Gavi menyebut keputusan Real Madrid untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Aurelien Tchouameni sebagai 'kesalahan', sementara bintang Barcelona itu turut berkomentar mengenai perselisihan di ruang ganti dengan Fede Valverde

Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, gelandang Barcelona Gavi tidak segan-segan saat ditanya mengenai perselisihan internal yang baru-baru ini terjadi di Bernabeu. Beredar laporan mengenai konfrontasi sengit antara Tchouameni dan Valverde, yang konon berujung pada perkelahian fisik selama dua hari dan mengakibatkan Valverde harus dirawat di rumah sakit untuk dijahit.

Gavi menyarankan bahwa manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas. Pemain muda asal Spanyol ini percaya bahwa sifat kompetitif ruang ganti tim papan atas bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan fisik, dan bahwa keputusan klub untuk memainkan pihak-pihak yang terlibat tak lama setelah itu adalah langkah yang terlalu berlebihan - merujuk pada partisipasi Tchouameni melawan Barcelona pada 10 Mei, kekalahan 2-0 yang secara resmi menobatkan tim Catalan itu sebagai juara La Liga.