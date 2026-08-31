Getty Images Sport
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Gary Neville menjelaskan mengapa kemenangan Manchester United dan Chelsea meyakinkannya bahwa Arsenal akan kembali menjuarai Premier League
Neville dukung Arsenal merebut kembali gelar juara
Neville menjagokan Arsenal untuk merebut kembali gelar Premier League, dengan menyoroti fondasi pertahanan yang menurutnya jauh lebih unggul daripada apa pun yang bisa ditawarkan para rival mereka. Meski Manchester United dan Chelsea menikmati akhir pekan dengan kemenangan, Neville tetap yakin fokus taktis Arteta pada lini belakang telah menciptakan jarak yang bahkan sulit dijembatani oleh para klub dengan belanja terbesar di liga. Chelsea nyaris menyia-nyiakan keunggulan tiga gol di bawah manajer Alonso, sementara United sangat bergantung pada Bruno Fernandes untuk mencetak gol lebih banyak daripada lawan mereka dalam thriller 5-2.
- Getty Images
Kesenjangan pertahanan antara Arsenal dan tim-tim lainnya
Neville secara khusus sangat vokal soal strategi rekrutmen di Emirates, yang membuat Arsenal mengumpulkan jumlah opsi berkualitas tinggi yang luar biasa banyak di lini belakang.
"Luar biasa apa yang benar-benar dilakukan Arsenal, merekrut Ezri Konsa, karena mereka punya [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly," katanya. "Mereka sudah punya delapan bek luar biasa dan sekarang mereka merekrut satu bek tengah lain yang benar-benar bagus.
"Ini hampir seperti mereka menegaskan lagi dan mengatakan, 'Kami tidak akan kebobolan gol, kami hanya akan memastikan kami lebih baik daripada semua orang lain dalam bertahan, jauh sekali' - dan memang begitu. Itu akan membuat mereka memenangi gelar lagi.
"Jika Anda ditanya apakah Anda akan menukar para pemain depan Arsenal dengan milik United, Liverpool, Chelsea, Anda mungkin justru akan tetap mempertahankan para pemain depan itu. Dari perspektif pertahanan atau lini tengah, Anda akan menukar semuanya."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran atas struktur rival
Meski Chelsea menang atas Brighton, Neville menyampaikan keraguan besar soal stabilitas unit pertahanan Xabi Alonso dibandingkan lini belakang Arsenal yang sudah padu. Ia menilai bahwa meskipun tim-tim lain memiliki talenta individu, mereka tidak punya identitas kolektif yang telah ditanamkan Arteta.
Neville kemudian menjelaskan lebih jauh soal kurangnya kesatuan itu dengan mengatakan: "Mereka harus mengambil keputusan untuk mendatangkan kiper baru [Emiliano Martinez]. Mereka sudah melakukan itu dan mendatangkan sosok berkepribadian besar. Yang bermain di sana [melawan Brighton] adalah [Levi] Colwill, [Maxence] Lacroix, dan [Wesley] Fofana, dan saya melihat itu... yang saya lihat adalah bek-bek yang sangat bertalenta di banyak tim, tetapi saya tidak melihat unit."
Ia melanjutkan: "Tetapi Arsenal, tentu saja, ketika Anda memikirkan Timber, Calafiori, Saliba, dan Gabriel, itu adalah back four yang benar-benar solid dengan kiper David Raya di belakang mereka. Itu satu-satunya tim nyata yang saya lihat sekarang. Jelas Manchester City pernah memilikinya ketika mereka menjuarai liga dan saya benar-benar tidak melihatnya sekarang. Jelas Liverpool juga pernah memilikinya, tetapi sekarang ada kekurangan besar unit yang bagus, unit yang solid."
Sang pundit juga menyuarakan kekhawatiran soal Liverpool dan Manchester United. Meski Liverpool menyusun lini serang yang tangguh dengan nama-nama seperti Alexander Isak dan Florian Wirtz, Neville mengkritik kegagalan mereka mengamankan opsi bek sayap yang memadai untuk manajer Andoni Iraola. Demikian pula, ia mempertanyakan kedalaman skuad United setelah Leny Yoro terpaksa memberikan pelapis di area melebar alih-alih seorang bek sayap spesialis.
- AFP
Peluang untuk menyamai poin di puncak klasemen
Arsenal berpeluang menyamai Manchester City, Chelsea, dan Hull City dengan raihan poin maksimal saat bertandang ke Villa Park pada Senin malam. Tim asuhan Arteta akan menghadapi Aston Villa yang bertekad bangkit setelah kalah telak 4-0 dari Brighton pada laga pembuka mereka.
Penampilan defensif yang meyakinkan di Midlands akan semakin membuktikan klaim Neville dan mengirim pesan kuat bahwa sang juara bertahan tetap menjadi tim yang harus dikalahkan musim ini.
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