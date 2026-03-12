Getty/GOAL
Gary Neville menyebut masa jabatan Igor Tudor di Tottenham sebagai 'bencana' dan mengkritik keras manajer yang sedang dalam sorotan itu atas perlakuan 'kejam' terhadap Antonin Kinsky
Neville tidak menahan diri dalam mengkritik masa jabatan Tudor.
Berbicara dalam podcast Stick to Football di The Overlap, Neville mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kondisi saat ini di Stadion Tottenham Hotspur dan cara Tudor memperlakukan Kinsky di Madrid. "Saya pikir itu kejam. Saya pikir seluruh kejadian dalam beberapa minggu terakhir dan kemudian itu, seluruhnya seperti kecelakaan mobil, kekacauan," katanya. "Masalahnya adalah wawancara Tudor. Saya pikir dia harus masuk dan mengatakan, 'Lihat, saya salah, saya seharusnya membiarkan [Guglielmo] Vicario di gawang', tapi dia tidak melakukannya, dia malah memperburuk keadaan."
Penggantian Kinsky memicu kemarahan.
Tudor membuat keputusan mengejutkan dengan memilih Kinsky sebagai kiper utama menggantikan kiper nomor satu Guglielmo Vicario, namun ia menarik Kinsky keluar setelah hanya 17 menit bermain, saat Spurs sudah tertinggal 3-0 dari Atletico. Manajer tersebut tidak memberikan pengakuan kepada pemain muda itu saat ia meninggalkan lapangan, langkah yang dikritik sebagai merugikan karier pemain tersebut.
Ikon Arsenal, Ian Wright, ikut menyuarakan ketidaksetujuannya, menyarankan Tudor "jelas-jelas tidak mampu" di level ini. Legenda Arsenal itu mengatakan: "Anda tidak ingin melihat siapa pun dipecat, tapi saat Anda melihat seseorang yang jelas-jelas tidak mampu, itu tidak nyaman. Bagi dia untuk membuat keputusan itu, bagi kiper yang malang itu, bagi dia untuk masuk ke pertandingan seperti itu di klub seperti itu untuk memulai, saya tidak tahu apa yang dia lihat dalam latihan. Bagi saya, Vicario adalah nomor satu, dia bermain dalam pertandingan itu. Anda melakukan itu dalam pertandingan lain untuknya karena sekarang, lihatlah pria ini Kinsky. Itu adalah mimpi buruk terbesar sejak kiper Liverpool."
Rooney dan Keane memberikan sudut pandang yang berbeda.
Sementara itu, Wayne Rooney menyarankan bahwa kesalahan harus dibagi antara bangku cadangan dan ruang ganti. "Dia mencoba melindunginya, tapi situasinya terlihat mengerikan," kata Rooney mengenai insiden Kinsky. "Saya pikir masalah terbesar adalah memainkannya sejak awal. Saya tidak masalah jika dia menggantikannya. Haruskah dia memeluknya? Jika saya diganti setelah 20 menit, saya tidak ingin dipeluk oleh manajer saya. Dia bisa berbicara dengannya setelah pertandingan."
Roy Keane bahkan lebih sinis terhadap simpati untuk kiper tersebut, menyarankan bahwa reaksi terhadap pergantian pemain itu sedikit berlebihan. "Dia membuat beberapa kesalahan, kesalahan besar," kata mantan kapten United itu.
"Mereka perlu diberi sedikit rasa takut."
Perdebatan beralih ke karakter skuad Tottenham, dengan Rooney memberikan penilaian tajam terhadap usaha para pemain selama periode yang penuh gejolak ini. "Para pemain itu perlu introspeksi karena menurut saya mereka benar-benar memalukan. Penampilan mereka, sikap mereka, kurangnya semangat, kurangnya perjuangan, kurangnya segala hal dalam diri mereka. Saya pikir mereka butuh seseorang yang masuk dan benar-benar menghajar mereka. Mereka butuh rasa takut ditanamkan dalam diri mereka," kata mantan penyerang United.
Setelah empat kekalahan berturut-turut, spekulasi sudah mulai berkembang mengenai siapa yang bisa menggantikan Tudor di bangku cadangan jika dia dipecat. Mantan penyerang Spurs Robbie Keane, yang saat ini melatih Ferencvaros, dikaitkan dengan kembalinya ke klub bersama Sean Dyche, yang berpengalaman di Premier League. Neville mendesak klub untuk mengambil keputusan tegas mengenai Tudor secepatnya: "Jika Anda akan melakukan perubahan lain, bagi saya itu harus dilakukan hari ini atau besok, karena Anda tidak boleh menunda."
