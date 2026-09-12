"Saya selalu bilang bahwa Nuno adalah pemain sekelas Real Madrid. Saya kasih contoh yang juga pernah saya sampaikan kepada asisten saya dan direktur Fabiani: kedua orang tuanya meninggal dan meninggalkan 100 juta untuknya, lalu dia menghabiskannya dalam 5 tahun (tertawa, red.). Dia hebat dengan kedua kaki dan cepat, dia istimewa. Tetapi Anda paham bahwa setelah pertandingan dia juga butuh waktunya sendiri untuk pemulihan. Dalam sebuah tim, Anda hanya bisa punya satu atau dua pemain seperti Nuno, tetapi dia anak yang baik, bertalenta, dan tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat kuat, dengan kualitas yang dia miliki dia sangat bisa bermain 10 tahun di Real Madrid".