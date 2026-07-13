Bagi Roma asuhan Gian Piero Gasperini, yang pada musim baru ini juga akan berlaga di Liga Champions, kini saatnya berkumpul kembali. Skuad Giallorossi akan memasuki gerbang pusat latihan Trigoria dalam beberapa jam ke depan untuk memulai latihan, meskipun harus berhadapan dengan skuad yang terbatas akibat absennya para pemain yang masih bertanding di Piala Dunia atau baru saja kembali dari tur di Amerika Serikat, serta beberapa urusan transfer yang masih dalam proses penyelesaian. Gasperini sendiri yang memberikan gambaran situasi tersebut saat menjadi tamu di Radio Rai, dalam acara “Radio Anch'io lo Sport”.
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Gasperini tidak menutup kemungkinan pelepasan Koné: "Saya berharap Liga Champions saja sudah cukup, Roma harus menyeimbangkan neraca keuangannya". Mengenai Malen: "Inilah sebabnya dia kesulitan saat membela Belanda"
MALEN LEBIH BAIK SEBAGAI PENYERANG TENGAH
Pelatih Giallorossi itu menyoroti performa beberapa pemainnya yang berlaga di Piala Dunia, dimulai dari Donyell Malen yang, meski saat membela Roma menjadi salah satu motor utama dalam perjalanan tim menuju tiket Liga Champions dengan 14 gol dalam 18 pertandingan, justru tampil mengecewakan dalam laga terakhir bersama timnas Belanda. “Para pemain ini bermain 12 bulan dalam setahun, tidak semuanya tiba di Piala Dunia dalam kondisi terbaik. Tidak mudah bermain di level tertinggi secara konsisten setelah musim yang sulit dan melelahkan. Selain itu, para pemain juga mencerminkan performa tim mereka. Malen mencerminkan performa Belanda. Lalu, di masa lalu memang ada keraguan mengenai posisinya. Ya, dia bisa bermain lebih ke sayap, tapi menurut saya tidak pernah: dia bermain dekat gawang,” kata Gasperini.
'KONE', LIGA CHAMPIONS SAJA TIDAK CUKUP
Sebaliknya, yang terus menunjukkan performa di level tertinggi adalah Manu Koné, pilar lini tengah Roma sekaligus pemain kunci timnas Prancis yang lolos ke semifinal Piala Dunia dan menjadi kandidat utama juara: “Berbeda dengan Malen, ia sempat absen cukup lama karena cedera dan tampil lebih baik di Piala Dunia. Tahun lalu ia belum bermain untuk Prancis, namun berhasil merebut posisi starter, hal ini membuktikan betapa berharganya dirinya. Bagaimana dengan rumor transfernya (pemain ini baru-baru ini dikaitkan dengan Manchester United, red)? Menurut saya, ketentuan Fair Play Keuangan ini tidak pernah begitu tepat dan jelas; hal itu bervariasi dari satu klub ke klub lainnya. Namun, Roma juga perlu menyeimbangkan neraca keuangan yang dalam beberapa tahun terakhir cukup memberatkan. Saya berharap kembalinya Roma ke Liga Champions sudah cukup, tetapi jelas bahwa neraca keuangan sangat penting bagi klub. Saya yakin akan ada kejelasan lebih lanjut dalam beberapa minggu ke depan.”
MASALAH GREENWOOD
Meskipun tidak membahas masalah tersebut secara spesifik, Gian Piero Gasperini memberikan tanggapan berikut kepada Radio Rai terkait gagalnya kedatangan Mason Greenwood, target utama untuk memperkuat lini serang Giallorossi namun kini hampir pindah ke Fenerbahçe: "Saya rasa pada bulan Juni, bursa transfer benar-benar mandek, kecuali untuk beberapa tim. Tentu saja Piala Dunia memengaruhi hal ini, dengan banyak pemain yang bertanding di Amerika Serikat, begitu pula dengan agen-agen mereka. Klub-klub pun belum benar-benar bergerak. Saya rasa mulai minggu ini bursa transfer yang sesungguhnya akan dimulai bagi semua tim, seiring dimulainya persiapan pramusim, meskipun tahun ini banyak pemain akan datang secara bertahap, tergantung pada pertandingan yang mereka jalani di Piala Dunia. Saya yakin bursa transfer baru dimulai sekarang dan semua tim tampak sangat bersemangat, dengan keinginan untuk meningkatkan diri dan memperkuat skuad guna menjalani musim yang bagus."
FAKTOR-FAKTOR PENENTU PASAR MENURUT FRIEDKIN
Terakhir, Gian Piero Gasperini, yang menjadi tamu di acara “Radio Anch'io lo Sport” di Radio Rai, membahas dukungan pemilik klub terkait bursa transfer dan menyoroti perpanjangan kontrak Paulo Dybala yang dikabarkan akan segera terjadi: “Keluarga Friedkin akan tiba dalam beberapa jam ke depan; kehadiran mereka akan sangat penting. Bursa transfer menuntut kecepatan dan respons yang cepat. Seperti yang terjadi pada Januari lalu, kehadiran mereka pasti akan menjadi faktor penentu. Kami berharap dapat memperkuat tim ini dan membalas antusiasme kota yang dalam beberapa jam saja telah menjual begitu banyak tiket langganan. Perpanjangan kontrak Dybala? Kami telah menikmati musim panas sebentar, tetapi saya yakin mulai sore ini kami akan bersiap-siap dan akan ada pekerjaan penting yang harus dilakukan.”
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