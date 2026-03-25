Getty Images

Gattuso: "Ini adalah pertandingan terpenting dalam karier saya, saya memikul harapan seluruh Italia. Orang-orang yang saya temui meminta saya untuk membawa mereka ke Piala Dunia"

Gennaro Gattuso, pelatih timnas Italia, memberikan pernyataan menjelang pertandingan playoff krusial untuk kualifikasi Piala Dunia antara Italia dan Irlandia Utara, yang dijadwalkan berlangsung besok di New Balance Arena, Bergamo:


Berikut pernyataan kepada Sky:


"Suasana di dalam tim sangat baik, tiga hari terakhir ini sangat menyenangkan, dengan atmosfer yang luar biasa. Itu wajar, kami tahu apa yang dipertaruhkan besok dan memang seharusnya kami datang dengan semangat tinggi serta merasakan sedikit tanggung jawab dan ketegangan."


Apakah pertandingan ini akan lebih banyak bergantung pada mentalitas atau juga kekuatan fisik?

"Keduanya, kaki juga harus bergerak. Besok akan menjadi pertandingan di mana lawan kami akan melakukan sedikit hal, tetapi hal-hal itu akan mereka lakukan dengan baik. Kami harus kuat secara mental, kami harus tahu cara bertahan. Kemudian ketika kami menguasai bola, kami akan berusaha membuat mereka kesulitan." -


Bastoni semakin membaik, apakah Anda berencana memainkannya sebagai cadangan?

"Kita lihat saja. Baik dia maupun Scamacca telah berlatih secara terpisah. Keinginan para pemain ini adalah untuk siap bertanding dan berjuang sekuat tenaga"


Apakah pertandingan besok akan menjadi pertandingan terpenting dalam karier Anda sebagai pelatih?

"Tentu saja ini akan menjadi pertandingan terpenting. Saya mempertaruhkan banyak hal, saya masih muda tapi ada negara yang berada di pundak saya. Saya tidak menyangkal bahwa dalam beberapa bulan terakhir, seringkali orang menghentikan saya di jalan dan meminta saya membawa Italia ke Piala Dunia. Saya terbiasa dengan tekanan, tapi ini adalah pertandingan terpenting dalam karier saya."





  • Kemudian dalam konferensi pers: "Sebelum tidur di malam hari, saya mendengar suara yang berkata, 'Bawa kami ke Piala Dunia, bawa kami ke Piala Dunia.' Ini jelas merupakan pertandingan terpenting dalam karier saya. Saya sudah mempersiapkan diri dan ingin berpikir besar. Kami sudah siap."

  • "Besok kita butuh pengalaman, tapi kita harus benar-benar memahami dan siap menghadapi kelebihannya. Mereka berbahaya di kotak penalti, kiper mereka sering melempar bola ke area tersebut, dan mereka jago menguasai bola-bola pantul. Kita harus bisa mengatasinya. Kami sudah berdiskusi, dalam setiap panggilan telepon yang saya lakukan, sesekali kami membicarakan sepak bola. Saat ini para pemain sudah berkembang dan tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka siap, berkat video dan internet. Apakah saya tidur? Lebih dari sekali, kalau tidak, kalau saya bangun jam 4.30 pagi, saya akan terlihat seperti kelelawar."

  • "Lippi bilang aku mirip dengannya? Aku akui aku terharu, karena apa yang telah kita lalui bersama dan apa yang dia katakan. Aku berterima kasih padanya"

  • "Bastoni telah berlatih bersama tim selama 30 persen, malam ini kami akan mencobanya lagi. Scamacca masih tertinggal. Mereka berdua adalah satu-satunya yang perlu dievaluasi, yang lain semuanya dalam kondisi baik, termasuk Calafiori, Mancini, dan Politano"

  • "Penendang penalti kami adalah Retegui; kemarin kami mencoba pemain lain. Kami sudah unggul, ada peluang, dan kami sudah mencobanya"

  • Apakah ada pemain seperti Sinner di tim nasional ini?

    "Semangat tim. Kami memiliki pemain-pemain penting, tapi saya ingin melihat semangat itu di seluruh tim nasional." -


    Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang Italia?

    "Tergantung pada kita. Jika kita turun ke lapangan dan memberikan kesan bahwa kita siap, sisanya hanyalah konsekuensi. Kita tidak bisa meminta apa pun kepada siapa pun, kita adalah penentu nasib kita sendiri. Dibutuhkan ketenangan yang besar dan kesadaran bahwa kita menghadapi pemain-pemain yang berbahaya. Mereka mengatakan bahwa kita tidak memiliki identitas, tapi wajar jika mereka mengatakan itu. Kita harus siap." -


    Apakah Anda menonton pertandingan play-off sebelumnya?

    "Saya tidak perlu menontonnya, itu sudah ada di kepala saya. Lalu kenyataannya, jika Jorginho mencetak gol di Olimpico, kita lolos ke Piala Dunia. Saat saya menang pada 2003, jika Ambrosini tidak menciptakan sundulan itu, kita sudah di perempat final. Keberuntungan adalah komponen penting dalam sepak bola, tapi pada akhirnya kita tidak lolos ke Piala Dunia sejak 2014. Tapi itu masa lalu, mari fokus pada besok."


