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Gavi membuat Rodri kesakitan akibat tekel keras di lapangan latihan, sementara bintang Spanyol itu memicu reaksi keras menjelang Piala Dunia
Pusat latihan Spanyol diguncang oleh tekel keras Gavi
Tim asuhan Luis de la Fuente saat ini sedang menyempurnakan persiapan mereka di kota Chattanooga, AS, menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde pada 15 Juni. Namun, suasana tenang di markas latihan di Tennessee itu terpecah saat sesi latihan baru-baru ini ketika Gavi melakukan tekel yang nyaris ceroboh terhadap rekan setimnya.
Gelandang Barcelona yang dikenal karena agresivitasnya yang tak kenal lelah dan penolakannya untuk mundur dari duel ini, memperlakukan pertandingan latihan tersebut dengan intensitas layaknya final. Bencana nyaris terjadi ketika ia salah mengukur waktu saat berebut bola, sehingga stud sepatu botnya menancap dengan keras di pergelangan kaki Rodri. Gelandang veteran itu langsung terjatuh ke tanah, memegangi kakinya sambil meringis kesakitan, sementara rekan-rekan setimnya menyaksikan dengan rasa khawatir yang terlihat jelas.
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Kekhawatiran cedera menimpa gelandang andalan Man City
Dengan waktu kurang dari seminggu sebelum La Roja memulai perjuangan mereka menuju kejayaan dunia, pemandangan Rodri yang tergeletak di rumput membuat staf pelatih terkejut. Pemain tersebut terlihat meringis dan melemparkan tatapan frustrasi ke arah Gavi saat ia merasakan dampak dari benturan tersebut. Selama beberapa menit, sepertinya strategi Piala Dunia Spanyol harus ditulis ulang sepenuhnya.
Gavi, yang menyadari betapa parahnya benturan tersebut, segera meminta maaf saat tim medis bergegas menolong bintang City itu. Meskipun gambar-gambar insiden tersebut tampak mengkhawatirkan, gelandang tersebut akhirnya berhasil bangkit kembali. Ia menyelesaikan sesi latihan dengan sedikit pincang, namun kekhawatiran awal akan cedera yang mengakhiri turnamen tampaknya telah mereda untuk saat ini.
Berita campur aduk terkait cedera yang dialami De la Fuente
Di luar insiden yang melibatkan Rodri dan Gavi, ada tanda-tanda positif lainnya bagi De la Fuente dalam mengelola kebugaran skuadnya. Dalam sesi latihan tersebut, Lamine Yamal dan Nico Williams melanjutkan program rehabilitasi mereka, seperti dilaporkan oleh Cadena SER. Kedua pemain sayap tersebut tengah berjuang melawan cedera otot yang membuat mereka absen dalam pertandingan-pertandingan terakhir, baik bersama klub maupun tim nasional.
Meskipun keduanya ikut serta dalam tahap awal latihan, termasuk pemanasan dan rondos, mereka tidak dilibatkan dalam latihan kontak fisik yang intens. Masih harus dilihat apakah mereka akan siap untuk memulai pertandingan pembuka, setelah absen selama lebih dari sebulan. Kedua pemain tersebut diperkirakan tidak akan tampil dalam pertandingan persahabatan terakhir melawan Peru di Puebla, Meksiko.
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Persiapan terakhir menjelang laga melawan Cape Verde
Meskipun sempat terjadi kekhawatiran, suasana di kamp kembali menjadi lebih santai saat sesi latihan berakhir. Tujuh pemain inti, termasuk David Raya, Marc Cucurella, dan Pedri, diperkirakan akan kembali masuk dalam skuad untuk laga persahabatan melawan Peru setelah absen dalam pertandingan sebelumnya melawan Irak yang berakhir imbang 1-1. Staf teknis berfokus untuk memastikan tim mencapai kondisi fisik puncak tanpa adanya insiden cedera lagi di lapangan latihan.
Delegasi Spanyol dijadwalkan terbang ke Meksiko pada Minggu malam untuk menyelesaikan jadwal pra-turnamen mereka. Jika pergelangan kaki Rodri pulih sesuai harapan, para penggemar La Roja bisa bernapas lega, meskipun pendekatan brutal Gavi dalam latihan tentu saja telah menjadi peringatan bagi skuad tentang batas tipis antara intensitas dan cedera.