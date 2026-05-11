Gary O'Neil mengkritik keras pemilik Chelsea karena telah 'mengacaukan' proses perekrutan dan budaya di Strasbourg sejak akuisisi oleh BlueCo

O’Neil melontarkan kritik pedas terhadap BlueCo, pemilik bersama Strasbourg dan Chelsea, dengan menuduh mereka "mengacaukan" proses perekrutan dan mempertanyakan budaya organisasi secara keseluruhan.

O’Neil, yang mengambil alih pada Januari, telah menyaksikan dua kekalahan di babak semifinal dalam sebulan terakhir, dengan klub tersingkir dari Coupe de France dan Conference League. Manajer tersebut percaya bahwa jendela transfer Januari justru melemahkan skuadnya daripada memperkuatnya.

Dia menyoroti peminjaman striker David Datro Fofana dan bek Aaron Anselmino dari Chelsea, serta pemanggilan kembali pemain pinjaman berpengaruh Mamadou Sarr ke London. Selain itu, pemain internasional Ekuador Kendry Paez mengalami pemotongan masa pinjamannya yang semula satu musim oleh Chelsea, hanya untuk segera dipinjamkan kembali ke River Plate di Argentina.