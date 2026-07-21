Saat menjadi tamu di podcast "Stick to Football" dari The Overlap, Neville mengakui bahwa ia mengagumi ketangguhan Argentina, namun menegaskan bahwa penampilan mereka secara keseluruhan layak mendapat kritik tajam.

"Memang benar komentar pertama saya adalah untuk mengagumi mereka," katanya. "Tapi mereka bermain sangat buruk, mari kita jujur, mereka tampil buruk dalam pertandingan itu. Yang ingin saya katakan adalah: jika mereka tetap bertahan dalam pertandingan, kita harus mengakui itu. Selamat untuk mereka, tapi mereka bermain seperti sekantong s***."

Ia mempertegas penilaian tersebut, sambil menambahkan: “Jika terlihat seperti s*** dan berbau seperti s***, jujur saja, itu memang s***. Apa yang kita saksikan di final adalah penampilan yang buruk, dan mereka memang bermain buruk di beberapa kesempatan.”