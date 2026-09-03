Getty Images Sport
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Gasperini dapatkan keinginannya? Roma pertimbangkan langkah mengejutkan untuk mantan bintang Crystal Palace Wilfried Zaha
Gasperini mencari kepingan yang hilang
Roma menikmati bursa transfer musim panas yang produktif di atas kertas, dengan mendatangkan Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, dan Marten De Roon. Namun, pelatih kepala Gasperini tetap vokal mengenai satu kekosongan mencolok dalam skuadnya: penyerang kiri murni.
Roma aktif pada jam-jam terakhir bursa transfer, terlibat dalam negosiasi pada hari terakhir penutupan jendela transfer untuk Jamie Lewelling dari VfB Stuttgart setelah sebelumnya dikaitkan dengan Mason Greenwood dan Crysencio Summerville. Pada akhirnya, tidak ada kesepakatan yang tercapai sebelum waktu habis, menyisakan lubang dalam skuad yang sangat ingin diisi oleh Gasperini.
- Getty Images Sport
Zaha muncul sebagai solusi berpengalaman
Nama utama yang mencuat dalam laporan di Italia adalah mantan ikon Crystal Palace, Wilfried Zaha. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain internasional Pantai Gading berusia 33 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Galatasaray berakhir pada 30 Juni, usai menghabiskan 18 bulan terakhir sebagai pemain pinjaman di MLS bersama Charlotte FC.
Zaha membawa segudang pengalaman di level tertinggi, setelah mencatatkan rekor klub dengan 458 penampilan untuk Crystal Palace dalam dua periode sukses di London Selatan. Selama waktunya di Inggris, ia memantapkan diri sebagai salah satu spesialis duel satu lawan satu paling menakutkan di Premier League, dengan mencetak 90 gol di semua kompetisi, termasuk 68 di kasta tertinggi Inggris.
Opsi alternatif dalam pantauan
Meski Zaha menjadi opsi yang paling menyita perhatian, Roma dilaporkan tetap membuka pintu bagi veteran bebas transfer lain yang bisa masuk ke sistem Gasperini. Di antara nama yang sedang dievaluasi adalah Raphael Guerreiro, pemain sayap serbabisa eks Borussia Dortmund dan Bayern Munich. Guerreiro saat ini tersedia setelah menjalani 10 tahun yang gemilang di Bundesliga, menawarkan tingkat kemampuan teknis dan fleksibilitas taktis yang tinggi.
Kandidat lain yang disebutkan oleh La Gazzetta dello Sport adalah Krepin Diatta yang berusia 27 tahun. Pemain internasional Senegal itu meninggalkan Monaco pada awal musim panas ini setelah lima tahun di Ligue 1 dan menghadirkan profil yang sedikit lebih muda dibandingkan Zaha dan Guerreiro.
- Getty Images Sport
Hambatan pendaftaran di Eropa
Jika Roma memang memutuskan untuk menuntaskan kesepakatan demi mendatangkan Zaha atau agen bebas lainnya, ada kendala administratif yang signifikan terkait kompetisi Eropa. Giallorossi sudah mengajukan daftar skuad mereka untuk fase liga Liga Champions, dan meski mereka baru menggunakan 24 dari maksimal 25 slot, pendaftaran itu kini sudah dikunci.
Klub tidak akan bisa mendaftarkan pemain baru ke daftar skuad UEFA mereka hingga tenggat skuad berikutnya, yang jatuh pada pukul 22.59 GMT (23.59 CET) pada 4 Februari.
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