukan seorang jurnalis kepada Jordan Henderson dalam konferensi pers di markas tim di Kansas City pada hari Minggu, mengenai apakah tim mampu menerapkan gaya permainan tekanan tinggi di tengah cuaca panas Amerika, Henderson menegaskan keinginan Inggris untuk menampilkan sepak bola “berintensitas tinggi”, dengan mengutip kemenangan 3-0 dalam laga persahabatan melawan Kosta Rika di Orlando pada 10 Juni lalu.
Henderson, yang memiliki karier internasional yang panjang, menjelaskan bahwa pertandingan melawan Kosta Rika itu merupakan penampilan terbaik yang pernah ia saksikan dalam pertandingan persahabatan menjelang turnamen apa pun, sambil menambahkan: "Saya rasa penampilannya sangat bagus, meski cuaca panas dan lembap, dan saya merasa kualitas permainan teknisnya luar biasa, serta kondisi fisik kami tampak sangat baik."
Tukhel sendiri juga menyinggung pertandingan persahabatan melawan Kosta Rika tersebut setelah laga melawan Kroasia berakhir, sambil secara khusus memuji bagaimana pergantian pemain yang dilakukannya membantu mempertahankan tekanan fisik tim Inggris ketika kelelahan mulai terasa pada beberapa pemain.
Pelatih asal Jerman ini sangat menyadari betapa beratnya beban fisik yang akan dihadapi dalam edisi Piala Dunia kali ini, yang mungkin mencakup hingga delapan pertandingan, ditambah dengan banyaknya penerbangan dan pergantian zona waktu selama lima minggu.
Tuchel menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Inilah satu-satunya cara. Saya sangat terkesan dengan penampilan tim ini saat melawan Kosta Rika, karena mereka menekan di semua lini, meningkatkan tempo, dan terus mencekik lawan. Kami membutuhkan kualitas seperti itu hari ini untuk membawa pertandingan ini ke zona aman.”
Tuchel kini berharap Inggris terus menekan dengan cara yang sama selama 90 menit berikutnya yang panjang dan melelahkan di bawah teriknya cuaca Boston pada Selasa mendatang.