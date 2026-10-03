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'Gaya ini cocok untuk saya!' - Kevin De Bruyne bereaksi setelah mencatat milestone bersejarah dalam penampilan masterclass Belgia
De Bruyne cetak pencapaian bersejarah dalam penampilan dominan Belgia
Kevin De Bruyne menampilkan performa virtuoso untuk membawa Belgia meraih kemenangan 3-0 atas Turki di UEFA Nations League A di Liege. Gelandang berusia 35 tahun itu membuka skor pada menit ke-10 sebelum melepaskan tembakan jarak jauh spektakuler yang melengkung ke pojok atas gawang tepat pada menit ke-60.
Gol kedua itu menandai gol ke-201 De Bruyne sepanjang kariernya dan yang ke-40 untuk Belgia.
Romelu Lukaku menambah gol ketiga di penghujung laga untuk menutup malam yang luar biasa bagi tuan rumah.
- Beautiful Sports International
Playmaker berkembang pesat di bawah racikan taktik Van Bommel
Berbicara setelah peluit akhir, De Bruyne mengungkapkan kepuasan penuh terhadap momentum Belgia saat ini. Kini bermain di level klub bersama Napoli, gelandang veteran itu menegaskan bahwa pendekatan taktis Mark van Bommel sangat melengkapi kekuatannya.
De Bruyne menekankan bahwa rasa senang tetap menjadi pendorong utama di balik performa level tingginya yang terus berlanjut.
"Ini luar biasa," kata De Bruyne kepada VTM. "Saya memang sudah merasa baik, dan sekarang kami juga telah menjalani tiga pertandingan yang bagus. Gaya bermain seperti ini cocok untuk saya. Kami memulai dengan baik, dan kami akan mencoba terus membangun dari sini."
Kapten menerima peran sebagai mentor bagi generasi berikutnya Belgia
De Bruyne mencatat bahwa tujuan utamanya di lapangan melampaui statistik pribadi, yaitu menetapkan standar bagi rekan-rekan setim yang lebih muda. Visi dan kepemimpinan taktisnya mendikte jalannya pertandingan di Stadion Maurice Dufrasne sejak menit pembuka.
Pengaruhnya memastikan Belgia tidak pernah kehilangan kendali atas lini tengah.
"Saya berusaha memimpin dengan memberi teladan bagi para pemain muda, dan mereka mengikuti dengan mudah," tambah De Bruyne. "Saya merasa masih bisa berkontribusi. Saya menikmati semuanya, dan itu yang paling utama."
- Belga
Playmaker yang mencapai tonggak bersejarah membidik target-target Grup A
De Bruyne dan Belgia meninggalkan Liege dengan berada di posisi kedua Grup A dengan enam poin dari tiga pertandingan. Kapten veteran itu berupaya mempertahankan performa individunya yang sensasional saat Belgia memburu pemuncak grup Prancis pada laga-laga berikutnya.
Turki tetap berada di dasar klasemen tanpa poin.
De Bruyne bertekad terus memimpin Belgia dengan memberi teladan pada penampilan internasional berikutnya.
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