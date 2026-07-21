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Gary Neville menyatakan bahwa Argentina 'bermain seperti sekantong kotoran' dalam kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol & mengkritik ketergantungan berlebihan pada Lionel Messi
Neville mengkritik habis-habisan Argentina
Neville melontarkan kritik tajam terhadap Argentina setelah kekalahan 1-0 mereka dari Spanyol pada babak perpanjangan waktu di final Piala Dunia. Mantan bek timnas Inggris itu berpendapat bahwa Albiceleste tampil buruk meskipun berhasil membawa pertandingan melampaui 90 menit. Argentina berusaha meraih gelar Piala Dunia dua kali berturut-turut, namun kesulitan mengancam gawang La Roja sepanjang pertandingan. Mereka baru melepaskan tembakan pertama pada menit-menit akhir babak perpanjangan waktu, sebelum Ferran Torres akhirnya memastikan kemenangan di menit ke-106.
- AFP
'Sebungkus kotoran'
Dalam wawancara dengan Sky Bet, Neville mengakui bahwa ia mengagumi ketangguhan Argentina, namun menegaskan bahwa penampilan mereka secara keseluruhan layak mendapat kritik tajam.
"Memang benar komentar pertama saya adalah untuk mengagumi mereka," katanya. "Tapi mereka bermain sangat buruk, mari kita jujur, penampilan mereka di pertandingan itu memang payah. Yang ingin saya katakan adalah: jika mereka masih bisa bertahan dalam pertandingan, kita harus mengakui itu. Selamat untuk mereka, tapi mereka bermain seperti sekantong s***."
Ia mempertegas penilaian tersebut, sambil menambahkan: "Jika terlihat seperti s*** dan berbau seperti s***, jujur saja, itu memang s***. Apa yang kita saksikan di final adalah penampilan yang buruk, dan mereka memang kadang-kadang bermain buruk."
Ketergantungan pada Messi dipertanyakan
Neville juga berpendapat bahwa semangat kompetitif Argentina yang luar biasa sering kali menutupi kelemahan dalam penampilan mereka. Ia meyakini bahwa tim tersebut telah didorong oleh kehebatan Messi sepanjang turnamen.
"Mereka memiliki kekompakan yang luar biasa dan semangat kompetitif yang kuat yang membawa mereka melaju, serta memiliki pemain luar biasa di lini depan yang membawa mereka meraih kemenangan," jelas Neville. "Tanpa dia [Messi], seperti yang saya katakan di turnamen sebelumnya, mereka adalah tim yang mungkin akan kesulitan mencapai tahap yang sama."
- Getty Images
Pertanyaan-pertanyaan setelah kekalahan di final
Albiceleste akhirnya meninggalkan New Jersey tanpa berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia setelah Spanyol akhirnya berhasil mencetak gol penentu pada babak perpanjangan waktu. Perhatian kini akan tertuju pada apakah Argentina mampu berkembang melampaui ketergantungan mereka pada Messi—yang kemungkinan besar telah memainkan Piala Dunia terakhirnya—sambil tetap berada di jajaran elit sepak bola.
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