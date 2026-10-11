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Gasperini: "Kartu merah untuk Malen? Sudah saatnya berhenti menilai sepak bola dari gambar per gambar. Jangan mundur lagi. Insiden itu merusak pertandingan"

AS Roma

Pernyataan pelatih Roma setelah hasil imbang di Como.

Seusai laga Como-Roma, pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, berbicara kepada DAZN.


Tentang penampilan Dybala

"Tentu saja. Menurut saya, Dybala tampil luar biasa, termasuk ketika ia turun membantu merapikan permainan pada babak kedua. Itu tidak mudah saat kami kalah jumlah pemain. Menurut saya, seperti rekan-rekannya, ia memainkan pertandingan dengan kualitas tinggi. Saya tidak ingat ia kehilangan bola. Bahkan, ia tampak kembali tajam saat melakukan akselerasi. Sayang sekali peluang pada babak pertama itu, ketika ia bisa saja mencetak gol. Namun, hari ini pun ia tampil luar biasa."


Tentang keputusan tetap memainkan Dybala sebagai penyerang tunggal.

"Tidak. Malen ditarik keluar, dan itu merupakan solusi yang wajar dengan pemain-pemain yang ada di lapangan. Namun, apa yang ia lakukan meyakinkan saya karena ia mulai menerima banyak bola, memberi kami kesempatan untuk bernapas dan keluar dari tekanan. Ada beberapa situasi yang nyaris menghasilkan serangan balik berbahaya. Ia terus melakukannya sepanjang 90 menit. Tentu saja, itu tidak mudah. Bisa dibilang, dialah yang sedikit lebih dirugikan karena harus bergerak di antara dua bek tengah Como. Namun, ia melakukannya dengan kecerdasan dan kualitas tinggi, seperti pesepakbola sejati yang memahami permainan."


Tentang penampilan dan peluang yang didapat

"Sayangnya, harus saya katakan bahwa pada babak pertama kami punya sejumlah peluang sangat bagus untuk mencetak gol. Como juga punya dua peluang penting, tetapi menurut saya kami tampak mampu unggul lebih dulu. Lalu, tentu saja, jika dari 90 menit Anda bermain 30 menit dengan jumlah pemain lebih sedikit, berarti selama dua pertiga pertandingan Anda menghadapi tim kuat seperti Como dengan jumlah pemain yang sama. Itulah penyesalan kami. Tentu saja saya tidak tahu bagaimana pertandingan akan berakhir, tetapi tampaknya kami cukup yakin memiliki peluang yang sangat bagus. Setelah itu, kami terpaksa bertahan dan melakukannya dengan sangat tenang serta terorganisasi. Tentu saja, ketika Anda bermain dengan sepuluh orang selama 30 menit, Anda pulang dengan hasil imbang dan itu tetap baik."




  • Seberapa besar keyakinan yang Anda dapat dari setengah jam terakhir ini? Bagaimana penilaian Anda terhadap penampilan Gollini?

    "Ya, tentu saja. Ia tampil bagus dalam mendistribusikan bola, baik dengan kaki maupun tangan, terutama pada babak pertama. Tentu saja, tim juga membantunya bermain seperti itu. Ia tetap tampil sigap dan akurat. Tim membuatnya tidak perlu melakukan penyelamatan besar, tetapi ia adalah kiper yang mampu menggantikan Svilar dengan sangat baik."


    Pelatih, sekarang ada laga yang sangat menarik melawan Real Madrid. Ada dua pelatih yang membuat orang bermimpi: Anda di Roma saat ini dan José Mourinho pada masa lalu. Bagaimana Anda melihat duel ini? Tentu saja, pertama-tama antara kedua tim, tetapi juga antara dua sosok besar di bangku pelatih yang memberi karakter kepada tim masing-masing dan membentuknya sesuai dengan citra mereka.

    "Kalau saya melihat Real Madrid, saya melihat tim dengan para pemain juara yang luar biasa, baik di lapangan maupun di bangku cadangan. Kami akan menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa, yang tahun ini juga menjalani bursa transfer yang luar biasa. José meninggalkan kenangan dan rasa cinta yang luar biasa di hati orang-orang. Namun, tim kami sekarang berbeda, sangat berbeda dari tim yang bermain di bawah Mourinho, meskipun belum terlalu banyak tahun berlalu. Tim ini memberi saya kepuasan besar karena hari ini pun kami benar-benar membutuhkan semangat yang tinggi, kondisi fisik yang prima, dan hati yang besar untuk bermain seperti ini di Como."



    Karena Anda harus menuntaskan pertandingan ini dengan sepuluh pemain, saya ingin bertanya soal kartu merah Malen. Dalam kejadian ini, tidak banyak keraguan mengenai keputusan Fabbri. Apa pendapat Anda?

    "Saya tidak tahu. Malen berulang kali dilanggar. Sulit sekali mengatakan bahwa Malen melakukan tindakan kasar. Setelah ditahan, ia bergerak untuk merebut bola dan memang berusaha menjangkaunya, bahkan menyentuh bola. Namun, yang terlihat buruk memang lompatannya. Malen sama sekali tidak berniat mencederai lawan. Itu sama sekali bukan sifatnya. Kejadian itu tentu mengurangi keindahan pertandingan. Tadi pertandingannya sangat indah, lalu menjadi sedikit kurang indah karenanya. Saya paham bahwa sangat mudah mengambil keputusan jika gambar dibekukan pada momen itu, tetapi sepakbola tidak terdiri dari gambar-gambar diam. Sepakbola terdiri dari rangkaian aksi, sebab jika hanya melihat gambar diam, apa pun bisa dibenarkan. Malen sama sekali tidak punya niat ataupun tekad untuk mencederai lawan. Jadi, prinsip itulah yang penting. Sudah saatnya berhenti menggunakan gambar diam karena itu benar-benar memutarbalikkan kenyataan. Sayangnya, kami mengalami hal ini selama bertahun-tahun. Kini, akhirnya, sejak tahun ini sepakbola bisa dilihat dengan lebih apa adanya. Tolong, jangan kembali lagi ke gambar-gambar diam yang tidak masuk akal itu."

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