Roma menikmati bursa transfer musim panas yang produktif di atas kertas, dengan mendatangkan Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, dan Marten De Roon. Namun, pelatih kepala Gasperini tetap vokal mengenai satu kekosongan mencolok dalam skuadnya: penyerang kiri murni.

Roma aktif pada jam-jam terakhir bursa transfer, terlibat dalam negosiasi pada hari terakhir penutupan jendela transfer untuk Jamie Lewelling dari VfB Stuttgart setelah sebelumnya dikaitkan dengan Mason Greenwood dan Crysencio Summerville. Pada akhirnya, tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum waktu habis, menyisakan lubang dalam skuad yang sangat ingin diisi oleh Gasperini.