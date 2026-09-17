"Lingkungan sangat berpengaruh. Tetapi seperti yang selalu saya katakan, pengaruhnya positif, bukan negatif, karena ini adalah lingkungan yang penuh gairah dan kecintaan besar terhadap timnya sendiri, sehingga semuanya merupakan komponen yang sangat positif. Dari sisi saya, sejak awal saya berusaha masuk dengan profesionalisme yang selalu menyertai saya sepanjang karier, sambil berusaha membuat diri saya dihargai lewat pekerjaan yang saya lakukan. Saat ini saya merasakan begitu banyak apresiasi di sekitar saya, dan ini juga menjadi dorongan besar untuk selalu berusaha membalas kepercayaan ini."