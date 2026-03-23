Gennaro Gattuso, pelatih timnas Italia, berbicara kepada Rai Sport mengenai pemanggilan pemain dan babak playoff: "Saya tidak bisa hanya mengikuti keinginan pribadi saya; ini pertaruhan besar bagi kami, jadi saya harus memastikan para pemain saya berada dalam kondisi terbaik. Kami akan memilih formasi terbaik agar para pemain ditempatkan di posisi yang tepat."
Gattuso: "Saya sendiri yang memilih Bergamo. Saya melihat rasa kebersamaan, sekarang yang dibutuhkan adalah ketenangan. Chiesa sedang menghadapi beberapa masalah, bagaimana kabar para pemain yang cedera?"
DUA TIM YANG BERBEDA?
"Pertandingan pertama akan kami jalani dengan cara tertentu, pertandingan kedua dengan cara lain. Keputusan-keputusan telah diambil berdasarkan hal tersebut. Saya turut prihatin atas kepergian para pemain kami, tetapi kini telah datang pemain-pemain baru yang dapat membantu kami."
CHIESA TELAH MENARIK DIRI
"Setiap 7-10 hari sekali, saya dan Fede selalu berbincang panjang lebar. Dia tahu apa yang saya pikirkan tentang dirinya, tapi kita harus menghormati apa yang dikatakan sang pemain. Saat ini dia belum merasa 100% fit; ada beberapa masalah kecil yang harus dia perbaiki, dan dia ingin benar-benar pulih sepenuhnya."
TIDAK ADA STRESS
"Saya hanya fokus untuk sampai ke pertandingan ini, tanpa alasan apa pun, itu terlalu mudah. Jika tidak ada yang bisa dilakukan secara berbeda, itu karena memang tidak mungkin dilakukan. Kita harus memikirkan pertandingan Kamis nanti; tim lain juga mengalami cedera. Saya dan staf saya telah bekerja keras, kami telah melakukan semua yang harus dilakukan, dan menonton 380 pertandingan. Sekarang kita hanya fokus pada pertandingan Kamis, jangan pikirkan fakta bahwa kita tidak lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir, kita hanya fokus pada pertandingan Kamis. Kita tidak boleh memberi tekanan berlebihan pada para pemain, semua tahu pentingnya pertandingan ini, mereka mengerti situasinya dan bukan pemain yang mudah menyerah. Mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan dengan tenang, tanpa menekan para pemain."
PEMAIN YANG CEDERA
"Kita semua tahu masalah yang dialami Bastoni. Dia sedang menjalani perawatan, sudah berada di Coverciano sejak kemarin pagi, sekarang dia harus berlatih, memulihkan diri, dan semoga dia bisa kembali. Scamacca mengalami masalah pada otot adduktor, kondisinya akan dievaluasi setiap hari, sama seperti Bastoni. Tonali hari ini akan berlatih dengan beban ringan, Mancini mengalami kelelahan tapi tidak ada masalah serius berdasarkan hasil pemeriksaan, Calafiori kemarin merasakan sedikit nyeri, tapi dia akan bergabung. Banyak sekali pemain, dengan masalah-masalah kecil, yang ingin bergabung dengan tim nasional. Biasanya, ketika seseorang mengalami cedera, dia akan memilih untuk tetap di klubnya agar bisa pulih. Namun, mereka justru berada di sini. Saya melihat dedikasi yang besar, saya merasakannya secara langsung."
ZANIOLO, ORSOLINI, DAN PARA PEMAIN YANG TIDAK HADIR
"Kami tidak pergi ke pertemuan dengan papan tulis dan spidol untuk membahas taktik. Saya berusaha membangun hubungan dengan para pemain; bagi saya, hal itu membuat perbedaan. Ada banyak pemain yang bisa saja berada di sini, mulai dari Zaniolo hingga Bernardeschi, dari Orsolini hingga Fagioli. Saya ingin membentuk sebuah tim, tim yang telah menunjukkan dedikasi kepada saya; kita semua pantas merasakan kebahagiaan ini. Kini saya ingin menghadapi pertandingan-pertandingan ini dengan keyakinan dan kepercayaan diri saya. Saya sadar ada pemain lain yang tampil bagus, namun pilihan saya dibuat dengan itikad baik. Saya sangat percaya pada para pemain yang saya panggil."
PILIHAN SPINAZZOLA
"Setelah Politano cedera, saya menelepon Leonardo. Saya sudah menghubunginya dua bulan lalu. Saya menemukan seorang pemuda yang sangat bersedia membantu; hal itu tidak mudah dilakukan pada usia 32 tahun, saya pun pernah mengalaminya saat masih menjadi pemain sepak bola. Datang dengan antusiasme, senyuman, dan semangat, sangat membantu."
TANTANGAN DI IRELANDIA UTARA
"Kita jangan bertindak nekat dan jangan menurunkan pemain jika mereka belum dalam kondisi prima. Kita akan membuat keputusan dengan logis. Kita harus tetap tenang dan waspada terhadap bahaya. Kita harus menghormati lawan, yang sangat lincah. Dari segi kualitas, mereka bukanlah tim yang sangat hebat, tetapi mereka sering melakukan serangan langsung ke depan dan sangat berbahaya dalam situasi tendangan bebas."
KONDISI PARA PENDUKUNG INTER
"Saya tidak khawatir dengan kondisi para pemain Inter. Dimarco mencatatkan statistik yang luar biasa, dan saya berbicara dengan Barellone setiap hari; orang-orang selalu menaruh harapan besar padanya. Saya berharap dia bisa menunjukkan semangat dan intensitas; saya percaya padanya. Ketika dia bermain di bawah standar kemampuannya, dia dikritik habis-habisan, tapi itu justru karena dia telah membuktikan dirinya sebagai pemain penting."
PALESTRA DAN PIO ESPOSITO
"Muda atau tidak, itu tidak penting. Yang penting hanyalah apakah seseorang itu kuat. Tentu saja pengalaman dan pentingnya pertandingan juga berperan, tapi semua pemain berguna. Sepak bola modern telah berubah; bahkan pemain yang masuk dari bangku cadangan pun bisa membuat perbedaan."
PILIHAN BERGAMO
"Stadionnya saya yang pilih. Dan FIGC mendukung saya. Di San Siro, misalnya, ada suporter Inter dan Milan; kalau salah mengoper bola, kamu bisa mendengar sorakan protes. Bergamo menyambut saya dengan baik saat pertama kali saya ke sana; saya ingin stadion yang berbentuk mangkuk. Semoga saja kami tidak salah pilih."
MANCINI DAN BASTONI TETAP DI PUSAT LATIHAN, CHIESA TIDAK
"Tidak semua orang sama, tidak semua orang punya pemikiran yang sama. Chiesa ragu-ragu, dia merasa tidak siap, jadi dia pulang, atas kesepakatan bersama saya. Jika saya melihat seseorang ragu-ragu, saya harus mendengarkannya; hal itu bisa saja terjadi pada Mancini atau Bastoni. Ketika seseorang sedang tidak dalam kondisi baik, tidak ada gunanya memaksanya."