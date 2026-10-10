Manchester City baru-baru ini dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait keuangan yang diajukan terhadap klub tersebut oleh Premier League. Klub yang bermarkas di Etihad itu segera mengajukan banding atas putusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga sidang baru akan digelar.

Meski putusan awal menyatakan City bersalah, belum ada sanksi yang dipastikan. Berbagai kemungkinan hukuman, mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar dan pencabutan gelar hingga degradasi, telah menjadi perdebatan luas di sepakbola Inggris.

Di tengah upaya City untuk memulihkan nama baiknya, jadwal proses hukum yang baru masih belum pasti. Namun, kemungkinan proses banding berlarut hingga bulan-bulan terakhir musim ini telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat dan pandit.



