Kevin De Bruyne menampilkan performa virtuoso untuk membawa Belgia meraih kemenangan 3-0 atas Turki di UEFA Nations League A di Liege. Gelandang berusia 35 tahun itu membuka skor pada menit ke-10 sebelum melepaskan tembakan jarak jauh spektakuler yang melengkung ke pojok atas gawang tepat pada menit ke-60.

Gol kedua itu menandai gol ke-201 De Bruyne sepanjang kariernya dan yang ke-40 untuk Belgia.

Romelu Lukaku menambah gol ketiga di penghujung laga untuk menutup malam yang luar biasa bagi tuan rumah.