Gary Neville menjelaskan mengapa kemenangan Manchester United dan Chelsea meyakinkannya bahwa Arsenal akan kembali menjuarai Premier League

Neville secara khusus sangat vokal soal strategi rekrutmen di Emirates, yang membuat Arsenal mengumpulkan jumlah opsi berkualitas tinggi yang luar biasa banyak di lini belakang.

"Luar biasa apa yang benar-benar dilakukan Arsenal, merekrut Ezri Konsa, karena mereka punya [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly," katanya. "Mereka sudah punya delapan bek luar biasa dan sekarang mereka merekrut satu bek tengah lain yang benar-benar bagus.

"Ini hampir seperti mereka menegaskan lagi dan mengatakan, 'Kami tidak akan kebobolan gol, kami hanya akan memastikan kami lebih baik daripada semua orang lain dalam bertahan, jauh sekali' - dan memang begitu. Itu akan membuat mereka memenangi gelar lagi.

"Jika Anda ditanya apakah Anda akan menukar para pemain depan Arsenal dengan milik United, Liverpool, Chelsea, Anda mungkin justru akan tetap mempertahankan para pemain depan itu. Dari perspektif pertahanan atau lini tengah, Anda akan menukar semuanya."