Nostalgia Rossonera. Italia bersorak gembira atas kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Irlandia Utara berkat aksi gemilang Tonali yang membangkitkan kembali emosi mendalam bagi semua pendukung Milan: ikatan dengan Sandro kini lebih kuat dan hidup dari sebelumnya. Begitu pula dengan pelatih Rino Gattuso yang sempat cemas di pinggir lapangan sebelum akhirnya bersuka cita atas gol anak didiknya.
Gattuso mengungkap rahasia di balik layar bursa transfer: "Saat itu saya masih di Napoli, saya mencoba mendatangkan Tonali ke tim saya. Milan lebih unggul."
DI BALIK LAYAR PASAR
Rino Gattuso berbicara demikian tentang pemain nomor 8 timnas Italia dalam konferensi pers pasca pertandingan Italia melawan Irlandia Utara.
Bagaimana hubungannya dengan Tonali? Apakah Anda sudah menunjukkan cangkir yang ada foto Tonali di atasnya?
"Kalau dia bawa cangkir itu ke Coverciano, saya khawatir... Saya tahu ceritanya, ketika dia pindah ke Milan, dia menelepon saya untuk menanyakan apakah dia boleh memakai nomor 8 saya, sebuah panggilan yang mengejutkan saya. Saat itu saya di Napoli, saya mencoba membawanya ke tim saya, tapi Milan lebih unggul. Selama bertahun-tahun, hubungan kami terus berlanjut, selalu ada saling menghormati. Sandro adalah pemain yang lengkap, saya hanya bisa melakukan satu hal, sementara dia bisa melakukan lebih banyak hal"