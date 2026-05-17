Gary Neville merasa bingung dengan keputusan handball yang ‘konyol’ yang menguntungkan Man Utd, sementara VAR membuat ‘kesalahan fatal’ dengan membiarkan gol kontroversial Matheus Cunha tetap sah

Kontroversi meletus pada menit ke-54 ketika Cunha mencetak gol yang membawa Manchester United unggul 2-1 atas Nottingham Forest. Gol tersebut terjadi setelah Bryan Mbeumo tampak mengontrol bola dengan lengannya, yang menyebabkan penundaan selama tiga menit saat VAR meninjau tayangan ulang. Mantan kapten United, Neville, memberikan kritik pedas terhadap proses dan hasil akhir pertandingan di Old Trafford.

“Saya pikir itu benar-benar mengejutkan dalam segala hal. Ini konyol,” katanya di Sky Sports. “VAR sudah cukup jelas, mereka mengatakan gol itu dianulir, dia melakukan handball dan membawa bola kembali ke permainan. Sejujurnya, saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya lihat. VAR memeriksanya selama tiga menit dan kemudian wasit memeriksanya selama satu menit lagi. Mereka terlalu memikirkannya. Mereka telah membuat kekacauan di sana.”