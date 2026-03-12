Gary Neville menyebut masa jabatan Igor Tudor di Tottenham sebagai 'bencana' dan mengkritik keras manajer yang sedang dalam sorotan itu atas perlakuan 'kejam' terhadap Antonin Kinsky

Tudor membuat keputusan mengejutkan dengan memilih Kinsky sebagai kiper utama menggantikan kiper nomor satu Guglielmo Vicario, namun ia menarik Kinsky keluar setelah hanya 17 menit bermain, saat Spurs sudah tertinggal 3-0 dari Atletico. Manajer tersebut tidak memberikan pengakuan kepada pemain muda itu saat ia meninggalkan lapangan, langkah yang dikritik sebagai merugikan karier pemain tersebut.

Ikon Arsenal, Ian Wright, ikut menyuarakan ketidaksetujuannya, menyarankan Tudor "jelas-jelas tidak mampu" di level ini. Legenda Arsenal itu mengatakan: "Anda tidak ingin melihat siapa pun dipecat, tapi saat Anda melihat seseorang yang jelas-jelas tidak mampu, itu tidak nyaman. Bagi dia untuk membuat keputusan itu, bagi kiper yang malang itu, bagi dia untuk masuk ke pertandingan seperti itu di klub seperti itu untuk memulai, saya tidak tahu apa yang dia lihat dalam latihan. Bagi saya, Vicario adalah nomor satu, dia bermain dalam pertandingan itu. Anda melakukan itu dalam pertandingan lain untuknya karena sekarang, lihatlah pria ini Kinsky. Itu adalah mimpi buruk terbesar sejak kiper Liverpool."