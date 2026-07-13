Gasperini tidak menutup kemungkinan pelepasan Koné: "Saya berharap Liga Champions saja sudah cukup, Roma harus menyeimbangkan neraca keuangannya". Mengenai Malen: "Inilah sebabnya dia kesulitan saat membela Belanda"

Meskipun tidak membahas masalah tersebut secara spesifik, Gian Piero Gasperini memberikan tanggapan berikut kepada Radio Rai terkait gagalnya kedatangan Mason Greenwood, target utama untuk memperkuat lini serang Giallorossi namun kini hampir pindah ke Fenerbahçe: "Saya rasa pada bulan Juni, bursa transfer benar-benar mandek, kecuali untuk beberapa tim. Tentu saja Piala Dunia memengaruhi hal ini, dengan banyak pemain yang bertanding di Amerika Serikat, begitu pula dengan agen-agen mereka. Klub-klub pun belum benar-benar bergerak. Saya rasa mulai minggu ini bursa transfer yang sesungguhnya akan dimulai bagi semua tim, seiring dimulainya persiapan pramusim, meskipun tahun ini banyak pemain akan datang secara bertahap, tergantung pada pertandingan yang mereka jalani di Piala Dunia. Saya yakin bursa transfer baru dimulai sekarang dan semua tim tampak sangat bersemangat, dengan keinginan untuk meningkatkan diri dan memperkuat skuad guna menjalani musim yang bagus."