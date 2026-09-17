Menjelang big match Roma-Inter yang akan digelar pada Sabtu 19 di Olimpico mulai pukul 18.00, pelatih Roma Gian Piero Gasperini memberikan wawancara panjang kepada Sky Sport dan menaikkan ekspektasi untuk timnya. Apakah terlalu dini untuk membicarakan Scudetto? Ya, tetapi ambisi untuk mencobanya ada, dengan sebuah tim yang menurutnya "tidak punya kekurangan".
Gasperini: "Sulit bagi saya menemukan banyak kekurangan besar di Roma saya. Scudetto? Mari tunggu 20 pertandingan, tetapi kami ingin tetap di papan atas"
Menaikkan standar
"Kami yakin memiliki persiapan yang baik, dan tim yang memulai dengan keuntungan dibanding awal musim lalu: kami sudah bersama lebih lama, kami saling mengenal lebih baik, banyak hal sudah kami serap. Standar tidak naik dengan memasang target yang kurang lebih bisa dicapai: standar itu naik dengan berkembang setiap hari, bekerja pada diri kami sendiri melalui keragaman pemain ini dengan seluruh karakteristik masing-masing, berusaha tampil lebih baik setiap saat".
Kelebihan dan kekurangan? Yang besar sudah tersingkir
"Saya kesulitan menyebutkan kekurangannya (tertawa, red). Tentu saja kami pasti punya beberapa kekurangan, kalau tidak, saya tidak akan punya apa-apa lagi untuk dikerjakan, jadi saya akan terus mencarinya, tetapi dengan pencarian yang semakin cermat: kekurangan-kekurangan besar sudah kami hilangkan. Kelebihan terbesar, di antara banyak hal, adalah terciptanya persatuan besar antara lingkungan, tim, suporter, dan klub, dan ini adalah sesuatu yang membantu Anda bekerja dengan baik dan memberi Anda kepercayaan diri untuk meraih hasil terbaik."
Atmosfer Roma
"Lingkungan sangat berpengaruh. Tetapi seperti yang selalu saya katakan, pengaruhnya positif, bukan negatif, karena ini adalah lingkungan yang penuh gairah dan kecintaan besar terhadap timnya sendiri, sehingga semuanya merupakan komponen yang sangat positif. Dari sisi saya, sejak awal saya berusaha masuk dengan profesionalisme yang selalu menyertai saya sepanjang karier, sambil berusaha membuat diri saya dihargai lewat pekerjaan yang saya lakukan. Saat ini saya merasakan begitu banyak apresiasi di sekitar saya, dan ini juga menjadi dorongan besar untuk selalu berusaha membalas kepercayaan ini."
Scudetto? Target dibicarakan setelah 20 pertandingan
"Kami sadar bahwa di sekitar kami muncul segala macam prediksi, dan itu memang wajar: orang-orang punya mimpi mereka sendiri, mereka menginginkan yang terbaik. Soal kami, seperti setiap tahun, kami harus menatap kenyataan. Dan kenyataannya adalah target baru bisa dibicarakan setelah sekitar dua puluh pertandingan. Menetapkannya setelah empat atau lima laga tidak masuk akal. Tentu kami percaya diri, tentu kami ingin berada di papan atas klasemen, tetapi saat ini itulah satu-satunya target konkret."
Kami layak mendapatkan kesempatan untuk bersaing dengan Inter dan Real Madrid
"Inter dan Real? Dia lupa ada Como di tengah, yang datang sebelum Real Madrid dan yang saya anggap sebagai tim yang benar-benar sedang membuat langkah-langkah raksasa. Kami pantas mendapatkan kesempatan untuk bermain melawan Inter sebagai pemuncak klasemen dan melawan Real Madrid di Liga Champions. Itu akan menjadi momen untuk mengukur diri kami dan untuk melihat, di hadapan tim-tim ini, apa yang mampu kami lakukan."
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