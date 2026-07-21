Dalam wawancara dengan Sky Bet, Neville mengakui bahwa ia mengagumi ketangguhan Argentina, namun menegaskan bahwa penampilan mereka secara keseluruhan layak mendapat kritik tajam.

"Memang benar komentar pertama saya adalah untuk mengagumi mereka," katanya. "Tapi mereka bermain sangat buruk, mari kita jujur, penampilan mereka di pertandingan itu memang payah. Yang ingin saya katakan adalah: jika mereka masih bisa bertahan dalam pertandingan, kita harus mengakui itu. Selamat untuk mereka, tapi mereka bermain seperti sekantong s***."

Ia mempertegas penilaian tersebut, sambil menambahkan: "Jika terlihat seperti s*** dan berbau seperti s***, jujur saja, itu memang s***. Apa yang kita saksikan di final adalah penampilan yang buruk, dan mereka memang kadang-kadang bermain buruk."