Getty Images Sport
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Gavi mengemukakan argumen menarik untuk membantah para pengkritik Cristiano Ronaldo, saat bintang Spanyol dan Barcelona itu menanggapi mereka yang merasa perlu meremehkan pemain Portugal yang dianggap sebagai GOAT
Menepis narasi seputar Ronaldo
Saat Spanyol bersiap menghadapi Portugal di babak gugur Piala Dunia, sebagian besar pembicaraan menjelang pertandingan berpusat pada Ronaldo yang tak pernah kehilangan sentuhannya. Meskipun ada pendapat dari beberapa pihak bahwa kehadiran pemain berusia 41 tahun itu justru dapat menghambat kelancaran permainan Portugal, pemain timnas Spanyol Gavi sama sekali tidak yakin dengan klaim semacam itu.
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo di Stadion Cotton Bowl, Dallas, Gavi dengan cepat menepis keributan seputar penyerang Al-Nassr tersebut. "Saya selalu mendengar hal itu, tapi dari orang-orang yang bukan bagian dari timnya, dari para penggemar. Mereka yang berada di timnya pasti sangat menghormatinya. Jelas, Cristiano adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah dan dia bisa membuat perbedaan kapan saja," kata gelandang Barcelona tersebut.
- Getty Images Sport
Siap menghadapi pertempuran taktis
Pertandingan antara kedua rival asal Semenanjung Iberia ini digadang-gadang sebagai salah satu laga paling dinanti dalam turnamen sejauh ini. Gavi, yang dikenal karena sifatnya yang agresif dan intensitas permainannya yang tinggi, menyadari bahwa menguasai lini tengah akan menjadi kunci bagi tim asuhan Luis de la Fuente untuk melaju ke perempat final.
"Ya, jelas bahwa mereka adalah lawan terkuat yang kami hadapi sejauh ini. Mereka adalah tim nasional hebat dengan pemain-pemain berkualitas. Saya harap tim tetap fokus pada apa yang harus kami lakukan, pada rencana pelatih, dan bahwa kami semua bersatu untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka memiliki lini tengah yang hebat, tetapi kami juga memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Menurut saya, hal terbaik yang kami miliki adalah skuad yang besar dengan para pesepakbola berkualitas," jelas Gavi.
Menanggapi kritik pribadi
Ronaldo bukanlah satu-satunya pemain yang menjadi sorotan selama turnamen ini. Gavi sendiri telah menjadi pusat perdebatan, dengan gaya bermainnya yang agresif sering kali menuai tanggapan beragam dari pengamat netral. Namun, pemain berusia 21 tahun ini tetap tidak menyesali cara dia menjalani pertandingan, dengan menyebut semangat kompetitifnya sebagai aset terbesarnya.
Menanggapi para pengkritiknya, Gavi berkata: “Ya, mungkin banyak orang yang menanti-nantikan saya karena saya adalah pemain yang melakukan tekel dengan keras, dan mungkin banyak orang tidak menyukai tipe pemain seperti itu. Saya selalu menganggap diri saya sebagai pemain yang sangat lengkap, dengan banyak aspek dalam permainan saya. Kualitas terbaik saya adalah semangat kompetitif itu, intensitas yang saya tunjukkan di lapangan. Saya tidak akan pernah berubah. Saya tahu akan selalu ada orang yang menanti-nantikan hal itu.”
- AFP
Berfokus pada tujuan bersama
Setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan baru-baru ini atas Austria, Gavi sangat ingin berkontribusi dalam peran apa pun yang dianggap perlu oleh pelatih saat Spanyol memburu gelar juara dunia keduanya. Gelandang ini merasa skuad saat ini lebih siap meraih kesuksesan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sambil menekankan kekompakan di dalam tim.
"Saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa saya ada di sini untuk dan demi membantu tim," tambah Gavi. "Saya tahu kepercayaan yang dimiliki pelatih terhadap saya; dia selalu memilikinya. Seperti yang saya sampaikan kepadanya, saya siap untuknya dan untuk tim kapan pun dia membutuhkan saya. Ini adalah Piala Dunia, dan Piala Dunia dimenangkan oleh mereka yang tetap bersatu dalam suka maupun duka. Kami memiliki skuad yang sangat besar dan kapan pun pemain mana pun bisa turun ke lapangan untuk memberikan kontribusi sekecil apa pun.”
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