Getty Images
Diterjemahkan oleh
Gary Neville peringatkan bakal ada 'kegaduhan luar biasa' jika banding Man City berlarut-larut, legenda Manchester United itu tuntut TIGA hukuman
Manchester City ajukan banding atas putusan penting
Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait keuangan yang diajukan terhadap klub tersebut oleh Premier League. Klub yang bermarkas di Etihad itu segera mengajukan banding atas putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga sidang baru akan digelar.
Meski putusan awal menyatakan City bersalah, belum ada sanksi yang dipastikan. Berbagai kemungkinan hukuman, mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar dan pencabutan gelar hingga degradasi, telah menjadi perdebatan luas di sepakbola Inggris.
Di tengah upaya City untuk memulihkan nama baiknya, jadwal proses hukum yang baru masih belum pasti. Namun, kemungkinan proses banding berlarut hingga bulan-bulan terakhir musim ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat dan pandit.
- Getty Images
Peringatan terkait linimasa
Berbicara di Overlap Daily yang disponsori oleh Sky Bet, Neville menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh membayangi puncak persaingan musim ini. Mantan kapten United itu bersikeras bahwa keputusan akhir harus dicapai pada awal musim semi demi menjaga integritas kompetisi.
“Akan sangat sulit bagi semua orang di sepakbola untuk menyaksikan Manchester City menjuarai liga tahun ini,” jelas Neville. “Secara psikologis, itu akan menjadi masalah besar bagi sepakbola. Saya rasa Premier League tidak bisa membiarkan perkara ini berlarut hingga akhir musim. Jika Manchester City mengangkat trofi Premier League pada Mei tanpa ada putusan, kegemparan besar pasti terjadi.”
Ia menambahkan: “Kasus ini harus diselesaikan paling lambat Februari atau Maret. Proses hukum yang semestinya harus berjalan, dan City yakin mereka akan terbebas dari dakwaan, jadi kita lihat saja apa yang terjadi. Namun, musim tidak boleh berakhir dengan Manchester City meraih gelar tanpa adanya putusan.”
Tuntutan hukuman tiga kali lipat
Selain membahas jangka waktu, Neville merinci hukuman yang menurutnya harus dijatuhkan kepada Manchester City jika putusan bersalah itu dikuatkan. Ia menyerukan serangkaian sanksi berat, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban petinggi klub dan gelar-gelar yang telah diraih.
“Menurut saya, para pemilik harus pergi, gelar-gelar yang diraih dalam periode terkait harus dicabut, dan klub harus mendapat hukuman pengurangan poin selama beberapa tahun,” tegasnya. “Para pemilik dan eksekutif akan kesulitan mempertahankan posisi mereka jika standar yang harus saya patuhi sebagai direktur dan pemilik diterapkan secara konsisten.”
Meski berpendirian tegas, Neville menepis gagasan untuk menjatuhkan City jauh ke divisi bawah sepakbola Inggris. “Saya tidak terlalu terpaku pada gagasan menurunkan Manchester City ke League One atau League Two. Saya ingin klub ini kembali ke Liga Primer Inggris. Tadi pagi saya berbicara dengan seorang suporter City yang mengatakan bahwa para suporter akan mengenakan seragam lawas pada Minggu untuk menunjukkan bahwa mereka mencintai klub dan bersedia kembali ke posisi mereka dahulu jika memang harus begitu. Jika itu yang mereka lakukan, semoga berhasil.”
Namun, ia mengakui bahwa memaksakan pergantian kepemilikan akan berdampak jauh di luar lapangan: “Tetapi saya bisa memahami mengapa Liga Primer Inggris, para politikus, dan regulator mengkhawatirkan dampak dari menyingkirkan para pemilik. Bagi klub, kota, dan kawasan timur Manchester, konsekuensi ekonominya akan sangat besar. Itulah konteksnya, meskipun saya sudah menjelaskan dengan tegas hukuman yang menurut saya seharusnya dijatuhkan.”
- Getty Images Sport
Menanti putusan akhir
Setelah banding resmi diajukan, Premier League dan Manchester City kini bersiap menghadapi pertarungan hukum baru. Sidang baru akan menentukan hasil akhirnya, tetapi kapan perkara ini akan tuntas masih belum jelas.
Tantangan mendesak bagi otoritas liga adalah mempercepat proses ini agar skenario yang dikhawatirkan Neville tidak terjadi. Hingga putusan final dijatuhkan, ketidakpastian akan terus membayangi kasta tertinggi sepakbola Inggris dan persaingan gelar juara saat ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami