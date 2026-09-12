Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso yang juga mantan besar Milan, memaparkan kepada Dazn dalam sesi prapertandingan duel langsung antara kedua tim pada pekan ke-4 Serie A 2026/2027. Ini adalah laga ketika, sekali lagi, suporter Lazio tidak akan hadir di stadion, tetapi mereka mengawal tim dengan motor hingga pintu masuk Olimpico. Tak terelakkan pula pembahasan mengenai para pemain yang berpotensi menjadi sosok kunci pertandingan seperti Nuno Tavares, yang tampaknya kembali seperti dirinya pada bulan-bulan awal bersama Lazio.
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Gattuso: "Tavares? Itu seperti orang tuanya meninggalkan 100 juta untuknya dan dia menghabiskannya dalam 5 tahun"
PUJIAN DARI AMORIM? SAYA HANYA MEMIKIRKAN KAMI
"Saya tidak mendengar pernyataan Amorim, saya jarang membaca. Saya berterima kasih kepadanya, tetapi saya fokus pada pekerjaan, untuk selebihnya terima kasih atas pujiannya"
Para suporter masih belum hadir
"Gairah harus ditunjukkan para pemain di lapangan dan jika sekarang kami berada dalam situasi ini, itu adalah berkat mereka. Jika hari ini ada sedikit antusiasme lebih, itu adalah berkat anak-anak saya, yang percaya pada apa yang mereka lakukan"
Menghormati AC Milan, tetapi kami bisa tampil baik
"Kami sudah menganalisis AC Milan, kami harus bagus dengan para pemain sayap kami, mereka bisa menyakiti kami saat melakukan serangan balik karena mereka punya kecepatan, mereka selalu memiliki 4/5 pemain di kotak penalti, kami harus bagus dalam memainkan pertandingan kami dengan berani, respek untuk mereka tetapi jika kami terus seperti ini kami bisa memainkan pertandingan yang bagus".
NUNO TAVARES
"Saya selalu bilang bahwa Nuno adalah pemain sekelas Real Madrid. Saya kasih contoh yang juga pernah saya sampaikan kepada asisten saya dan direktur Fabiani: kedua orang tuanya meninggal dan meninggalkan 100 juta untuknya, lalu dia menghabiskannya dalam 5 tahun (tertawa, red.). Dia hebat dengan kedua kaki dan cepat, dia istimewa. Tetapi Anda paham bahwa setelah pertandingan dia juga butuh waktunya sendiri untuk pemulihan. Dalam sebuah tim, Anda hanya bisa punya satu atau dua pemain seperti Nuno, tetapi dia anak yang baik, bertalenta, dan tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat kuat, dengan kualitas yang dia miliki dia sangat bisa bermain 10 tahun di Real Madrid".
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