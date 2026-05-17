Gary Neville merasa bingung dengan keputusan handball yang ‘konyol’ yang menguntungkan Man Utd, sementara VAR membuat ‘kesalahan fatal’ dengan membiarkan gol kontroversial Matheus Cunha tetap sah
Neville marah besar atas keputusan wasit yang "mengejutkan"
Kontroversi meletus pada menit ke-54 ketika Cunha mencetak gol yang membawa Manchester United unggul 2-1 atas Nottingham Forest. Gol tersebut terjadi setelah Bryan Mbeumo tampak mengontrol bola dengan lengannya, yang menyebabkan penundaan selama tiga menit saat VAR meninjau tayangan ulang. Mantan kapten United, Neville, memberikan kritik pedas terhadap proses dan hasil akhir pertandingan di Old Trafford.
“Saya pikir itu benar-benar mengejutkan dalam segala hal. Ini konyol,” katanya di Sky Sports. “VAR sudah cukup jelas, mereka mengatakan gol itu dianulir, dia melakukan handball dan membawa bola kembali ke permainan. Sejujurnya, saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya lihat. VAR memeriksanya selama tiga menit dan kemudian wasit memeriksanya selama satu menit lagi. Mereka terlalu memikirkannya. Mereka telah membuat kekacauan di sana.”
Wasit tetap pada pendiriannya di depan monitor
Meskipun VAR merekomendasikan tinjauan di lapangan, wasit Michael Salisbury memilih untuk tidak mengikuti ekspektasi bahwa keputusan akan diubah. Setelah memeriksa monitor di pinggir lapangan, ia memutuskan bahwa kontak yang dilakukan Mbeumo bukanlah pelanggaran sengaja yang mengharuskan gol tersebut dianulir. Keputusan tersebut membuat para pemain dan staf Nottingham Forest geram, karena bola jelas-jelas berubah arah setelah menyentuh lengan sang penyerang.
Pusat Pertandingan Liga Premier kemudian mengklarifikasi sikap resmi melalui media sosial. Pengumuman wasit menegaskan: “Setelah ditinjau, keputusan gol tetap berlaku karena pelanggaran handball tersebut tidak disengaja, oleh karena itu keputusan akhir adalah gol.” Penjelasan ini tidak banyak membantu meredakan kekecewaan tim tamu, yang merasa bahwa hukum alam permainan telah diabaikan.
Bruno Fernandes menyamai rekor Liga Premier
Suasana di Old Trafford menjadi memanas seiring berlarut-larutnya penundaan, sementara para pendukung tidak mendapat kejelasan mengenai detail proses tinjauan ulang. Tanpa komunikasi yang jelas di dalam stadion, ketegangan memuncak saat Salisbury menunjuk ke lingkaran tengah. Gol tersebut tetap sah, mengubah momentum pertandingan yang sebelumnya telah diperjuangkan Nottingham Forest dengan gigih untuk tetap bersaing setelah Morato sebelumnya menyamakan kedudukan atas gol pembuka Luke Shaw.
Mbeumo menebus kontroversi tersebut dengan mencetak gol ketiga yang sah untuk United, tidak hanya memastikan keunggulan krusial tetapi juga mencatatkan sejarah bagi kaptennya. Berkat umpan dari Bruno Fernandes, gol tersebut menandai assist ke-20 sang gelandang Portugal musim ini—prestasi luar biasa yang membuatnya sejajar dengan Kevin De Bruyne dan Thierry Henry sebagai pemain dengan assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Momen bersejarah ini segera disusul oleh gol dari Morgan Gibbs-White yang mengenakan masker. Namun, bayangan gol kedua United membayangi pertandingan tersebut, menyoroti inkonsistensi yang terus menerus mengganggu penerapan teknologi VAR di liga utama Inggris.
Manchester United memastikan finis di posisi ketiga
Bagi Manchester United, mempertahankan keunggulan 3-2 memastikan mereka mengamankan posisi di tiga besar. Dengan tiket Liga Champions musim depan yang sudah di tangan di bawah kepemimpinan sementara Michael Carrick, Setan Merah telah mengukuhkan posisinya sebagai tim terbaik di luar kelompok penantang gelar. Meraih tiga poin penuh, betapapun kontroversialnya hal itu di mata penonton netral, sangat krusial bagi peringkat akhir mereka di liga.
Sementara itu, Nottingham Forest telah mengumpulkan poin yang cukup sepanjang musim untuk tetap bertahan di Liga Premier musim depan, meskipun mereka gagal mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir akibat keputusan wasit yang merugikan. Dengan West Ham dan Tottenham yang juga mengalami kesulitan di tempat lain, klub asal Midlands ini bisa bernapas lega. Terlepas dari hasil akhir, sifat "konyol" dari gol Cunha kemungkinan akan menjadi bahan pembicaraan selama beberapa minggu ke depan karena PGMOL menghadapi lebih banyak pertanyaan mengenai interpretasi handball.