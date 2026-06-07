Tim asuhan Luis de la Fuente saat ini sedang menyempurnakan persiapan mereka di kota Chattanooga, AS, menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde pada 15 Juni. Namun, suasana tenang di markas latihan di Tennessee itu terpecah saat sesi latihan baru-baru ini ketika Gavi melakukan tekel yang nyaris ceroboh terhadap rekan setimnya.

Gelandang Barcelona yang dikenal karena agresivitasnya yang tak kenal lelah dan penolakannya untuk mundur dari duel ini, memperlakukan pertandingan latihan tersebut dengan intensitas layaknya final. Bencana nyaris terjadi ketika ia salah mengukur waktu saat berebut bola, sehingga stud sepatu botnya menancap dengan keras di pergelangan kaki Rodri. Gelandang veteran itu langsung terjatuh ke tanah, memegangi kakinya sambil meringis kesakitan, sementara rekan-rekan setimnya menyaksikan dengan rasa khawatir yang terlihat jelas.



