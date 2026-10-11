Seusai laga Como-Roma, pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, berbicara kepada DAZN.





Tentang penampilan Dybala

"Tentu saja. Menurut saya, Dybala tampil luar biasa, termasuk ketika ia turun membantu merapikan permainan pada babak kedua. Itu tidak mudah saat kami kalah jumlah pemain. Menurut saya, seperti rekan-rekannya, ia memainkan pertandingan dengan kualitas tinggi. Saya tidak ingat ia kehilangan bola. Bahkan, ia tampak kembali tajam saat melakukan akselerasi. Sayang sekali peluang pada babak pertama itu, ketika ia bisa saja mencetak gol. Namun, hari ini pun ia tampil luar biasa."





Tentang keputusan tetap memainkan Dybala sebagai penyerang tunggal.

"Tidak. Malen ditarik keluar, dan itu merupakan solusi yang wajar dengan pemain-pemain yang ada di lapangan. Namun, apa yang ia lakukan meyakinkan saya karena ia mulai menerima banyak bola, memberi kami kesempatan untuk bernapas dan keluar dari tekanan. Ada beberapa situasi yang nyaris menghasilkan serangan balik berbahaya. Ia terus melakukannya sepanjang 90 menit. Tentu saja, itu tidak mudah. Bisa dibilang, dialah yang sedikit lebih dirugikan karena harus bergerak di antara dua bek tengah Como. Namun, ia melakukannya dengan kecerdasan dan kualitas tinggi, seperti pesepakbola sejati yang memahami permainan."





Tentang penampilan dan peluang yang didapat

"Sayangnya, harus saya katakan bahwa pada babak pertama kami punya sejumlah peluang sangat bagus untuk mencetak gol. Como juga punya dua peluang penting, tetapi menurut saya kami tampak mampu unggul lebih dulu. Lalu, tentu saja, jika dari 90 menit Anda bermain 30 menit dengan jumlah pemain lebih sedikit, berarti selama dua pertiga pertandingan Anda menghadapi tim kuat seperti Como dengan jumlah pemain yang sama. Itulah penyesalan kami. Tentu saja saya tidak tahu bagaimana pertandingan akan berakhir, tetapi tampaknya kami cukup yakin memiliki peluang yang sangat bagus. Setelah itu, kami terpaksa bertahan dan melakukannya dengan sangat tenang serta terorganisasi. Tentu saja, ketika Anda bermain dengan sepuluh orang selama 30 menit, Anda pulang dengan hasil imbang dan itu tetap baik."











