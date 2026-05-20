Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Gavi menyebut keputusan Real Madrid untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Aurelien Tchouameni sebagai 'kesalahan', sementara bintang Barcelona itu turut berkomentar mengenai perselisihan di ruang ganti dengan Fede Valverde
Bintang Barcelona mengkritik keras standar disiplin Madrid
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, gelandang Barcelona Gavi tidak segan-segan saat ditanya mengenai perselisihan internal yang baru-baru ini terjadi di Bernabeu. Beredar laporan mengenai konfrontasi sengit antara Tchouameni dan Valverde, yang konon berujung pada perkelahian fisik selama dua hari dan mengakibatkan Valverde harus dirawat di rumah sakit untuk dijahit.
Gavi menyarankan bahwa manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas. Pemain muda asal Spanyol ini percaya bahwa sifat kompetitif ruang ganti tim papan atas bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan fisik, dan bahwa keputusan klub untuk memainkan pihak-pihak yang terlibat tak lama setelah itu adalah langkah yang terlalu berlebihan - merujuk pada partisipasi Tchouameni melawan Barcelona pada 10 Mei, kekalahan 2-0 yang secara resmi menobatkan tim Catalan itu sebagai juara La Liga.
- Getty Images Sport
Gavi mendesak agar pemain yang terlibat perkelahian dilarang bermain
Saat membahas detail insiden tersebut, Gavi menegaskan bahwa meskipun intensitas latihan memang wajar, batas telah terlampaui di ibu kota Spanyol. "Saya termasuk yang berpendapat bahwa pasti akan selalu ada gesekan di sana dengan rekan setim saat latihan pada fase tertentu musim ini, karena memang begitulah adanya; itu adalah semangat kompetitif, dan hal itu selalu bisa diterima sampai batas tertentu, tentu saja," kata Gavi.
Namun, ia dengan cepat mengecam kurangnya tindakan tegas setelah insiden fisik tersebut. Pemain Barca itu menyatakan: "Tapi pada akhirnya, jika sampai terjadi perkelahian, maka pelatih seharusnya tidak memainkannya. Jika benar mereka sampai bertengkar, menurut saya dia membuat kesalahan dengan memanggilnya [Tchouameni] dan memainkannya. Tapi saya juga tidak tahu kebenaran dari apa yang terjadi."
Real Madrid dituduh meremehkan prestasi Barcelona
Pembicaraan itu tak terhindarkan pun beralih ke persaingan antara kedua raksasa tersebut dan narasi seputar kemenangan-kemenangan domestik Barcelona belakangan ini. Pernyataan Gavi tersebut merupakan tanggapan atas komentar terbaru Presiden Real Madrid, Florentino Perez, terkait kasus Negreira, di mana ia mengklaim klubnya telah "dicuri" tujuh gelar La Liga. Gelandang muda ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi persepsi kurangnya rasa hormat dari ibu kota, dengan menyiratkan bahwa ada upaya terkoordinasi untuk meremehkan apa yang telah diraih Blaugrana di tengah kondisi keuangan yang sulit.
Pemain berusia 21 tahun itu tegas dalam membela filosofi klubnya dan koleksi trofi terbaru mereka. Gavi mengatakan: "Semua orang tahu bahwa dari Madrid, mereka selalu akan meremehkan atau mengklaim kredit atas hal-hal yang kami menangkan atau gelar-gelar kami. Jadi, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami. Seperti yang saya katakan, meraih dua gelar Liga berturut-turut dengan banyak pemain binaan sendiri, banyak pemain dari La Masia, dan tanpa banyak pemain baru, itu merupakan prestasi yang luar biasa."
- Getty Images Sport
Kebanggaan La Masia versus rival-rival yang boros
Gavi menutup pembicaraannya dengan menyoroti perbedaan strategi transfer antara kedua tim, sambil mencatat bahwa ketergantungan Barcelona pada pemain hasil binaan akademi muda seharusnya menjadi kebanggaan bagi para pendukungnya. Sementara Real Madrid terus mendatangkan pemain-pemain ternama, tim asal Catalunya itu terpaksa mengandalkan sumber daya internal, sebuah tantangan yang menurut Gavi telah mereka atasi dengan sukses.
Dia menyoroti perbedaan dalam investasi, dengan menyatakan: "Pada akhirnya, hanya ada sedikit pemain yang didatangkan. Tim lain telah mendatangkan banyak pemain setiap tahun dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan."