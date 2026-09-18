"Pertandingan seperti ini mempersiapkan dirinya sendiri, kami harus jernih dan memahami apa yang harus dilakukan agar bisa kompetitif - dikutip dari TMW -. Tidak ada maksud lain: di Turin itu adalah laga yang sulit, seperti seluruh perjalanan liga. Anda tidak bisa selalu berpikir untuk menang seperti yang kami lakukan dalam dua pertandingan pertama. Memenangi laga-laga sulit tetap menjadi sebuah kepuasan".





"Angka-angka menunjukkan bahwa Inter adalah yang terkuat di liga kami, dalam beberapa tahun terakhir. Kami sedang mencoba untuk masuk dan menempatkan diri di posisi di mana dibandingkan masa lalu kami telah berkembang".





LULLI

"Apakah dia siap untuk laga besar? Jika dia bermain di liga, itu karena dia siap. Dia sedang menjalani proses di mana dia melaju sangat cepat: saya sangat puas dengannya".





INTER KRIPTONIT GASP

"Bisa jadi... untuk suatu periode saya berhasil meraih hasil, sementara dalam beberapa tahun terakhir tidak seperti itu. Beberapa pelatih sudah berganti, tetapi hasilnya tetap sama. Ada masa ketika hal seperti itu juga terjadi melawan Juventus. Bisa ada beberapa faktor, tetapi tentu ini tim yang kuat".





KONE', WESLEY DAN PELLEGRINI

"Kami semua siap untuk besok dan saya menyilangkan jari. Semua tersedia: ini saja sudah hasil yang luar biasa. Hari ini kami menjalani latihan pemungkas, tetapi dengan tensi yang meningkat semuanya akan kembali normal. Pellegrini bisa melakukan semuanya: dia tersedia".





PERUBAHAN MODUL

"Setiap pertandingan berbeda dan sampai hari ini sulit diprediksi. Melawan Atalanta saya memasukkan dua bek tengah untuk memenangkan pertandingan. Juga di Turin Dybala atau Malen keluar untuk menata lini tengah. Itu tidak pernah menjadi sinyal untuk tidak menang. Molina di kiri? Wesley akan kita lihat lagi di kanan? Semua bisa bermain di kedua sisi sayap, mereka adalah pemain yang sangat piawai".





WASIT MASSA

"Besok Massa akan sempurna, jadi tidak akan ada polemik".





MENYERANG ATAU BERTAHAN?

"Lebih baik Malen seperti ini atau pertahanan yang tak tertembus? Hasil yang bagus adalah kedua-duanya, bukan? Saya katakan bahwa tim-tim yang menang adalah karena mereka punya serangan terbaik dan pertahanan terbaik".







