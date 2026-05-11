Gary O'Neil mengkritik keras pemilik Chelsea karena telah 'mengacaukan' proses perekrutan dan budaya di Strasbourg sejak akuisisi oleh BlueCo
Kegagalan dalam perekrutan dan kekecewaan di dalam tim
O’Neil melontarkan kritik pedas terhadap BlueCo, pemilik bersama Strasbourg dan Chelsea, dengan menuduh mereka "mengacaukan" proses perekrutan dan mempertanyakan budaya organisasi secara keseluruhan.
O’Neil, yang mengambil alih pada Januari, telah menyaksikan dua kekalahan di babak semifinal dalam sebulan terakhir, dengan klub tersingkir dari Coupe de France dan Conference League. Manajer tersebut percaya bahwa jendela transfer Januari justru melemahkan skuadnya daripada memperkuatnya.
Dia menyoroti peminjaman striker David Datro Fofana dan bek Aaron Anselmino dari Chelsea, serta pemanggilan kembali pemain pinjaman berpengaruh Mamadou Sarr ke London. Selain itu, pemain internasional Ekuador Kendry Paez mengalami pemotongan masa pinjamannya yang semula satu musim oleh Chelsea, hanya untuk segera dipinjamkan kembali ke River Plate di Argentina.
O'Neil menuntut perubahan budaya
Setelah hasil imbang 1-1 melawan Angers pada Minggu lalu, O’Neil berbicara kepada L’Equipe untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap situasi saat ini. Ia secara tegas menyampaikan kebutuhan tim dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak manajemen. “Saya membutuhkan dua penyerang tengah. Pemilik klub ingin memberi saya sarana untuk tampil baik musim depan, tetapi kami harus memperbaiki budaya di sekitar klub, kualitas para pemain, dan kedalaman skuad. Kami melakukan kesalahan pada bursa transfer Januari. Kami justru melemahkan skuad alih-alih memperkuatnya,” kata O’Neil.
Kekecewaan manajer ini berasal dari perasaan bahwa model multi-klub lebih memprioritaskan pergerakan aset Chelsea daripada stabilitas kompetitif tim Ligue 1 tersebut.
Kekecewaan akibat penampilan yang mengecewakan
Saat meninjau kembali performa timnya belakangan ini, O’Neil tidak segan-segan dalam mengkritik mentalitas para pemainnya serta lingkungan di mana mereka beraksi. Ia memperingatkan bahwa pertandingan-pertandingan terakhir musim ini akan menjadi ujian sejati bagi siapa yang layak bertahan di Strasbourg. "Saya marah. Saya harap para pemain juga merasa demikian. Tersisa dua pertandingan dan mereka harus membuktikan kepada saya bahwa mereka layak bermain bersama kami musim depan. Tapi kita tidak akan kemana-mana jika bermain seperti itu," katanya.
O’Neil melanjutkan kritiknya dengan menyoroti kurangnya semangat juang dalam pertandingan-pertandingan terakhir. "Mereka benar-benar mengecewakan saya, bahkan lebih dari pada Kamis lalu (melawan Vallecano). Mereka harus bermain lebih baik. Dunia sepak bola penuh dengan hiu. Mereka harus menyadari hal itu. Saya sudah bilang kepada mereka bahwa kami sedang bermain di final, tapi mereka tidak bermain seperti yang seharusnya," tambah sang manajer.
Perjuangan bersama di seluruh tim BlueCo
Masalah-masalah yang saat ini melanda Strasbourg juga terjadi di Stamford Bridge, di mana Chelsea terpuruk di peringkat kesembilan Liga Premier. Pihak manajemen The Blues baru-baru ini memecat Liam Rosenior pada bulan April setelah hanya tiga bulan menjabat, dan tim tersebut belum berhasil meraih kemenangan liga sejak 4 Maret. Ketidakstabilan ini telah menyebabkan hubungan yang retak antara pemilik klub dan para pendukung yang hadir di stadion di kedua klub tersebut.