Gennaro Gattuso, pelatih timnas Italia, berbicara kepada Rai Sport mengenai pemanggilan pemain dan babak playoff: "Saya tidak bisa hanya mengikuti keinginan pribadi saya; ini pertaruhan besar bagi kami, jadi saya harus memastikan para pemain saya berada dalam kondisi terbaik. Kami akan memilih formasi terbaik agar para pemain ditempatkan di posisi yang tepat."
Gattuso: "Sekarang saya akan menempatkan para pemain di posisi yang tepat. Chiesa sedang mengalami masalah, dia belum merasa 100% fit."
DUA TIM YANG BERBEDA?
"Pertandingan pertama akan kami jalani dengan cara tertentu, pertandingan kedua dengan cara lain. Keputusan-keputusan telah diambil berdasarkan hal tersebut. Saya turut prihatin atas kepergian para pemain kami, tetapi kini telah datang pemain-pemain baru yang dapat membantu kami."
PILIHAN SPINAZZOLA
"Setelah Politano cedera, saya menelepon Leonardo. Saya sudah menghubunginya dua bulan lalu. Saya menemukan seorang pemuda yang sangat bersedia membantu; hal itu tidak mudah dilakukan pada usia 32 tahun, saya pun pernah mengalaminya saat masih menjadi pemain sepak bola. Datang dengan antusiasme, senyuman, dan semangat, sangat membantu."
CHIESA TELAH MENARIK DIRI
"Setiap 7-10 hari sekali, saya dan Fede selalu berbincang panjang lebar. Dia tahu apa yang saya pikirkan tentang dirinya, tapi kita harus menghormati apa yang dikatakan sang pemain. Saat ini dia belum merasa 100% fit; ada beberapa masalah kecil yang harus dia perbaiki, dan dia ingin benar-benar pulih sepenuhnya."