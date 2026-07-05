Saat Spanyol bersiap menghadapi Portugal di babak gugur Piala Dunia, sebagian besar pembicaraan menjelang pertandingan berpusat pada Ronaldo yang tak pernah kehilangan sentuhannya. Meskipun ada pendapat dari beberapa pihak bahwa kehadiran pemain berusia 41 tahun itu justru dapat menghambat kelancaran permainan Portugal, pemain timnas Spanyol Gavi sama sekali tidak yakin dengan klaim semacam itu.

Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo di Stadion Cotton Bowl, Dallas, Gavi dengan cepat menepis keributan seputar penyerang Al-Nassr tersebut. "Saya selalu mendengar hal itu, tapi dari orang-orang yang bukan bagian dari timnya, dari para penggemar. Mereka yang berada di timnya pasti sangat menghormatinya. Jelas, Cristiano adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah dan dia bisa membuat perbedaan kapan saja," kata gelandang Barcelona tersebut.