    Kean-Retegui-Esposito, apakah tergantung pada performa atau apakah juga mempertimbangkan pemain nomor 31?

    "Saya tidak memikirkan tanggal 31, tapi besok. Dan saya sadar memiliki penyerang yang kuat."


    Apakah menurut Anda Irlandia Utara mampu bermain di lapangan terbuka atau hanya mengandalkan umpan-umpan panjang dan tendangan bebas?

    "Tidak, tapi saya telah melihat pertandingan terakhir mereka dan itulah ciri utama mereka. Kita harus waspada terhadap tendangan bebas, kita harus berhati-hati terhadap kejamnya mereka. Lalu Spencer saat menyerang bisa menyakiti Anda, tapi ciri utama mereka adalah itu. Ini adalah tim yang bermain vertikal dan segala yang mereka lakukan dilakukan dengan sangat baik."


    Apakah dua kegagalan kualifikasi mengubah persepsi tentang Tim Nasional? Seberapa besar tekanan yang Anda rasakan?

    "Itu benar. Tapi besok kita bertaruh pada sesuatu yang penting. Tanggung jawabnya bukan pada para pendukung, itu adalah dua kekecewaan yang luar biasa. Tapi hari ini tidak ada waktu untuk membicarakan masa lalu, melainkan tujuan kita. Kita harus berhasil lolos ke Piala Dunia ini karena itu sangat penting bagi kita. Tujuannya adalah untuk kembali ke tempat di mana kita berada selama bertahun-tahun dan juga sebagai protagonis."


    Apakah pertandingan ini lebih perlu dipersiapkan secara mental?

    "Pertandingan ini harus dipersiapkan dari segala aspek. Tidak ada lagi pertandingan yang mudah. Anda harus tetap fokus selama 95 menit, jika tidak siap... Kita harus siap, besok kita akan menghadapi kesulitan. Kita harus tahu cara bertahan saat bola kedua, kita butuh semangat yang membara. Tidak ada lagi pertandingan yang mudah."


    Jika dibandingkan dengan Piala Dunia 2006, seberapa penting pertandingan ini?

    "Itu dunia lain, sudah begitu lama berlalu hingga saya bahkan tidak ingat lagi pertandingan yang saya mainkan... Ini yang paling penting, ya, karena tanggung jawab yang saya rasakan, tidak ada bandingannya."


    Apakah Anda menghargai kualitas Irlandia Utara? "Kita harus pandai tidak kehilangan bola kedua, memiliki persentase pengambilan bola yang baik. Berlari dengan benar dan tidak membiarkan diri kita dalam posisi yang rentan; saat berhadapan dengan bek tengah, kita harus memberikan perlindungan yang tepat. Kita tidak boleh meremehkan dan berpikir rekan setim akan menolong, kita harus bisa mendeteksi bahaya."


    Bisakah Anda menceritakan sebuah kisah dari beberapa hari terakhir yang meningkatkan kepercayaan diri Anda?

    "Tiga, empat, lima dari mereka di awal pemusatan latihan hampir tidak bisa berdiri, tapi pada akhirnya mereka berhasil. Scamacca tidak mau pulang. Saya suka semangat mereka, saya sangat menikmati bermain di lapangan bersama mereka. Kadang-kadang saya juga bisa bercanda, tapi pada akhirnya setiap orang tahu posisinya. Namun, semua ini harus kita tunjukkan di lapangan dan memetik hasil dari apa yang kita kerjakan."


    Apa yang Anda katakan kepada tim Anda untuk menghindari kegagalan lolos ke Piala Dunia lagi? Aneh rasanya melihat Piala Dunia tanpa Italia...

    "Saya tahu itu aneh. Saya tidak suka menceritakan kepada para pemain apa yang saya alami. Para pemain harus merasakan emosinya sendiri; jika kamu tidak merasakan getaran saat bermain di pertandingan-pertandingan ini, kamu bisa berkata apa saja... Kita harus turun ke lapangan dan lawan tidak boleh diremehkan, mereka sampai di sini karena mereka punya racun. Bola pertama dan terakhir seolah-olah adalah yang terakhir dalam hidup mereka dan kamu tidak boleh meremehkan ini, kita harus membalas serangan demi serangan."


    Apakah para pemain Anda menyadari bahwa mereka harus melewati fase penderitaan ini?

    "Saya rasa begitu. Jika mereka mengerti, jika kami bermain bagus... Dalam pertandingan ini ada dua babak, saat menguasai bola dan saat tidak menguasai bola. Kami harus menunjukkan ketangguhan saat tidak menguasai bola, lalu saat menguasainya, kami harus memanfaatkannya di lapangan dengan kecepatan kami dan masuk ke area 20-25 meter mereka dengan kualitas permainan yang dikembangkan secara tepat."

